M23 : James Kabarebe à Rutshuru – Le Rwanda transfert son armée au Kivu en renfort aux rebelles

Paul Kagame préfère sacrifier son pays pour gagner l’est de la République Démocratique du Congo. En effet, la rébellion terroriste du M23 n’est rien d’autre qu’une figure masquée de l’armée rwandaise en agression en RDC, avec l’objectif de s’emparer de l’est de ce pays pour se rendre maître de ses ressources naturelles.

Il est plus que convainquant que le M23 en tant que rébellion congolo-congolaise n’existe pas ; mais qu’il s’agit d’une expédition invasive de l’armée rwandaise en RDC. L’arrivée du général rwandais James Kabarebe dans le territoire occupé par la rébellion, précisément à Rutshuru, en est une preuve irréfutable. Cet officier de RDF qui avait même usurpé le poste du chef d’état-major général des forces armées congolaises sous la révolution de l’AFDL a déjà orchestré tant de crimes contre le peuple congolais. Et, comme son irruption sur la scène en RDC marque toujours une étape décisive de l’action de Kigali dans le plan d’occupation rwandaise en RDC, il sied de noter aujourd’hui ce qui suit :

Kigali a décidé de déployer toute son énergie militaire pour renforcer les fronts du M23, et James Kabarebe est considéré par Paul Kagame comme l’expert incomparable dans le plan de conquête de l’est de la RDC.

Le général James Kabarebe a cette fois-ci la mission de mettre au point l’exécution des assauts destinés à faire tomber le Nord-Kivu et sa capitale, Goma, comme un fruit mûr pour proclamer immédiatement sa balkanisation.

Mais l’ambition est plus vaste que le seul Nord-Kivu ; la cible de la balkanisation pilotée par Kigali inclut tout l’ex-Kivu et toute l’ex-province Orientale. C’est pourquoi, Kigali n’a pas hésité de dégarnir son pays de toutes ses forces militaires de l’armée régulière pour renforcer les fronts de son invasion au Nord-Kivu et dans la plaine de Ruzizi, au Sud-Kivu, laissant au Rwanda seulement la Police et les autodéfenses locales.

Paul Kagame a mis à la disposition de James Kabarebe l’elite de ses forces spéciales normalement utilisée uniquement pour les services présidentiels pour accélérer la prise de Masisi, Walikale et la ville de Goma. Le président Kagame persiste et signe de se battre au prix de tous genres de sacrifices pour se rendre maître des richesses de l’est de la RDC. Sa rage a doublé voire triplé de cruauté parce qu’il se retrouve rejeté de ses sponsors classiques que sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. D’où, gagner l’est de la RDC et s’emparer de ses ressources, c’est question de vie ou de mort pour compasser les avantages que le Rwanda vient de perdre auprès de ses parrains occidentaux, avantages qu’il avait conquis par des mensonges et en perpétrant des crimes insupportables.

Et, comme le plan de l’occupation rwandaise en RDC ne saurait évoluer sans la complicité interne, il sied d’interpeller vivement le régime sadique du président Felix Tshisekedi qui a accepté de sacrifier le pays au prix d’une monnaie de singe uniquement à cause de l’ambition d’avoir le pouvoir.

L’admission des forces de la Communauté de l’Afrique de l’Est est une preuve de haute complicité de Felix dans le plan de balkanisation en marche, surtout quand on connaît que la complicité de l’Ouganda, du Rwanda et du Kenya en faveur du M23 n’est plus un secret. Il n’est donc nullement étonnant de constater que le M23 prenne un élan spectaculaire de progression depuis l’arrivée des forces kenyanes à Goma, jusqu’à s’étendre facilement vers Masisi au point de renforcer la chute imminente de la ville de Goma.

En progressant dans le Masisi, précisément avec la prise de Kirolirwe et des environs de Kitshanga, l’objectif principal du M23 reste les chantiers miniers de SOMIKIVU et les carrières minières de Rubaya.

Il est temps que la communauté internationale condamne ouvertement l’actuelle agression du Rwanda contre la RDC en reconnaissant que le M23 en tant que rébellion congolaise n’existe pas, mais qu’il s’agit d’une invasion des forces rwandaises et ses alliés de la communauté de l’Afrique de l’Est en marche pour la balkanisation de l’est de la RD Congo.

Christian Lukinga

Source: https://benilubero.com/m23-james-kabarebe-a-rutshuru-le-rwanda-transfert-son-armee-au-kivu-en-renfort-aux-rebelles/

