Source: Les funerailles des Tabous

Les Éffroyables vérités du Génocide au congo : Écoutez attentivement Patrick Mbeko

9 Mar 2024

*Pour aller plus loin sur la réalisation de vos projets, nous vous invitons vivement à suivre ces 6 vidéos qui vous aideront à augmenter vos chances d’atteindre vos objectifs : https://www.lesfuneraillesdestabous.c…

Dans cette vidéo captivante, le politologue Patrick Mbeko nous plonge au cœur des réalités méconnues du génocide au Congo. Issu du live du jeudi 7 mars 2024 sur la chaîne “Des Funérailles Des Tabous”, ce témoignage est un véritable événement à ne pas manquer. Le politologue Patrick Mbeko nous offre une analyse approfondie de l’histoire du conflit et du génocide au Congo, en dévoilant les dessous de cette tragédie historique. De l’implication des pays voisins tels que le Rwanda, l’Ouganda et bien d’autres, jusqu’aux conséquences sur le pays et ses habitants, cette masterclass est une véritable mine d’informations. Préparez-vous à être édifié et à découvrir des perspectives nouvelles sur cet événement marquant de l’histoire du Congo. Cette vidéo est une occasion unique d’en apprendre davantage sur cette période sombre, tout en bénéficiant des connaissances et de l’expertise de Patrick Mbeko.

Patrick Mbeko est un politologue canadien d’origine congolaise et spécialiste des enjeux géopolitiques de la région des Grands Lacs Africains. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont “Le Canada dans les guerres en Afrique centrale” en 2012 et “Stratégie du chaos et du mensonge : Poker menteur dans l’Afrique des Grands Lacs” en 2014 (co-écrit avec Honoré Ngbanda Nzambo).

Like this: Like Loading...