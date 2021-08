re posted from AFRIQUE DU FUTUR

Le nucléaire : une part de la réponse à la pénurie d’électricité en Afrique sub-saharienne ?

Dans cet article d’opinion, Isabel Bosman, du think tank SAIIA (South African Institute of International Affairs), soutient que, malgré ses écueils, le nucléaire reste une voie à explorer pour combler le déficit d’approvisionnement en électricité de l’Afrique subsaharienne.

Au niveau mondial, l’approvisionnement en électricité est vital. Sans elle, le développement social, économique et humain moderne est impossible. Cependant, il apparaît clairement depuis les dernières décennies que les sources d’électricité ne peuvent rester les mêmes dès lors que les économies sont en constante expansion et que les populations augmentent. La pollution permanente et les dommages à long terme causés par la combustion de combustibles fossiles sont insoutenables, tandis que les énergies renouvelables sont limitées dans le secteur énergétique mondial. Un changement radical dans la façon dont l’électricité est produite est donc non seulement nécessaire, mais attendu depuis longtemps. Dans le contexte africain, l’énergie nucléaire constitue une option viable, notamment en Afrique subsaharienne. En effet, l’énergie nucléaire est personnalisable et peut être adaptée aux besoins spécifiques et à l’infrastructure électrique existante des différents pays, elle complète les sources d’énergie renouvelables et constitue une option plus propre que les combustibles fossiles.



continuer a lire ici: Source:

Like this: Like Loading...