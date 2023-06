re posted from KEITH HARMON SNOW

LE CULTE DU ROI DU CURE-DENT

(L’AFRIQUE CENTRALE REVISITEE)

Une discussion iconoclaste sur l’AFRIQUE CENTRALE, née d’une lecture non conventionnelle de l’ouvrage de la journaliste britannique Michela Wrong. REVUE du nouveau et remarquable livre de la journaliste britannique Michela Wrong ; intitulé « Do Not Disturb : The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad. Entendez « Ne pas déranger : l’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné » ; accompagnée d’un aperçu de quelques-unes des critiques les plus significatives et notoires[1].

*

Par Keith Harmon Snow (18 October 2021) traduit par l’Equipe de la Radio television UBUMWE[2]

Do Not Disturb est un livre publié, il y a environ six mois ! Depuis la sortie de cet ouvrage, son auteur, Michela Wrong est placée à un niveau d’infamie inégalé dans les collimateurs de Paul Kagame, le président à vie du Rwanda et de ceux qui l’applaudissent.

Toutefois, ceux qui applaudissent Paul Kagame sont généralement des adorateurs de culte qui n’ont aucune idée de l’historiographie du Rwanda, de son actualité ou de la politique du génocide et des droits de l’homme dans ce pays, ou – plus souvent – ils sont des agents volontaires dans la guerre de la désinformation et des “fake news” où, malheureusement, ils ont tellement défiguré la vérité qu’ils croient réellement aux histoires qu’ils racontent.

Le titre Do Not Disturb, que nous traduisons comme Ne pas déranger fait référence à l’affiche trouvée suspendue au loquet doré de la chambre 905 de l’hôtel Michelangelo Towers, à Johannesburg (Afrique du Sud), laquelle affiche a réussi à dissimuler le crime commis à l’intérieur. L’homme mort sur le lit était le colonel rwandais en exil, Patrick Karegeya, l’ancien chef espion qui a dirigé la ténébreuse Organisation de sécurité extérieure du président rwandais, Paul Kagame et qui, selon certains, a également joué un rôle dans le programme des assassinats commis à l’étranger par Kagame. Très habile, Karegeya a été chargé pendant des années de s’occuper des étrangers, qu’il s’agisse d’ambassadeurs étrangers, d’attachés de la défense, d’agents de renseignement, de journalistes, de célébrités ou d’universitaires.

Le rôle de Patrick Karegeya, en tant que “gestionnaire” des étrangers, n’était pas inhabituel : toute personne visitant le Rwanda sera surveillée, ses contacts contrôlés, ses relations “gérées” par des agents du régime criminel rwandais. N’importe qui, et tout le monde ! La plupart des visiteurs ne sont pas conscients de la nature et de l’étendue de la surveillance exercée par l’appareil de sécurité de l’État rwandais. De plus, ils sont dirigés vers certains survivants du génocide – y compris des Tutsis qui n’étaient même pas au Rwanda à l’époque – et on leur montre une pile de crânes et de squelettes et, bien sûr, leur esprit est perdu à jamais. Patrick Karegeya a été chargé de s’occuper des visiteurs les plus en vue et de ceux jugés potentiellement problématiques, comme les journalistes et les collègues espions.

Patrick Karegeya était aussi le bouffon chéri des tireurs de cordons de la bourse de la nation donatrice : le cool Patrick Karegeya a fait son possible pour que l’argent des pays étrangers continue d’affluer au Rwanda. Et c’est ce qui s’est passé. Quels que soient les crimes commis par le gang de l’ombre opérant derrière le faux gouvernement de façade au Rwanda, « aucun donateur majeur n’a réagi en interrompant son aide ou en imposant des sanctions, ni n’a envisagé d’exposer les complots de Kigali à la vue de tous »[3].

Ce n’est pas une mince affaire que de tuer un espion avec le genre d’amis que l’on trouve dans les contacts du téléphone portable du colonel Karegeya. Apôtre chevronné du culte du renseignement – sans aucun doute proche du MOSSAD, de la CIA, du BOSS, du MI-6 et d’agents canadiens – ses amis haut placés comprenaient également d’éminents correspondants étrangers et diplomates.

Ne pas déranger est donc un titre approprié pour une autre raison : Il y a beaucoup de gens dont la carrière et la réputation reposent sur la falsification de la conscience construite comme un sarcophage pour enterrer les sales secrets et les horribles vérités que les piles de squelettes des mémoriaux du génocide du Rwanda et de l’Ouganda ne peuvent pas indiquer et dont les crânes ne peuvent pas parler. Il est facile d’empiler des os blanchis et d’y apposer un signe, de les déclarer victimes de la démographie souhaitée, et c’est ce qu’ont fait Yoweri Museveni en Ouganda et Paul Kagame au Rwanda. Ils l’ont d’abord fait dans le triangle de Luwero en Ouganda, puis à Kigali, Ruhengeri et Gisenyi au Rwanda ; au Congo, ils ont jeté les os dans des fosses communes – et dans le fleuve Congo et ses énormes affluents – mais ils sont revenus plus tard et ont même fait disparaître ces fosses[4]. Au Rwanda, l’APR avait également ses fours crématoires, réduisant des milliers de corps en cendres et en fumée, faisant disparaître toute trace de leurs victimes[5].

« À moins d’être pathologiste, un cadavre ne peut pas raconter son histoire. » L’auteur Michela Wrong nous rappelle que les morts ne racontent pas d’histoires. « Par le simple fait de mourir, il semble que les victimes aient choisi un camp ». Sur une autre page, elle écrit : « Patrick Karegeya savait certainement où tous les squelettes étaient enterrés »[6].

En nous offrant un regard unique et profondément pénétrant sur le fonctionnement interne de la machine à broyer[7] – c’est ainsi que Paul Rusesabagina, héros de « Hotel Rwanda », a appelé le gouvernement rwandais de Paul Kagame – qui a réduit en poussière des hommes, des femmes et des enfants innocents sur les collines du Rwanda et dans les forêts équatoriales embrumées du Congo, elle nous offre une vision troublante et unique de la dictature, Michela Wrong nous présente simultanément un aperçu incisif et complet d’un esprit qui est sans doute le plus dérangé du monde, le roi derrière le culte de la personnalité, Kagame. Ainset expose-t-elle le mystère qui se trouve au cœur de la méchanceté humaine. Il ne s’agit pas d’une révision de l’histore. Bien au contraire, il s’agit d’une narration magistrale d’une histoire dont le temps d’être entendue est peut-être enfin venu.

Michela Wrong est une ancienne correspondante étrangère chevronnée de Reuters, de la BBC et du Financial Times. Si Ne pas déranger est vraiment l’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné, c’est bien plus que cela. C’est aussi l’histoire d’une Britannique de la classe moyenne qui a traîné pendant des années dans le marasme du reportage – « couvrant des matchs de boxe, des courses cyclistes, des explosions de gaz et réécrivant des articles de fond »[8] – jusqu’à Paris (France), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Kinshasa (RDC), d’où elle a enregistré son histoire de la chute d’un dictateur et du déluge qui s’en est suivi[9], et qui, un jour, loin dans un avenir invisible, gagnerait la confiance d’une poignée de guérilleros avertis des médias à qui elle a rapidement acheté leur fausse histoire de libération marxiste et l’a vendue au monde sur une devise de droiture morale du type « Les-Bons » contre « Les-Méchants » – Hôtel Rwanda, sauf qu’il s’agit d’une histoire d’amour et d’amitié. Elle a ensuite découvert qu’elle avait été trompée, que la colle ne collait pas et que les Tutsis victorieux qui ont raconté l’histoire, se plaignant sans cesse de leur statut de victimes, n’étaient pas tout à fait les saints que l’on connaît, mais qu’ils n’étaient pas toujours les mêmes.

Les rebelles tutsi disciplinés qui ont arrêté le génocide et gagné la guerre et reconstruit le Rwanda dans son image utopique et égalitaire que leur propagande manipulatrice a fait entrer dans la tête des gens par l’intimidation, la peur, la répétition constante et la culpabilité, surtout la culpabilité, les ont fait passer pour ce qu’ils étaient et qui, même en prenant conscience de leur trahison et de leur tromperie et en sachant de plus en plus qu’elle se trouvait, elle aussi, à la frontière sanglante entre le classement des articles et la rédaction des rapports, et qui, même en prenant conscience de leur trahison et de leur tromperie et en se rendant compte qu’elle aussi marchait sur la corde raide qui sépare la rédaction des dépêches de l’expulsion de sa tête, continuait à faire des trous dans les dépêches, à la recherche d’une solution. -a continué à percer les trous de l’histoire non racontée[10], officiellement autorisée mais toujours en cours, en s’attachant à la raconter.

Paul Kagame a gouverné le Rwanda plus comme un roi tutsi impitoyable de l’ère précoloniale que comme un despote démocratique typique du 20e siècle. Je veux dire que le monde a vu des coupeurs de têtes de choix – Augusto Pinochet (Chili), Henry VIII (Angleterre), Paul Biya (Cameroun), Suharto (Indonésie), le général Gnassingbe Eyadema (Togo), Charlemagne (France), mais le dicton « Qu’on leur coupe la tête ! » prend une nouvelle signification pour toutes ces masses rwandaises qui vivent dans la peur au milieu des secrets et des subterfuges des mille collines de la renaissance du Rwanda et de l’homme qui l’a rêvée[11].

Certains critiques de Ne pas déranger ont produit des propos qui imitent la fiction essentialisée du film hollywoodien « Hotel Rwanda » : pour eux, Paul Kagame et l’Armée patriotique rwandaise[12] seraient des saints. Certaines médisances se livrent à des attaques voilées contre l’auteur et le camp auquel ils supposent qu’elle appartient ; d’autres se plaisent à une masturbation mentale. Nombre d’entre eux régurgitent des théories abandonnées qui ont toujours mis à rude épreuve la crédulité. Les critiques sont lancées comme des salves sur un champ de bataille épistémologique, des témoignages clairs de la volonté du critique de s’imposer dans la guerre intellectuelle et de propagande toujours changeante que se livrent les Blancs privilégiés[13] et quelques personnes de couleur de la classe marchande pour se faire entendre sur tout ce qui concerne « Le Cœur » des ténèbres et les royaumes et fiefs obscurs qui gravitent autour de sa périphérie.

Bienvenue dans le culte des camps élitistes de juges moraux à l’esprit élevé en charge des événements et de l’histoire en Afrike centrale (sic)[14]. Même une machette n’aidera pas les lecteurs à découper les fictions pour exposer les faits, étant donné les récits concurrents, les personnalités, l’orgueil démesuré et le vitriol qui entourent la politique de génocide en Afrique centrale. L’article fictif du New York Times Magazine sur Paul Rusesabagina, écrit par Joshua Hammer en mars dernier (2021), en est un excellent exemple : Il était le héros d’”Hôtel Rwanda” : Maintenant il est accusé de terrorisme”[15].

Une Enquete Populaire Sur Les Critiques

Même les critiques les plus hostiles qui attaquent des livres en Occident et qui falouchement alimentent les revues et journaux les plus prestigieux ne peuvent pas rivaliser avec celles produites par les gardiens de la parole royale à Kigali. Ainsi, à un extrême, avons-nous les abacurabwenge du Rwanda, les spécialistes de la cour du roi Kagame. Comme autrefois, ce sont des sujets du royaume de Kagame qui sont autorisés à défendre à tout prix leur dernier roi du cure-dent et par-dessus le marché, ils le font par tous les moyens : mensonges, déformations, calomnies, attaques ad hominem ; etc. Des gens comme Tom Ndahiro, l’un des perpétuels colporteurs de propagande du roi Kagame, surgit dans les universités, dans la presse et partout où le besoin s’en fait sentir pour assassiner une vérité quotidienne afin de consacrer un mensonge de l’establishment[16].

À propos : le descripteur « cure-dents » est ici utilisé comme adjectif, et non comme nom, pour décrire les rois tutsis aristocratiques, grands et maigres, et le président du Rwanda – il n’est pas roi, pas plus qu’il n’est un président librement élu – Paul Kagame, du haut de ses 1,80 m, est de l’étoffe dont les rois tutsis étaient faits. Les anciens monarques tutsis étaient tous grands et très maigres : le roi Mutara III Rudahigwa mesurait 1,80 m et son successeur, le roi Kigeli V Ndahindurwa, 1,70 m. « Ces monarques étiolés et maigres à la Giacometti ont un aspect déconcertant, écrit Michela Wrong, avec leur front haut, leurs dents saillantes et leurs jambes interminables… »

En plus, il semble que le phénotype du cure-dent ne soit pas tout ce dont le roi Kagame a hérité : il y a aussi l’héritage précolonial de la violence – l’impitoyabilité royale, la suspicion, l’espionnage, les subterfuges, les abus, les intrigues, la ruse de la cour du roi – où, comme nous le rappelle Michela Wrong, « l’enceinte du palais était un nid de vipères où se mêlaient commérages, informateurs à double visage, accouplements incestueux et complots familiaux mortels »[17].

Le roi Kagame a adapté les modèles de violence de ses précurseurs à son panopticon contemporain. Les bataillons du roi Rwabugiri, un arracheur de dents, avaient tendance à éliminer tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants selon les caprices du roi. Le roi Kagame a transposé l’impitoyable aristocratie tutsie et la suprématie de ses ancêtres – attitudes, préjugés et comportements fondés sur la supériorité absolue, y compris l’autorisation d’extorquer, d’asservir, de mutiler et d’assassiner – dans un présent où le contrôle total commence par le contrôle des pensées des gens, et ce en manipulant les médias de masse, en faisant tourner la fausse narration des faits, en faisant remuer le chien…

Les scribes de la Cour Kagame, voyez-vous, doivent veiller à ne pas décevoir le régime – qui consiste en fait à plaire au président-roi – sous peine de subir le sort des quelques personnes tombées en disgrâce qui ont été régulièrement maltraitées, giflées, calomniées, frappées à coups de pied, violées, tuées ou qui ont disparu en silence sur ordre du roi. Bien sûr, pour les survivants chanceux, les abus n’ont pas cessé. Kagame, Le-roi-du-cure-dent, maltraite régulièrement ses sujets. Ne pas déranger raconte des histoires choquantes dévoiléés par des voyous repentis de l’APR qui n’ont plus les faveurs du roi.

« Ils ont appris l’importance de la ponctualité ». Michela Wrong parle ici des civils qui ont souffert de la pétulance du président-roi. « Lorsqu’une réunion de cabinet était convoquée, Kagame attendait souvent derrière la porte, et quiconque osait arriver en retard recevait un coup de pied aux fesses qui l’envoyait valser ».

C’est comique à imaginer. Il s’agit de l’un des dirigeants les plus décorés au monde. Dans Ne pas déranger, les anciens camarades du roi Kagame dressent un portrait qui évoque les images d’un personnage de dessin animé en forme de cure-dents, obsédé par l’idée de jaillir de l’ombre pour détrousser ses collaborateurs. Comique, mais sanguinaire, pathétique, dérangé : tout simplement un-mégalomane-fou ! Mais pitoyablement, combien de collèges et d’universités prestigieux ont honoré Kagame en tant qu’orateur ou lui ont conféré des diplômes honorifiques ?

Les massacres sont une affaire délicate, et les choses ne se sont pas toujours passées comme le roi l’aurait souhaité. Regardez Kibeho : des milliers de réfugiés hutus ont été systématiquement abattus sur l’ordre du roi Kagame. Mais quel casse-tête ! C’est ce que l’on peut penser. N’est-ce pas ? Au nord, au sud, au milieu du Rwanda, au Congo, le business des atrocités est un gros boulot. Les massacres ont été mal gérés. Des villageois se sont échappés, les bras ballants, la cervelle à l’air. Des rapports ont été déposés, puis non déposés, puis enterrés, puis niés. Des conneries se produisent. « Comme le cyborg qui court après la victime qui lui a été assignée, ce Terminator vengeur ne s’arrête jamais », nous rappelle Michela Wrong, « même lorsque la poursuite semble bizarrement aller à l’encontre du but recherché »[18].

Il semble que « Le-roi-du-cure-dent » est perpétuellement perturbé. La punition qu’il inflige aux soldats est pire encore. Un jour de plus, ses tueurs en goguette ont dérapé. Ils ont tout gâché. Les fantasmagoriques Hutus du Congo ont franchi la frontière et se sont infiltrés dans le nord-ouest du Rwanda. Son Altesse détestable a ordonné à quelque 1500 soldats et gendarmes de l’Armée patriotique rwandaise (APR) de se rassembler dans les casernes. Le ministre de la défense est arrivé suivi d’un camion Tata escorté par sa police militaire – une manifestation de la Stasi est-allemande. « Il était chargé de fouets. Sous le regard stupéfait des troupes, Kagame a systématiquement fouetté ses commandants supérieurs, tandis que sa police militaire infligeait la même punition à ses officiers subalternes »[19].

Rappelant la brutalité absolue du roi Kigeli V Rwabugiri (1840-1895), le plus sanguinaire des Abami tutsi féodaux qui ont précédé Kagame de cent ans – et dont Kagame revendique la filiation -, quelque cinquante à soixante commandants ont été fouettés. Cela a pris, selon Michela Wrong, tout l’après-midi[20].

Q : Et des généraux ?

R : Et des généraux[21].

Même le général James Kabarebe – la légendaire cheville ouvrière de l’APR qui a si loyalement servi Kagame et ses camarades au cours de leurs aventures génocidaires dans les « rébellions », les coups d’État et les interventions continues[22] menées de l’Ouganda au Rwanda en passant par le Congo – a fréquemment subi des humiliations scandaleuses nées de la soupe d’âme malade de crise de colère, de paranoïa et de narcissisme qui font de Paul Kagame le psychopathe unique et bonafide qu’il est.

Ne pas déranger fait la chronique de ces phénomènes vus des yeux de la clique secrète des plus proches du roi Kagame. Michela Wrong ne s’y trompe pas. Pour cela, les scribes royaux l’ont déclarée négationniste du génocide et, a priori, elle a été considérée comme persona non grata du gouvernement du Rwanda(sic).

Oh, S’il Vous Plait. Rien N’est Plus Faux

On peut imaginer la réception du livre Michela Wrong par le roi Kagame. Livré par un fonctionnaire, le roi fait attendre la messagère qui se tient devant lui, tête baissée, en se tordant les mains. L’héritier de Hitler, assis sur son trône, inspecte tranquillement le livre. Il le tourne dans ses mains, lit les commentaires de la couverture qui font l’éloge du livre et de son auteur. René Lemarchand dit que le livre est « rafraîchissant et sans jargon ». « Un régime profondément criminel », dit Filip Reyntjens. « Dictateur impitoyable », dit Adam Hocshchild[23]. Autant d’ateintes à la personnalité de sa majesté le roi du cure-dent ! Il serre les dents et tend son visage de vinaigre. Il ouvre la couverture du livre. Encore des insultes ! Le Roi s’ébroue ! Murmure au dedant de lui-même ! Il tourne les pages ! Soudain, à la page 9, il craque ! Il Jette le livre ! Se lève en trombe de son fauteuil en cuir cossu, clouté avec des diamants du Congo ! Il tape du pied, frappe un coup de poing sur le bureau et il tremble de rage. Il crie et hurle, en kinyarwanda. Il ecume à la bouche, il cherche des boucs émissaires, ayant déjà tiré sur le messager.

Si vous pensez que tout ce qui précède est exagéré, vous vous trompez. Rien de tout cela n’est au passé, à l’exception des vies déjà perdues. Et à moins que vous ne vous considériez comme un acolyte de la secte des juges moraux de haute volée, etc. qui hurlent pour noyer tous les camps concurrents – ce qui est à peu près le cas dans le nébuleux royaume public de la stratosphère – vous ne comprenez probablement pas exactement ce qui rend James Kabarebe si légendaire, mais moi si, et je fais de mon mieux pour élaborer ces détails dans un esprit de tolérance et de compréhension expansionniste qui « combine rigueur et humilité, c’est-à-dire une conviction passionnée et un respect sédentaire pour les droits de l’homme ». Je fais de mon mieux pour élaborer ces détails dans un esprit de tolérance et de compréhension expansionniste qui « allie rigueur et humilité, c’est-à-dire conviction passionnée et respect sédentaire des convictions des autres », c’est-à-dire un esprit démocratique[24].

Les guerres et les crimes de guerre commis sur le terrain dans les Grands Lacs d’Afrique n’ont rien à envier aux guerres de propagande brutales menées par les universitaires, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les rédacteurs en chef et tous les autres membres du Culte des hautes sphères.

Au cœur de cette histoire se trouve l’ascension et la chute du colonel Patrick Karegeya, un homme dont le charme a envoûté de nombreux journalistes, bureaucrates et ambassadeurs, qui ont tous contribué à blanchir le sang qu’il avait sur les mains. « Le fait de prendre un magazine ou un journal étranger et de savoir qu’il avait contribué à donner un portrait élogieux de la nouvelle administration rwandaise lui procurait un sentiment de satisfaction tranquille. Il aidait à faire naître une histoire de résurrection héroïque, une saga si poignante et édifiante qu’elle allait faire le tour du monde »[25].

Et le monde reste fasciné.

L’elephant Dans La Piece

Illustrant l’une des meilleures critiques sur l’échelle du nul au plus nul, considérons un article publie dans le « New York Times » par l’ancien chef du bureau de l’Afrique de l’Est et expert de l’Afrique centrale Howard W. French. Cet écrit est intintulé « La face cachée de l’image publique modèle du Rwanda (The Dark Underside of Rwanda’s Model Public Image »[26]. Dans ladit article nous avons un aperçu raisonnable, bien qu’abrégé et essentialisé, d’une partie de l’histoire pertinente mélangée à un regroupement disparate de faits, la critique porte davantage sur l’expérience du critique dans les forêts ensanglantées de l’Equatoria que sur le livre[27].

« Il y a une qualité tendue et cinématographique dans le récit que fait Wrong de l’assassinat de Karegeya, ainsi qu’un ton triste et blessé ». Howard W. French partage néanmoins un point de vue poignant. « Le ton est triste parce que Karegeya, un manipulateur habile et séduisant des journalistes occidentaux, avait été une source clé pour Michela Wrong lorsqu’il était au gouvernement. La blessure qui imprègne son histoire est plus subtile, mais en fin de compte plus importante ».

Ah, les subtilités de l’histoire du Rwanda. Oh, oh, oh, tant d’intrigues, de désinformation, de mensonges purs et simples, d’ethnocentrisme, de crapuleries sordides, de théories du complot et de véritables conspirations – mille collines d’opinions vacillant au bord d’une grande faille ; tant de personnes aveuglées par la propagande tâtonnant dans l’obscurité et s’accrochant aux parties disjointes de l’éléphant dans la pièce – prétendant obscurément ne pas comprendre la nature de la bête.

Quel est l’éléphant dans la pièce ? C’est l’implication des intérêts occidentaux derrière et à côté de l’Armée/Front patriotique rwandais que tant d’ « experts » ignorent avec expertise ou, pire, nient. L’appareil de renseignement militaire, les multinationales, les diplomates occidentaux, les opérateurs secrets, les magnats étrangers de l’exploitation minière – où sont-ils ? Ah oui, c’est l’Afrique (sic).

La question qui se pose ici est de savoir pourquoi M. French propage perpétuellement le mythe « mystérieux » du double assassinat présidentiel du 6 avril 1994. Le « mystérieux abattage en 1994 d’un avion transportant les présidents du Rwanda et du Burundi – tous deux hutus », écrit-il. Et encore : « L’avion, abattu par des assaillants non identifiés alors qu’il approchait de Kigali… ». M. French, sans doute, ne veut pas s’exposer. Qu’il aille se faire voir ailleurs !

Sur plusieurs questions controversées, Michela Wrong met en balance les preuves ignobles, les théories glissantes et les délibérations stupides sur, par exemple, les partisans hutus et leurs conspirations diaboliques. Il y en a beaucoup et Michela Wrong en éventre quelques-unes. Des affirmations ridicules et infondées, par exemple qu’Agathe Habyarimana, la femme de Juvénal Habyarimana, était de mèche avec les « durs extrémistes hutus » et que c’est grâce à eux que son mari a été tué. Ne pas déranger résout en grande partie le « mystère » de M. French quant à l’identité de l’auteur de l’attentat. Bien entendu, sa critique ne mentionne rien de tout cela ; ce qui amène à se demander s’il a lu le livre, s’il l’a juste survolé ou s’il a simplement glané quelques faits pour rédiger une critique convaincante. Au cœur du traitement de l’accident d’avion par missiles de Michela Wrong, il y a bien sûr le dénouement bien ficelé livré par l’infatigable Filip[28] – « Le FPR l’a fait ».

Howard W. French critique son propre histoire comme s’il evalue l’histoire de Michela Wrong. Toutefois, bien que sa critique soit imparfaite ; elle est la plus honnête que la plupart des autres. Pourtant, on se demande pourquoi un professeur de l’école de journalisme de Columbia qui a marché dans les pas de M. Kurtz et critiqué les folies du roi à Kigali continue à glisser sur la même peau de banane et à tomber à plat ?

C’est un mystère, en effet. Je veux dire que M. French parle six langues, qu’il est l’auteur d’une multitude de livres et qu’il a légèrement protesté contre le massacre de quelques centaines de milliers de réfugiés hutus au Congo, une critique qui était une hérésie à l’époque et qui l’est pratiquement toujours, et que ses observations et ses critiques (sic) sont désormais inscrites à jamais dans l’ouvrage « Un continent à conquérir : La tragédie et l’espoir pour l’Afrique (A Continent for the Taking: The Tragedy and Hope for Africa).» Cet ouvrage contient des preuves claires et non équivoques des préjugés pervers et hostiles qu’il nourrissait à l’égard des réfugiés hutus et qui ont absolument contribué à leur extermination[29]. M. French est très accompli, il est très intelligent et il se déplace vraiment. Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire de mysticisme[30]?

Un autre problème avec le cadrage de M. French est sa régurgitation du récit des Tutsis bouviers, en tant que victimes des sadiques tueurs de Hutus, un exercice de mastication que tant de marins de l’Afrique centrale ont salivé, et le même récit que Kagame et al défendent par un Fiat royal du type génocide-idéologie et négationnisme – les chasser et les faire taire pour toujours.

« Lorsque les Hutus ont pris le pouvoir lors des élections de 1961 au Rwanda, des pogroms hutus dispersés contre les Tutsis ont éclaté. Les Hutus ont pris le pouvoir, écrit-il, et la Belgique les a soutenus, tendis que les Tutsis, toujours menacés, marginalisés et persécutés, ont quitté le Rwanda en masse. Il s’agit là d’un discours habituel de l’establishment. Avec quelques phrases à moitié vraies comme celle ci-dessus qui renversent les faits, M. French efface une décennie de terrorisme d’humeur de l’élite de l’aristocratie tutsie. Il n’est pas le seul à le faire. Puis, au paragraphe suivant, il passe à 1972 où il situe correctement le génocide hutu au Burundi comme un présage de l’effusion de sang qui allait s’abattre sur le Rwanda (1994). « On n’en a guère tenu compte à l’époque, dit-il, et c’est d’homage que Wrong ne le mentionne qu’en passant… »

Hein ? M. French n’analyse jamais la démographie « tutsie » en factions coexistantes mais contre-voilantes : (1) les patriciens tutsis irascibles qui dirigeaient le pays et (2) les « petits » indigents tutsis qui en ont souffert. Ce point est important : pendant des siècles, ces derniers paysans se sont cassé le dos à travailler la terre et à abattre des arbres pour les premiers, la noblesse tutsi en forme de cure-dents qui les traitait comme des squats hutus[31]. Ignorer cette distinction revient à rejeter le devlinisme[32] dans toute discussion raisonnable sur Joseph Desire Mobutu, ce qui, bien sûr, est exactement ce que vous obtenez si vous lisez le livre d’Howard W. French[33], qui évite à peu près toute vérité dure en faveur d’un vague mémoire expéditionnaire, anhistorique et une variété que Howard W. French ecrit avec un ‘C’. Le fait que M. French cite Michela pour un délit aussi secondaire est, en fait, tout simplement inadmissible.

« Mais le coup d’État au Burundi s’est transformé en l’un des pires massacres ethniques du XXe siècle », conclut M. French. « Des centaines de milliers de Hutus ont été massacrés par une armée tutsie et des milliers d’autres ont afflué au Rwanda, où les récits de leur persécution ont encore radicalisé la majorité hutue »[34].

En effet ! J’ai bien compris !

Le clou qui dépasse est enfoncé !

L’une des dernières victimes à avoir été piégée dans l’antre du roi Kagame est Paul Rusesabagina, le héros réel du film hollywoodien « Hotel Rwanda », enlevé à Dubaï. Les détails de son enlèvement et de sa capture ont été révélés, mais la vérité sur Paul Rusesabagina a été obscurcie et déformée et, comme l’homme, torturée. Retenu en otage depuis août 2020, Paul Rusesabagina a ensuite été jugé pour terrorisme par les tribunaux du roi Kagame.

Depuis que Paul Rusesabagina a pris le chemin de l’exil, il a également été victime de tentatives d’assassinat. L’histoire de l’héroïsme de Paul, de son ascension vers la célébrité, de son enlèvement, de son procès et de tant d’autres détails sordides ou hétéroclites ferait l’objet d’une lecture passionnante. Michela Wrong a réussi à insérer plusieurs paragraphes sur le sort de Paul Rusesabagina, et l’histoire plus vaste qu’elle raconte fournit un contexte approprié pour voir et comprendre l’enlèvement de Paul Rusesabagina et ses ravisseurs. Aujourd’hui, Paul Rusesabagina est en prison, le procès s’est achevé. Au fur et à mesure que le procès de Paul Rusesabagina se déroulait, le comportement des courtisans, des greffiers et des avocats du tribunal devenait de plus en plus curieux. Voici un homme ordinaire, une histoire extraordinaire[35], mais ils ont condamné le mauvais Paul.

Du côté du roi Kagame, il y a l’article du New York Times Magazine de mars 2021. Joshua Hammer s’attaque à la vérité dans son article de 7 000 mots, martelé avec tout le double langage duplicite que les scribes royaux du roi Kagame ont jamais édicté. Vous savez, toutes les choses habituelles que le roi rote à propos des Hutus haïssant les Tutsis, retranchés dans l’infortuné Congo, prêts à faire pleuvoir l’apocalypse sur le pauvre petit Rwanda au premier signe d’une écharde dans la forteresse indurée du royaume du cure-dent de Kagame.

Joshua Hammer est l’un de ces journalistes de terrains qui ont fait un reportage dans la « zone de sécurité » en 1994, celle où l’on dort avec l’APR, décrite par Michela Wrong dans Ne pas déranger. Il a parcouru les champs de bataille dans une Isuzu Trooper sportive avec une escorte de l’APR et un garde du corps appartenant à l’APR et armé d’un AK-47. Evidemment, il a régulièrement frotté le sang de ses bottes avec les mensonges du haut commandement de l’APR, puis il a vendu sa fiction à Newsweek, qui est toujours prêt à régurgiter la ligne du parti[36]. En 1994, dans les bras de l’APR, il a visité « la partie du Rwanda envahie par les rebelles tutsis depuis le début du massacre » et c’est la genèse de sa longue litanie de mensonges dont il se fait l’écho. Jusqu’aujourd’hui, Joshua Hammer n’a jamais révélé aux lecteurs du NYT Magazine les liens étroits qu’il entretenait avec l’APR.

La fierté de Joshua Hammer, après la publication, pour son assassinat astucieux – et tellement trompeur – de Paul Rusesabagina et son démantèlement systématique de l’interprétation standard de la situation de Paul Rusesabagina est martelée comme un clou dans un obscur commentaire Facebook postérieur à la publication, en réponse à un adepte aux yeux brillants : « J’espère que mes opinions, telles qu’elles sont, apparaîtront dans l’article ». La chute de Rusesabagina est bien plus complexe que l’interprétation habituelle, à savoir qu’il s’agit d’un héros des droits de l’homme qui a été « kidnappé » par un dictateur impitoyable déterminé à faire taire toute critique (c’est moi qui souligne)[37]. À un moment donné, Paul Rusesabagina a semblé basculer du côté obscur, emporté par la naïveté, l’ambition et je ne sais quoi d’autre »[38].

Les préjugés de Joshua Hammer ne s’arrêtent pas à son rejet du crime d’enlèvement international. Il nourrit également l’illusion d’une trajectoire commune de victimisation entre “sa tribu” et la “tribu Tutsi” – le vieux thème des Juifs d’Afrique qui a été annexé au récit du génocide au Rwanda avec la poule aux œufs d’or du gourevitchisme[39].

Brian Endless est professeur de sciences politiques et directeur des études africaines à l’université Loyola de Chicago. Il a passé des années à travailler avec Paul Rusesabagina et sa fondation « Hotel Rwanda Rusesabagina ». Lorsque les vérificateurs de faits du New York Times Magazine ont déchargé les citations que Joshua Hammer lui avait attribuées, ils n’ont pas vérifié. En se renseignant, le Dr Endless a appris que ses citations n’étaient pas les seules à être passées sous la plume d’un faussaire des faits. Il a donc envoyé un courriel aux rédacteurs en chef pour leur demander de revoir l’article de M. Hammer.

« Je n’ai jamais envisagé de passer par-dessus la tête d’un journaliste pour parler à son rédacteur en chef », écrit le Dr Endless. « À maintes reprises, ceux d’entre nous qui ont parlé à Josh Hammer lui ont présenté des faits et il ne les regarde pas… Il ne devrait pas être autorisé à écrire cet article et un journaliste plus objectif devrait lui être substitué ».

Malheureusement, mais comme prévu, l’article final de Joshua Hammer est un exemple stéréotypé du « journalisme pirate » dans ce qu’il a de pire. Brian Endless a de nouveau envoyé un courriel à la rédaction après la publication de l’article. Je n’utilise pas à la légère l’expression « journalisme pirate », mais je pense que la définition du dictionnaire s’applique[40]. « Joshua m’a interviewé, ainsi que de nombreuses autres personnes liées à Paul Rusesabagina, de même qu’un certain nombre de journalistes et d’experts universitaires. Il a clairement ignoré tous nos commentaires et a préféré raconter l’histoire qui a été diffusée peu après le terrible génocide de 1994 par la machine de propagande du président rwandais Paul Kagame »[41].

« Le problème est que la plupart des sources pro-Kagame/anti-Rusesabagina de Hammer sont proches du régime de Kagame. » La journaliste canadienne Judi Rever s’en prend à l’ego démesuré de Joshua Hammer. « Hammer interviewe bien plusieurs personnes critiques à l’égard de Kagame ou proches de Rusesabagina, mais leurs commentaires sont dépouillés de leur contexte et se révèlent déroutants et trompeurs »[42].

Joshua Hammer n’informe jamais ses lecteurs que le propagandiste britannique du roi Kagame, Andrew Mitchell, est un député britannique et un ancien ministre du développement du Royaume-Uni qui gagne 55 802 dollars par an, payés par le Rwanda[43]. L’ambassadeur américain pour les crimes de guerre en 2003, Pierre Prosper, « a négocié un accord dans lequel le Tribunal pénal international pour le Rwanda de l’ONU a transféré la compétence pour poursuivre les crimes du FPR au propre gouvernement de Kagame – permettant aux criminels d’enquêter eux-mêmes, et accordant à Kagame une immunité de facto pour les crimes de guerre. Pierre Prosper est également l’avocat personnel de Kagame. Pourquoi Hammer ne l’a-t-il pas mentionné »[44] ?

L’attention que je porte à l’article de Joshua Hammer contre Paul Rusesabagina ne détourne pas l’attention du livre à l’étude. Il fait plutôt mouche. Le livre traite du terrorisme, des espions, des dissidents tombés en disgrâce auprès du roi Kagame et du fonctionnement de l’appareil de surveillance et d’assassinat du Rwanda.

L’opération d’enlèvement de Paul Rusesabagina « a réussi sur un point essentiel », écrit Michela Wrong dans Ne pas déranger: « Elle a jeté un froid dans le dos de tous les critiques du gouvernement basés à l’étranger, martelant son message, Kagame a exprimé lors d’un petit déjeuner de prière après le meurtre de Patrick Karegeya : ‘Vous pouvez courir mais vous ne pouvez pas vous cacher’ »[45].

Joshua Hammer continue de colporter les preuves perfides et les vérités tordues produites par la machine à tuer de Kagame. Contrairement à Howard French, Joshua Hammer n’a jamais tergiversé sur le double assassinat présidentiel du 6 avril 1994. « L’assassinat – imputé par les partisans de la ligne dure hutue aux rebelles tutsis – a déclenché le complot visant à exterminer la minorité tutsie ». Dans un article de GQ rempli de haine envers les hutus et qui vehiculent toutes les distorsions racistes nées de ses premiers séjours au Rwanda dans la partie conquise par l’APR, Joshua Hammer colporte le mensonge de l’élite tutsie selon lequel les extrémistes hutus ont tué les leurs. « Un rapport des services de renseignement du Département d’État américain accuserait des extrémistes hutus – membres de la garde présidentielle d’élite d’Habyarimana – d’avoir abattu l’avion »[46].

Et voilà ! Le problème épineux de savoir qui a tué les deux présidents décédés est dûment résolu.

En septembre 2021, Joshua Hammer est apparu sur un blog d’AfricaNews.com pour légitimer les tribunaux kangourous du roi Kagame et le verdict préétabli contre Paul Rusesabagina. AfricaNews.com est un site d’élite pro-business, affilié à la presse de l’establishment et partenaire d’EuroNews. Ce site a gagné 138 millions de dollars de la Commission européenne 2014-2018. Les deux blogue tentent de maquier le pillage de l’Afrique et de couvrir ses pilleurs sous le slogan « fait par des Africains pour une Afrique en croissance. »

Joshua Hammer a manifestement écarté le livre de Michela Wrong. Il n’a pas lu l’important livre de Judi Rever, « Éloge du sang (In Praise of Blood) »[47], ni la dernière série des publications de votre humble correspondant sur le Rwanda[48]. Or il était au courant de tout cela parce qu’il nous a tous contactés et parce que nous avons tous répondu, sincèrement, poliment, honnêtement, en toute bonne foi aux questions qu’il nous a adressées. Lorsque Judi Rever lui a raconté comment les escadrons mobiles de tueurs du FPR ont opéré pour chasser, assassiner, incinérer et faire disparaître des milliers de Hutus, M. Hammer n’en a rien voulu entendre.

« Ces révisions effrontées, ou crédules de l’histoire ont trouvé un public enthousiaste parmi les groupes d’extrémistes hutus en exil qui cherchaient des moyens de nuire à la crédibilité de Kagame, écrit-il dans son attaque contre Paul Rusesabagina, de minimiser la culpabilité des Hutus et, pour certains, de justifier les tentatives de la reprise du Rwanda par la force ».

Attention ! Les Hutus haineux des Tutsis, retranchés dans l’infortuné Congo, reviennent à la charge!

Ci-dessus : L’infographie qui accompagne l’article de Joshua Hammer contre l’homme d’affaires hutu rwandais Félicien Kabuga.

Hélas, Joshua Hammer a écrit ce qu’il voulait, et les fact-checkers du NYT qui nous ont appelés ses sources ne se sont pas souciés du fait qu’ils nous atribuaient des citations archi-fausses ou décontextualisées ou bien les deux à la fois. Nous avons été seloectionnés comme les « sources » contradictoires pour créer l’illusion d’un équilibre. Mais Joshua a utilisé la bataille de la propagande pour nous faire passer pour des théoriciens du complot, ce qui était son objectif dès le départ.

Il Nous Appelle Les Propagateurs De Gros Mensonges[49].

« Il y a une sorte d’indignation à notre égard et une absurde affirmation qui, en même temps, se cachent derrière une erreur judiciaire », a gazouillé Joshua Hammer. Sur ce charabia, le déformateur de la pensée ajoute « que la conclusion était connue d’avance, que le président du Rwanda, Paul Kagame, était déterminé à faire taire l’un de ses principaux ennemis politiques. Bien que cela puisse avoir une certaine validité, la grande vérité est que toutes les preuves montrent que Rusesabagina est coupable »[50].

Le fait historique est que Joshua Hammer s’est vendu à l’APR au point zéro et qu’il les a soutenus depuis les débuts de leurs atrocités.

En fait, la vérité la plus large est que toutes les preuves montrent que Joshua Hammer est un apologiste inconditionnel du meurtre de masse, qu’il a activement promulgué des sentiments anti-Hutu et de la désinformation anti-Hutu pour soutenir le génocide contre le peuple Hutu. Aussi semble-t-il être un agent de la CIA ou du MOSSAD, ou des deux à la fois.

Aussi intelligent qu’il soit, Joshua Hammer n’a pas pensé par lui-même – il s’est contenté de reconstituer le récit brillant, fatigué et déformé de l’APR. Sans qu’aucun mensonge ne soit déterré par son ego, son intérêt personnel, ses préjugés ou son historiographie erronée – un panneau NE PAS DÉRANGER pendait aux portes de son impersonnalité. Voilà un autre travail à la machette où les projections de l’auteur, ses intérêts et sa quête de popularité ont défiguré le sujet écrit – et ses éditeurs y ont apposé la marque du New York Times.

Ce n’est pas le cas de Michela Wrong : il n’y a pas de marque ici. Quels que soient les défauts du livre, son auteur se lance dans la mêlée avec un aveu public humble et douloureux. « Au fur et à mesure que les exemples de violations des droits de l’homme et d’irresponsabilité du FPR s’accumulaient, je n’ai pas été la seule journaliste, qui m’avait auparavant soutenue, à grimacer, à froncer les sourcils et à être discrètement reconnaissante d’écrire sur d’autres sujets. Ma carrière m’avait conduit ailleurs, le Rwanda n’était plus mon terrain de prédilection. Pourtant, il m’était pénible d’accepter que j’avais peut-être involontairement induit mes lecteurs en erreur ».

C’est la blessure signalée par Howard French dans sa critique. C’est aussi « une petite salamandre argentée de la honte qui se retourne en moi » de temps en temps, écrit-elle[51].

Q : « Alors, comment écrire l’histoire contemporaine du Rwanda », demande-t-elle, « quand tant de sources clés admettent maintenant volontiers qu’elles ont menti à l’époque »[52] ?

R : Lisez le livre.

Les Racines Du Genocide Rwandais

L’une des critiques les plus précises et en même temps les plus cinglantes a été publiée dans la « New York Review of Books » et dans « The Roots of Rwanda’s Genocide »[53]. Ces critiques reprochent à Michela Wrong d’avoir, selon eux, passé sous silence les atrocités commises contre les Hutus dans le nord du Rwanda par les soldats de l’APR, avant 1994, sous le commandement de Paul Kagame, et d’avoir passé sous silence le massacre par les Rwandais de l’APR et les Ougandais de l’UPDF des réfugiés hutus – pour la plupart des hommes, des femmes et des enfants non armés et non combattants – au Congo (Zaïre), en 1996-1997. Les examinateurs avaient également d’autres griefs à formuler.

La décision de Wrong de ne pas entrer dans ces détails donne à Ne pas déranger une saveur ou un mouvement de va-et-vient qui ici, n’a autre finalite que celle de détournert l’attention de Patrick Karegeya et le général Kayumba Nyamwasa, avec lesquels elle sympathise clairement », écrivent Helen Epstein et Claude Gatebuke.

Les critiques se plaignent de ce qui est dans le livre et de ce qui n’y est pas, et ils accusent l’auteur de manquer de respect au peuple hutu – tout cela parce que, disent-ils, elle a été trop proche de ses sources et leur a témoigné trop de sympathie. « Wrong est loin d’être le seul africaniste qui continue à minimiser les crimes pré-génocidaires du FPR », concluent-elles.

Votre serviteur a une liste de critiques de Ne pas déranger, certaines très justes, d’autres probablement moins, certaines pourraient même être carrément croustillantes[54], par exemple veuillez revoir la note de bas de page 12, ci-dessus, mais j’ai aimé la revue NYRB The Roots of Rwanda’s Genocide et je l’ai beaucoup aimée, et je l’ai dit à Michela Wrong. Je l’ai aimé parce qu’il est sans précédent dans les annales du New York Times ou de la presse grand public de voir de telles vérités écrites sur Kagame, le FPR et le Rwanda. J’ai aussi immédiatement vu la vérité dans les critiques des lecteurs. Helen Epstein et d’autres ont également critiqué certains commentaires de Michela Wrong, la qualifiant au mieux de raciste refoulée, mais ces critiques tendent à exagérer à tort, à la lumière de l’ensemble.

« Aurais-je dû accorder plus d’attention aux atrocités commises par le FPR entre 1990 et 1994 ? » Michela Wrong exprime sa frustration. « Probablement quelques paragraphes de plus, oui. Mais il y avait, comme vous le savez, BEAUCOUP DE TERRAIN À COUVRIR avec cette histoire, et je me suis concentrée sur le fonctionnement interne du FPR, les relations entre une ancienne bande de frères devenus ennemis » et « ils m’accusent d’avoir ignoré le contexte et la construction historique du génocide, mais c’est là dans mes pages – je pourrais citer les numéros de page. »[55]

Et c’est le cas. Et il y avait beaucoup de terrain à couvrir. Et elle couvre beaucoup de terrain. Et ce n’est pas, en soi, une histoire d’atrocités sanglantes. Bien qu’il y ait une part de vérité dans les affirmations des critiques ci-dessus, leur critique situe de manière plus poignante leur place dans les guerres du génocide et de la propagande.

Leur propre critique présente un problème flagrant, à savoir l’affirmation de l’auteur selon laquelle « les atrocités commises par le FPR contre la population majoritairement hutue du nord du Rwanda qui ont à peine été reconnues par les historiens, les journalistes et même les enquêteurs des droits de l’homme … » « Elles étaient méthodiques mais ne constituaient pas un génocide »[56].

Si, c’était un génocide. Les Hutus ont été réduits en esclavage, torturés, violés et tués en masse, précisément parce qu’ils étaient Hutus. C’était froid. C’était calculé. Il s’agissait d’un génocide selon toute définition raisonnable du concept.

« Je ne parle pas au nom des Hutus ou des Tutsis ». Paul Rusesabagina a défendu tous les Rwandais, quelle que soit leur appartenance ethnique. « Je parle pour tous ceux qui n’ont pas de voix, qui n’ont pas accès aux médias. J’essaie d’être leur voix. Mais je ne parle pas pour les Hutus. Je ne parle pas pour les Tutsis. Parce qu’avec Paul Kagame, quiconque le frustre, quiconque pourrait élever la voix, quiconque parle contre lui – qu’il soit Hutu ou Tutsi – Kagame le considère comme son ennemi. » (extrait de : « The Grinding Machine »)

Cependant, le roi Kagame et son entourage de tueurs se sont également attaqués aux Tutsis. Ils ont tué de nombreux jeunes tutsis qui s’étaient enfuis dans la nuit pour rejoindre l’APR pendant la guerre de 1990-1994. L’APR anglophone, les Ougandais, ne s’est pas souciée des Tutsis qui sont restés au Rwanda après 1959 – les Tutsis francophones. Hutu, Tutsi, Twa, tous ceux qui se mettent en travers du chemin du roi Kagame seront éliminés. Le roi Kagame et consorts sont également responsables d’avoir facilité le génocide contre les Tutsi.

« Les exactions commises par le FPR pendant cette période de 1990-1994 ont été largement dissimulées à la fois par la répression totalitaire d’Habyarimana et par la propagande habile du FPR ». Epstein et Gatebuke poursuivent. « Wrong les mentionne à peine – ils méritent une seule phrase à la page 419 de son livre de 488 pages. Mais ce sont eux qui ont mis le Rwanda sur la voie du génocide, tout en juissant de l’indifférence quasi-totale de la communauté internationale à leur égard »[57].

Les critiques ont attaqué Michela Wrong pour les motifs les plus fallacieux. En effet, l’auteur de la revue du ministère des Affaires Etrangères a été tellement préoccupé par les révélations de Michela Wrong sur le comportement sexuel obscène de Karegeya que cela a entaché sa brève critique[58]. L’universitaire britannique Phil Clark déforme le message du livre et sa conclusion dans une critique masturbatoire sophistiquée, où il ne voit apparemment même pas l’ébranlement circulatoire de ses propres arguments duplicites[59], il fait recours à l’assassinat des personnages par des insinuations sexuelles. Comme Joshua Hammer, il ne saisit pas la relation entre sa propre psyché perturbée et ce qu’il a écrit. Les lecteurs masculins ne s’en apercevront pas, les femmes moins… La fixation de Phil Clark sur certaines facettes de la danse de Michela Wrong avec Patrick Karegeya, associée à ses tweets sélectifs de ces paragraphes particuliers, confirme sa préoccupation pour l’idée que Michela Wrong a eu une liaison avec Patrick Karegeya. N’est-ce pas ainsi que les hommes faibles traitent généralement les femmes puissantes ?

Phil Clark est un universitaire très sollicité, payé pour témoigner lors des audiences d’expulsion du ministère américain de la sécurité intérieure (ICE) des demandeurs d’asile rwandais pourchassés par Kagame et son programme de neutralisation et d’assassinats externes. En tant que témoin « expert » le plus ardent de Kagame, il perçoit ses honoraires de Kigali pour des rapports qui déforment les faits et diffament les victimes chassées par le régime.

Phil Clark manque encore de crédibilité lorsqu’il qualifie Michela Wrong de raciste en disant qu’elle « prolonge un malheureux courant orientaliste[60][61] qui traverse le livre ». Le culte fervent et l’admiration exotique de Phil Clark pour le roi Kagame, associés à sa défense fallacieuse de la puissance de l’APR, suggèrent qu’il devrait se regarder dans le miroir des toilettes lors de l’un de ses vols réguliers à destination et en provenance de Kigali : un examen de son travail révèle qu’on ne peut guère être plus orientaliste et, de toute façon, il a été critiqué il y a longtemps par ses pairs universitaires pour sa complicité avec le régime[61].

Ce n’est pas tout le monde qui peut aller et venir aussi librement au Rwanda : il faut être vraiment spécial.

Phil Clark est proche du roi Kagame et reste libre de parcourir tous les coins de son royaume de long en large. Aussi capitalise-t-il sur sa collusion avec peu de crainte et beaucoup de faveurs. Il en va de même pour Joshua Hammer, Philip Gourevitch, Howard Buffet, Andrew Young, Ben Affleck, Paul Farmer, Rick Warren et bien d’autres dont le crachat et le polissage perpétuent la mainmise du roi sur les biens communs.

Ne pas déranger : l’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné est un ouvrage remarquable réalisé par une correspondante étrangère de premier plan, dotée d’un pedigree d’emploi, qui déjoue les accusations habituelles visant à discréditer et à écarter. De plus, les sources de Michela Wrong sont souvent celles que l’on ne s’attendrait pas à voir divulguer le genre de secrets qu’elles sont. C’est la plus grande richesse de ce livre.

Ce livre est également une archéologie du discours sur l’Afrique centrale. Il met au défi les différents camps idéologiques d’élargir leurs conceptions sur ce qui s’est passé. Qui l’a fait ? Où ? QWuand et pourquoi ? Étant donné que Michela Wrong fournit des détails précis, qu’elle traite le matériel de manière raisonnable et qu’elle admet honnêtement ses incertitudes, seul l’idéologue le plus doctrinaire, le menteur le plus sanguinaire ou l’adepte d’une secte, a l’instar de Tom Ndahiro, Phil Clark, Joshua Hammer, continueraient à diffuser la désinformation habituelle et les théories de la conspiration, par exemple le mystérieux accident de l’avion à l’origine du double assassinat présidentiel ou la théorie selon laquelle les Tutsis sont les Juifs de l’Afrique. Michela Wrong s’attaque froidement à certains des shibboleths habituels de la narration pro-APR, sans tambour ni trompette.

Pour ceux qui ne l’ont pas lu ou pour les âmes sensibles et timides qui se méfient des squelettes qui sortent des pages, Ne pas déranger de Michela Wrong pourrait à juste titre être pris pour une excavation d’un matériau vraiment sombre. Je veux dire, de l’horreur vraiment sombre, sanguinaire, au cœur de l’obscurité. Toutefois, il ne s’agit pas d’un livre à confondre avec l’ouvrage de Judi Rever intitulé Éloge du sang : les crimes du Front patriotique rwandais (2018) de Judi Rever, qui creuse profondément dans le massacre de la vérité pour déterrer les machinations austères, laides et machiavéliques de la Machine à broyer au Rwanda (et la demi-vie laide, brutale et courte de toute critique publique à son égard).

Ne pas déranger est un ouvrage de non-fiction, convaincant, accessible et, grâce au flair littéraire vivace de l’auteur et à sa superbe narration, il pourrait vous divertir, que vous soyez ou non un snoot[62] qui passe sa vie à éplucher la littérature, à disséquer les rapports et à confronter les faits concernant tout ce qui touche à l’Afrique centrale. En effet, que vous soyez un coryphée ou un élève du Culte des camps élitistes de juges moraux en chef des événements et de l’histoire en Afrique centrale, ou un Gourevitchiste laïc du genre New Yorker-over-breakfast de l’infotainment, Ne pas déranger pourrait soit choquer vos sensibilités en éveil, soit confirmer de façon béante vos préjugés déjà pétrifiés, quel que soit le camp boueux dans lequel vous avez planté votre drapeau du génocide.

La beauté de la chose, c’est que vous n’aurez peut-être pas besoin de lire de matériel préparatoire pour naviguer dans ce livre ou dans les lignes d’enquête de l’auteur – tant que vous vous souvenez que Michela Wrong n’a pas raison sur tout. Elle pose cependant de bonnes bases, suffisantes pour dresser un portrait juste, raisonnable et précis de la méchanceté et de l’horreur du régime que nous (sic) maintenons au pouvoir.

Le pire, c’est que vous avez probablement regardé « Hotel Rwanda » et vous avez pensé que c’était vrai, ou que vous avez lu « Nous souhaitons vous informer que demain nous serons tués avec nos familles (We Wish to Inform You that Tomorrow We Will Be Killed With our Families) » et que vous avez cru que c’était vrai, et que vous n’avez probablement pas lu « La falsification de la conscience africaine (The Falsification of Afrikan Consciousness) ni même entendu parler de son auteur, le Dr Amos Wilson[63], ce qui revient à dire que vous avez un sérieux problème avec un P majuscule.

Q : Pourquoi ?

R : Consulter Ellul[64].

Ne pas déranger regorge également d’intrigues et de révélations choquantes qui pourraient provoquer un frisson de honte chez ceux qui, pendant des années, n’ont vu que la mode dans les travers du roi nu de Kigali et ont poli l’image de la cour du roi en échange de… diamants, d’or et de colifichets, diamants, or, colombium-tantalite, accès aux présidents et aux comptes bancaires suisses, ou simplement pour une parcelle de pouvoir, ou pour une villa tentaculaire sur les lacs des volcans les plus éloignés du Rwanda, ou pour des vierges pubères nubiles. Vous savez, pour tout ou partie des avantages pour lesquels les gens vendent leur âme.

Étant donné le pillage à l’échelle du Pandore des Grands Lacs d’Afrique, où tous les métaux habituels comprenant des lignes et des colonnes entières du tableau périodique[65] sont extraits, où les oxydes de cobalt, de nickel et d’uranium et leurs dérivés actinides[66] sont distillés à partir du Congo pour un arsenal de gros hommes et de petits garçons occidentaux[67], tout comme des tas d’éléments bizarres pour des applications dont votre serviteur et la plupart des gens du peuple n’ont jamais entendu parler[68], toute attente d’une clarté morale soudaine est au mieux douteuse, en dépit de la promotion tape-à-l’œil d’Elon Musk[69] et de ses aventures en cristal[70] au Congo.

Maintenant, considérons un instant que Paul Kagame, le leader suprême du Rwanda, aurait peut-être dû être recruté par une équipe de basket-ball professionnelle, où les C et les D de son certificat d’études générales et son habitude souvent chronique d’espionner et de dénoncer ses camarades de classe et ses compagnons d’armes[71] n’auraient pas été pris en compte. Au lieu de cela, nous avons ce grand gaillard, alias « cure-dents (toothpicky) » qui s’est retrouvé avec un nouveau treillis camouflage et un Ak-47 en métal bleu froid dégoulinant de sang sur les lignes de front de plusieurs coups d’État et qui a habilement déjoué le tribunal de l’opinion publique et la Cour internationale de justice qui ont inculpé 40 de ses officiers subalternes, y compris « le général » Nyamwasa a travers de la chronique de Michela Wrong[72]. Il semble que les chefs d’État et les rois du cure-dents bénéficient automatiquement d’un laissez-passer pour des délits aussi insignifiants que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, mais lorsque les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme les mieux accrédités campent en toute sécurité derrière vos lignes, vous pouvez définitivement compter sur leur loyauté. C’est en tout cas ce qu’a fait le roi Kagame.

Il s’agit d’un nouveau coup d’État pour le roi du cure-dent. Nous pouvons citer Joshua Hammer comme un exemple brillant au sens nicholsonien de brillant[73].

« Les reporters occidentaux fraîchement arrivés à Kigali ont écrit des articles admiratifs si semblables qu’ils auraient presque pu être photocopiés »[74]. Michela Wrong dénonce fréquemment sa propre naïveté et le manque de diligence de son espèce particulière – les nombreux correspondants étrangers qui servent l’establishment de la propagande. Mais je l’ai déjà dit. Mais cela vaut la peine d’être répété car ses révélations sont sincères et rafraîchissantes. Elle rapporte des témoignages déclarant que « des journalistes qualifiés ont été emmenés sur les sites des massacres comme des touristes et ont été aidés à rédiger leurs articles. Le Front patriotique rwandais était plus intelligent et disposait de plus de ressources que les journalistes auxquels il avait affaire. Ils nous ont fourni le transport, la nourriture et la protection. ils nous ont raconté une histoire et nous l’avons relayée. D’une certaine manière, nous étions des agents de relations publiques, pas des journalistes »[75].

La journaliste britannique Michela Wrong était sur le terrain en Afrique centrale à peu près au même moment que Howard French du NYT et Josh Hammer de Newsweek. Ils ont tous publié leurs propres portraits de l’horreur et atrocités fabriquée par Kagame et Museveni et leurs soutiens. Aujourd’hui, 27 ans plus tard, avec ses 488 pages, le livre de Michela Wrong est l’un des rares récits qui exalte véritablement la nudité du roi et ce qu’elle a créé est un chef-d’œuvre d’organisation, avec beaucoup d’intrigues et beaucoup de style.

Michela Wrong ne vous assomme jamais, lecteur, d’une avalanche de cadavres ou de squelettes comme le font les défenseurs des droits de l’homme où, comme elle me l’a dit, « la lecture ressemble à une épreuve, à une forme de torture mentale, aussi amusante qu’une intoxication alimentaire… où la violence décrite est si extrême et implacable, si apparemment gratuite, que la tentation est simplement de fermer le livre et d’arrêter de lire »[76].

Hélas, à l’humble avis de votre correspondant étranger, son livre a ses défauts. Sa description et son évaluation du président ougandais Milton Obote sont mauvaises. Elles sont loin de la réalité. Son traitement de Yoweri Museveni n’est guère meilleur. Mais cela est dû à sa trop grande dépendance à l’égard des Tutsis qui animent son histoire : Le premier est toujours le diable et le second est indécisément divin.

Alors qu’elle cite en bas de page du livre « Notes sur la dissimulation du génocide de Milton Obote (Notes on the Concealment of Genocide de Milton Obote )», par exemple, son traitement des atrocités commises dans le triangle de Luwero en Ouganda pendant la “guerre de Bush” de Museveni est décidément enduit de la bave du FPR. Tout en reconnaissant que les préjugés d’Obote peuvent prendre le pas sur la vérité, nous pouvons néanmoins trouver dans Notes… un compte rendu des atrocités commises par Yoweri Museveni et son Armée de résistance nationale, une guérilla insurrectionnelle avec son avant-garde tutsi vengeresse – les mêmes Paul Kagame, James Kabarebe et « le général » Kayumba Nyamwasa dont la longue marche vers l’infamie a coûté la vie à un nombre incalculable de personnes – ainsi que les tactiques qu’ils ont utilisées à l’époque comme aujourd’hui.

« Il n’y a pas eu dans l’histoire de l’Ouganda d’administration plus progressiste et moins sectaire que la première administration Obote ». Le professeur Amii Amara-Otunnu, un Ougandais, confie : « Les Congolais, les Rwandais et les Soudanais étaient tous les bienvenus en Ouganda et la plupart d’entre eux ont obtenu la citoyenneté. Bien sûr, nous savons maintenant que la dictature de Museveni est la pire et la plus diabolique administration de l’histoire de l’Ouganda »[77].

Le récit problématique de la « libération « de l’Ouganda par Yoweri Museveni et l’Armée de résistance nationale (NRA)[78], avec les Banyarwanda[79] Tutsis – Paul Kagame et Fred Rwigyema et Patrick Karegeya et Kayumba Nyamwasa – à ses côtés, prépare le terrain pour tout le récit problématique tordu de la « libération » du Rwanda par l’APR/FA. Nous entendons ces types, Karegeya et « Le Général », épouser leurs versions de l’histoire et les Tutsis sont toujours les victimes, ce qui est plutôt insupportable, et l’auteur les laisse continuer.

Ces Tutsis d’élite aiment leurs récits de victimes par procuration.

Peu importe. De temps en temps, ils font jaillir quelque chose de vraiment révélateur.

Michela Wrong précise d’emblée que ses sources sont des menteurs invétérés et des tueurs sanguinaires. Ici encore, elle fait le lien entre le passé précolonial des rois Tutsi du cure-dent et leur culture du mensonge (ubucakura-amayeri-ubwenge) et le présent postcolonial, post-Habyarimana, et les mensonges du roi Kagame de l’époque.

Avis aux lecteurs.

L’hiver Du Mecontentement Africain

Le livre présente un défaut idéologique majeur qui, sans être fatal, doit être apprécié, même s’il est périphérique par rapport à l’ensemble, à savoir la contribution de l’auteur à la perpétuation de l’idéologie de la suprématie tutsie et de la mythologie à laquelle tant d’universitaires, de journalistes, d’activistes des droits de l’homme et d’autres « experts » du Rwanda adhèrent par erreur, par bêtise, par insistance, par ignorance ou par aveuglement. Les racines idéologiques de cette suprématie tutsi sous-tendent et informent la plupart des études qui s’appuient sur l’historiographie fabriquée et falsifiée pour permettre et faciliter le récit profondément ancré de l’APR/F et, par conséquent, toutes leurs actions. Comme je l’ai déjà mentionné, le traitement par Michela Wrong de l’historiographie des Banyarwanda (Tutsis, Hutus, réfugiés, colons) en Ouganda est faussé par sa lecture et son adoption des préjugés et des mythologies de l’establishment qui imprègnent la littérature et déforment l’ensemble de la gestalt concernant tout ce qui a trait au Rwanda.

Par le biais de Ne pas déranger, ce que nous voyons chez Michela Wrong est un exemple d’un processus auto-réflexif et autodirigé d’une décolonisation de l’esprit : au moins le sien ! Elle admet avoir été dupée par l’APR/F et ses agents rwandais et ougandais. Lente à réagir[80], il a fallu une vingtaine d’années pour que la façade se fissure et que la nudité de l’empereur soit pleinement exposée. Elle se décrit comme une personne qui « avait vu le FPR comme implacable, certes, mais comme un mouvement discipliné, très efficace, avec une direction clairvoyante et un programme progressiste, et qui a senti nos certitudes commencer à trembler. Je ne voulais pas me rendre compte à quel point j’avais pu me tromper »[81].

Après s’être « trompée », et quelles que soient son humilité et sa sincérité à admettre son erreur, Michela Wrong continue de se tromper sur certains détails, à quelques encablures seulement de la voie tracée par l’establishment dominant. À la page 119, par exemple, elle cite « la journaliste britannique Cathy Watson, qui a écrit l’un des meilleurs rapports sur le sujet » des Banyarwanda en Ouganda. Qui est cette Cathy Watson, quel est ce rapport et en quoi est-il important ?

Publié en février 1991, quelques mois seulement après l’invasion du Rwanda par l’APR à partir de l’Ouganda, « L’exil du Rwanda : le contexte d’une invasion (Exile from Rwanda : Background to an Invasion) » est un « Document de référence (Issue Paper) » de 20 pages publié sous la marque de l’euphémisme “U.S. Committee for Refugees” (Comité américain pour les réfugiés) – une organisation de façade très spécieuse servant des intérêts américains déclarés et secrets – qui a financé et diffusé les “recherches” de Cathy Watson. L’article est cependant protégé par les droits d’auteur du tout aussi nébuleux, secret et nationaliste « Service du Conseil américain pour les nationalités (American Council for Nationalities Service) ».

Roger Winter, directeur du Comité américain pour les réfugiés (USCR), était la cheville ouvrière des insurrections de guérilla soutenues par Washington au Congo, au Rwanda, au Soudan et en Ouganda. En 1988, Roger Winter a organisé une conférence pour les Tutsis de la diaspora, tenue aux États-Unis et financée par l’USCR, où les cadres de l’APR ont ouvertement déclaré leurs intentions de reprendre la lutte armée pour « libérer » le Rwanda (lire : récupérer le pouvoir perdu en 1959 et rétablir l’aristocratie tutsi-suprémaciste et le faire par tous les moyens nécessaires)[82]. [Roger Winter était sur le terrain derrière les lignes de l’APR pendant la guerre civile au Rwanda de 1990 à 1994, et c’est la raison pour laquelle il a été décoré de plusieurs médailles par le roi Kagame.

Les protégés de Roger Winter comprenaient les agents de la sécurité nationale américaine Susan Rice, Gayle Smith, Jendayi Frazer, John Prendergast et Ted Gagne… Roger Winter et l’USCR ont constamment fait appel aux propagandistes de l’APR, notamment Alison Des Forges[83] et Catherine Watson. Ils ont diffusé leur travail, au service d’un agenda interventionniste très partisan et spécieux. Un autre agent de l’arsenal de l’APR était Monique Mujawamariwa, détachée auprès de Roger Winter par le haut commandement du FPR. Elle a été lancée par Roger Winter dans des tournées de conférences qui ont culminé par une audience à la Maison Blanche le 22 avril 1994 avec M. Anthony Lake, conseiller à la sécurité nationale du président William Jefferson Clinton[84].

Michela Wrong ne mentionne jamais Roger Winter, ni l’USCR ! Dans une brève discussion sur les commentaires mielleux et élogieux de Theogene Rudasingwa, un autre ancien agent du FPR, aujourd’hui en exil, elle présente plusieurs des protégés de Roger Winter par la bouche d’un autre transfuge du FPR. Theogene Rudasingwa se vante « avec un rire triste » – écrit Michela Wrong – d’avoir trompé des fonctionnaires étrangers, des journalistes, des agents de renseignement et la presse. Aussi revendique-t-il même la propriété de la mythologie selon laquelle le FPR est intervenu héroïquement pour arrêter un génocide déclenché par des extrémistes hutus qui avaient tué leur propre président. « J’ai été un vendeur très efficace de ce récit de l’APR. Je les ai tous charmés »[85].

“Lorsque le moment est venu de justifier le démantèlement des camps de réfugiés, principalement hutus au Zaïre, tout en niant catégoriquement l’implication du Rwanda, Rudasingwa l’a fait aussi, bien qu’il y ait toujours eu un petit clin d’œil dans ces conversations ». Je cite à nouveau Rudasingwa : « Il y avait une sorte d’entente tacite entre les personnes avec lesquelles je traitais, comme Susan Rice, Gayle Smith, John Prendergast, Ted Dagne, selon laquelle nous savions tous ce qu’était la vérité »[86].

Il s’agit des agents étrangers décrits par euphémisme comme des « experts en politique » dans une publication de l’establishment qui fait l’éloge de leur aventurisme interventionniste au Soudan[87]. Les révélations de Michela Wrong sur les aveux ci-dessus sont en réalité une mise en accusation de Roger Winter et de ses protégés, de leur complicité avec les terroristes et de l’ensemble de l’entreprise corrompue. Sa présentation est subtile, indirecte, mais indubitablement incriminante.

L’expert ougandais Remingius Kintu est catégorique. « Le Comité américain pour les réfugiés (sic), dirigé par Roger Winter, est devenu un poste de commandement virtuel pour les opérations extérieures du FPR : gestion logistique, désinformation, propagande, opérations psychologiques et autres activités de renseignement politique pour le FPR avec des fonds presque illimités provenant de sources douteuses aux États-Unis »[88].

Il y a bien d’autres choses encore ! Catherine Watson était mariée au principal mercenaire de Yoweri Museveni, William Pike, le « journaliste » devenu rédacteur en chef du journal New Vision, le porte-parole de Museveni. L’ouvrage de Pike, Combattants : Mémoires sur la guerre de Bush et la presse en Ouganda (Combatants : A Memoir of the Bush War and the Press in Uganda) »[89] de Pike est une propagande qui blanchit l’Armée de résistance nationale (NRA) et, plus tard, les crimes de l’APR. William Pike a fait irruption sur la scène médiatique internationale par le biais des grands médias britanniques avec les premiers récits de terrain « de la brousse » présentant Museveni et la NRA comme des héros marxistes de la libération dans un combat biblique contre le régime maléfique d’Obote. Combatants est en réalité un mémoire de désinformation assez choquant mais vide, plein de préjugés et d’affirmations non fondées faisant écho à la ligne suprématiste tutsie, qui falsifie et subvertit toute l’historiographie de l’insurrection de la NRA de 1980 à 1985, et du terrorisme soutenu par l’État dans les années qui ont suivi, de 1986 à 1995[90].

Le président Paul Kagame épingle une médaille sur la poitrine de l’agent secret américain Roger Winter lors d’une célébration spéciale au Rwanda en juillet 2010. M. Winter a reçu la médaille de la libération nationale de l’URUTI et la médaille de la campagne contre le génocide de l’UMURINZI.

« Travailler avec le Mouvement de résistance nationale en tant que journaliste », a écrit William Pike, « m’a donné le sentiment réel – que je n’ai jamais eu au sein du Parti travailliste, britannique, – d’être un participant actif d’un mouvement historique qui changeait le monde pour le meilleur »[91]. William Pike était intégré à la NRA et idolâtrait Yoweri Museveni.

Le rapport de Catherine Watson reflète l’orientation et le cadrage des Combattants de son mari, sauf qu’elle se concentre exclusivement sur les « réfugiés » tutsis, les proclamant « apatrides et sans abri spirituel ». Il s’agit d’un récit essentialisé, manipulateur et partial, truffé de demi-vérités et de mensonges éhontés, qui ignore la suprématie extrémiste des aristocrates tutsis en exil que beaucoup d’entre eux ont eux-mêmes choisi, soit dit en passant, l’idéologie extrémiste tutsie et le terrorisme commis en son nom, et l’intention hystériquement vengeresse des suprémacistes tutsis de se venger et de commettre un génocide contre les Hutus et de punir les Tutsis qui ont choisi de rester au Rwanda après les premières années de la lutte pour l’indépendance. Il efface aussi complètement la responsabilité de la NRA dans les atrocités commises en Ouganda. En tant qu’apologistes qui ont blanchi le terrorisme de la NRA et de l’APR – y compris les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité – Catherine Watson et William Pike, comme tant d’autres, ont contribué à préparer le terrain pour le génocide[92].

L’exil du Rwanda est un tract de propagande raciste ! Anti-Hutu, anti-Obote, pro-APR, cet article est cohérent avec beaucoup d’études suprématistes pro-Tutsi qui l’ont précédé et suivi. Il a acquis une grande notoriété car, à l’époque, c’était la seule publication de ce type, et c’est toujours le cas. Soutenant les guérilleros de l’APR, des factions de l’élite américaine et britannique l’ont mangé et régurgité, favorablement. L’association de Catherine Watson avec William Pike et leur statut mutuel d’initiés avec Museveni, la NRA, l’APR et tous les dirigeants tutsis ougandais n’ont pas été divulgués[93].

« Vous, Roger Winter, avez également généreusement fourni des installations aux membres du FPR aux États-Unis pour qu’ils puissent se rencontrer et diffuser des informations dont ils avaient grand besoin. 96.

L’historiographie de Michela Wrong sur l’ère précoloniale et les références au vocabulaire royal sont légèrement problématiques, mais périphériques par rapport à l’objet de son livre. L’ascension et l’éclat du peu glorieux Intore sont soulignés de manière appropriée, mais elle renouvelle la frénésie autour des Inyenzi (cafards) . Ces termes kinyarwanda désignent les institutions de l’hégémonie et les relations hégémoniques qui existaient entre les élites tutsies, leurs troupes de choc twa et les masses hutues. Le roi du cure-dent et sa cour de cafards ont restauré l’Intore pour leur propre gloire, comme le note Michela Wrong, mais l’épithète scabreuse de cafard – toute cette sale histoire des nyenzi – n’a pas encore été mise en lumière et écrasée sans ménagement[94].

Les guérilleros extrémistes tutsis des années 1960 s’appelaient eux-mêmes Inyenzi et il existe une profonde historiographie du terrorisme d’élite tutsi derrière le terme Inyenzi qui n’a pas été inventé par l’intelligencia hutue ou le système de propagande Habyarimana ou par le « HutuPower », une autre terminologie racialement déformée utilisée dans l’arsenal de calomnies pour déshumaniser les dirigeants hutus et, par défaut, tous les Hutus. C’est ainsi que le prétendent universellement et de façon fallacieuse une grande partie de la propagande pro-APR et ses partisans comme Joshua Hammer et Phil Clark[95]. Le terme ” cafard ” n’était pas le seul dérivé kinyarwanda d’Inyenzi qui a conduit à son adoption par les guérilleros tutsis.

L’hydre de la suprématie des Tutsis revient sans cesse sur le devant de la scène ! Michela Wrong utilise des sources comme le journaliste français Gérard Prunier, un proche de l’APR dont le premier livre Les crises du Rwanda : Histoire d’un génocide (The Rwanda Crises : History of a Genocide, Columbia, 1995) est une déformation de l’histoire et une apologie des crimes de l’APR, même si sa position a quelque peu changé par la suite, n’ayant plus la faveur du roi Kagame. Il y a des idées et des sections entières dans Ne pas déranger qui reflètent tant de récits erronés – comme ceux de Prunier et de William Pike[96] et, même les plus érudits, comme ceux de Mahmood Mamdani[97] – qui minimisent ou caractérisent complètement mal la violente guérilla terroriste tutsie menée contre des compatriotes émergeant du colonialisme et de centaines d’années d’oppression et de brutalité de l’aristocratie tutsie. William Pike et Mahmood Mamdani étaient les écorces qui protégeaient les bananes de la NRA et de l’APR ; chacun a nourri les campagnes de propagande et les opérations psychologiques qui ont blanchi les insurrections de la NRM et de l’APR et protégé des dirigeants comme Yoweri Museveni, Paul Kagame, Fred Rwigyema, Patrick Karegeya, Kayumba Nyamwasa et tous les autres. Pendant ce temps, contre les ennemis du NRM et de l’APR, ces agents de propagande ont avancé des fabrications non étayées, perpétué des affirmations sur des opérations sous faux drapeau et régurgité d’autres accusations infondées.

Les nations ont de nombreuses sages-femmes. Le Sud-Soudan est avant tout la création de son propre peuple. Ce sont les dirigeants du Sud-Soudan qui ont lutté pour l’autonomie, et plus de deux millions de Sud-Soudanais qui ont payé cette liberté de leur vie. Le président américain George W. Bush, qui a entrepris de mettre fin à la plus longue guerre civile d’Afrique, a également joué un rôle important, tout comme les abolitionnistes des temps modernes, les groupes religieux, les organisations de défense des droits de l’homme et les membres du Congrès américain. Mais la force extérieure la plus persistante dans la création du plus récent État du monde a été le Conseil, un groupe très uni qui ne comptait jamais plus de sept personnes et qui, à l’époque où le courrier électronique n’existait pas encore, a commencé à se réunir régulièrement à l’Otello, un restaurant situé près du DuPont Circle à Washington. REUTERS/Handout. Note : La photo doit dater de 1983-1986.

Michela Wrong est-elle favorable aux hommes de main du roi ? Avec les généraux et les chefs espions ? Avec les brûleurs de corps, les tireurs de gâchettes et les aiguilleurs ? Les propagandistes et les chuchoteurs de rumeurs mortelles ? Les colonels Karegeyas, les généraux Nyamwasas et les Rudasingwas[98] repentis qui ont fait du roi Kagame ce qu’il est et qui ont ensuite pris leurs jambes à leur cou, comme tous les chiens qui ont reçu des coups de pied injustifiés de la part de leur maître mesquin ?

Ne pas déranger n’est pas vraiment une dissimulation, même s’il s’agit peut-être d’un peu de blanc-seing d’autocensure – tout le monde le fait, y compris votre humble correspondant – et peut-être même plus qu’un peu. Seule Michela Wrong peut répondre à cette question. Ce que nous ne savons pas encore, en revanche, nous ne le savons pas encore. Il est difficile de savoir ce que quelqu’un sait et ce qu’il ne sait pas, ou pourquoi il fait les choix qu’il fait. Les suppositions et l’arrogance vont de pair. Je suis déçue qu’elle répète tant d’inepties émises par des « sources » clés depuis tant d’années, ad nauseum, et qu’elle croie manifestement ce qu’elle a écrit[99]. Il y a quelques noms lâchés tout au long du texte, et même quelques citations de chiens vraiment sournois, qui ne sont jamais remis en question, mais qui, au contraire, chantent comme des voix d’autorité. Et cela m’amène à ma plus grande critique : où sont tous les criminels de guerre blancs derrière les seigneurs de guerre africains noirs ? Qu’en est-il des infâmes soldats de la malchance ? Les trafiquants d’armes et les profiteurs ? Les caïds du diamant ? Tony Buckingham, Tim Spicer et tous les autres mercenaires de Gucci ?

Lorsqu’il s’agit d’écrire sur l’Afrique centrale, c’est là une partie de la différence entre Michela Wrong et Helen Epstein[100]. Nous savons, par exemple, que Rowland ‘Tiny’ Rowland a soutenu la machine de guerre de Yoweri Museveni en Ouganda, même si tout le monde ne sait pas exactement quand cela a commencé : c’est le genre de choses qu’Helen Epstein pourrait nous dire ; d’ailleurs c’est ce qu’elle fait. Qu’en est-il de British American Tobacco ? Unilever ? Et où sont les compagnies pétrolières dans ces comptes[101] ?

Comme tout vrai journaliste le sait, la «protection » des sources est à la fois une bénédiction et une malédiction. Citant un expert en sécurité sud-africain anonyme à propos de l’exécution de Patrick Karegeya, elle révèle que « l’influence formatrice sur le renseignement rwandais est celle du Mossad et qu’il s’agissait d’un mode opératoire israélien standard »[102]. Bien sûr, pour les journalistes, il y a toujours cette question de l’accès. Qui sont toutes ces personnes attachées à certaines citations créditées à 73 : « Interview de l’auteur, anonymat requis »?

Peu importe. Les mérites du livre l’emportent sur ses inconvénients. Bien sûr, on peut se demander pourquoi une piste de réflexion est soudainement abandonnée, quels sont les courants plus profonds que certains sous-entendus font tourbillonner, qui tire les ficelles des marionnettes évidentes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce livre, et c’est plus que normal, c’était une nécessité.

Laissez tomber ! L’auteur a fait un travail superbe, malgré mes critiques. Elle a été menacée, ridiculisée, tout sauf chassée de la façon dont le Roi des cure-dents chasse et réduit les gens au silence. Au moins, ils ne lui ont pas fait le coup de Rusesabagina – droguée et enlevée, emmenée au Rwanda, torturée, jugée comme terroriste par les tribunaux kangourous du roi Kagame, sa gentillesse et son professionnalisme cloués au pilori par l’insignifiant Joshua Hammer, qui brandit la marque du New York Times devant le tribunal de l’opinion publique. Je suppose qu’il est encore temps, mais le mal est fait. Le livre est sorti et il est parfait.

Michela Wrong a déjà été qualifiée de négationniste du génocide et, dans le cas du roi Kagame, il s’agit d’un insigne de réussite. Maintenant, elle est la cible de railleries sexuelles – des tweets répétés par le Service rwandais de la subversion et de la honte, se faisant passer pour des tweeteurs ordinaires, reprenant l’affirmation selon laquelle elle était l’amante de Patrick Karegeya, vous savez, cinq fois par jour, pendant des mois, encore et encore, et le récent rebondissement, affirmant qu’elle est la pute de Yoweri Museveni. Nous avons vu le même traitement sexiste et puéril infligé à d’autres femmes journalistes qui ont eu l’audace de contester l’histoire du Rwanda[103][105]. N’est-ce pas ce à quoi on aboutit toujours avec les femmes intelligentes et puissantes et, en particulier, avec les femmes qui s’opposent au pouvoir ?

Rien d’original chez ces gens-là. Ce qui est original, c’est que Michela Wrong raconte l’histoire inédite et documente les aveux désinvoltes des dissidents de l’APR sur les actes horribles qu’ils ont commis. Voilà une femme qui a fait preuve d’un réel courage et qui a donné au monde un prix. Ne pas déranger est bien plus méritant que la plupart des lauréats du Pulitzer.

« Le Rwanda N’est Pas Defini Par Un Espace Geographique, C’est Un Etat D’esprit. » (General De Brigade De L’apr Frank Rusagara)[104]

La guerre, c’est la paix. Les victimes seront des tueurs, et les tueurs seront des victimes, mais les lions n’ont pas encore raconté l’histoire de la chasse. L’APR a gagné la guerre. Elle était soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. Le récit de l’APR est le récit de l’establishment. Michela Wrong nous offre les voix de certains des vainqueurs les plus célèbres.

Vous allez peut-être claquer des dents, serrer votre martini, déchirer quelques pages dans l’angoisse de les tourner, réveiller votre amoureux d’un sommeil de plomb dans l’excitation d’une révélation tordue ou fantasmagorique, et peut-être que ce n’est pas vous, mais l’histoire vous portera même à travers les ternes divers sur le vent de l’humilité et de l’audace de ses auteurs. C’est assez bien écrit. Vous trouverez même des phrases qui frappent par leur banale absurdité, comme la dernière ci-dessous.

« Au cours de ces séances, Patrick Karegeya n’a jamais dévoilé sa main, taquinant plutôt ses nouvelles connaissances avec ce qu’il pourrait leur dire mais qu’il n’a jamais fait. Les conversations étaient commères et sans importance – ce qui se passait à la Maison Blanche, les délits sexuels de Clinton – assaisonnées du genre de blagues gynécologiques qui sont une spécialité ougandaise »[105].

« A ces hommes qui ont sans doute fini par faire des choses épouvantables ? Moi, je l’étais ». Michela Wrong se place sur le terrain moral de la réalité. « Je crois fermement que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Le défi consistait à susciter l’intérêt du lecteur pour ces personnages dès le départ, puis à nuancer cette appréciation au fur et à mesure que l’histoire avance et que nous en apprenons davantage sur leurs itinéraires personnels. Personne ne lit un livre dans lequel chaque personnage est un salaud psychotique, du début à la fin, parce que ce n’est pas le monde que nous connaissons ou dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où les charmeurs impudiques font des choses horribles et où les meurtriers aiment leurs enfants”[106].

Le livre présente d’autres problèmes : des hommages absurdes à des « héros » de l’APR tombés au combat, quelques analyses glissantes ici et là, quelques accolades flagorneuses à de vrais salauds, des choses vraiment erronées, et un « expert » du Culte des camps élitistes de tout ce qui concerne l’Afrique centrale (Cult of Elitist Camps of All Things Central Afrika) y remédiera sans doute. Et peut-être que personne ne le fera jamais.

Prenons la page 302, par exemple. Nous y rencontrons Rick Orth « qui, en tant qu’attaché de défense américain à Kigali, a vu de près le général Kayumba en action ». Je n’en doute pas. Et ce n’est pas tout : Michela Wrong nous donne un aperçu de la relation profonde qu’entretient Orth avec la machine à broyer de l’APR. Les commentaires d’Orth sont auto-incriminants. Il n’était pas un simple spectateur du génocide. Il faudra attendre des décennies avant que les documents classifiés ne soient publiés, si jamais ils le seront.

Et Vous Pourriez Bien Rire A Gorge. Cet Article Ne Compule Qu Quelques Publications Parues En Anglais.

Keith Harmon Snow est Conférencier-Régent 2009 en droit et société à l’université de Californie à Santa Barbara. Il est reconnu pour son travail de plus de dix ans visant à remettre en question les récits de l’establishment sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides.Chercheur pour Genocide Watch et Survivor’s Rights International en 2003-2004, il a travaillé pendant la majeure partie de la période 2000-2011 sur le terrain en Afrique centrale, dans le cadre d’enquêtes sur des génocides au Sud-Soudan et, pour l’UNICEF, en Éthiopie. Il a témoigné en tant qu’expert lors de nombreuses audiences sur l’asile et l’immigration, et a témoigné devant l’Audiencia Nacionale, Cour pénale internationale, en Espagne au sujet des crimes commis par l’APR/UPDF en Afrique centrale. Il est persona non grata au Rwanda et son nom figure sur une « Hit List » des ennemis présumés du régime Kagame qui a été divulguée à la presse. L’interview de Keith avec Paul Rusesabagina sur l’Hôtel Rwanda en 2007 a été publiée sous le titre ” « La machine à broyer : terreur et génocide au Rwanda (The Grinding Machine : Terror and Genocide in Rwanda) ». Bien qu’ils n’aient pas communiqué par la suite, Keith se considère comme un ami de Paul R. – un véritable héros de la vie et un défenseur de la vérité, de la liberté et des droits de l’homme. Les tribunaux espagnols ont continué à traiter de graves violations dans le monde entier pour lesquelles aucun autre forum n’a été trouvé. Ces efforts comprennent une affaire contre des responsables de l’Armée patriotique rwandaise (APR) et du Front patriotique rwandais (FPR) pour des crimes qui auraient été commis contre des Rwandais hutus, des Congolais et neuf victimes espagnoles dans le cadre du génocide rwandais (1990-2002). Dans le cadre de cet effort, les tribunaux espagnols ont délivré 40 mandats d’arrêt internationaux pour des allégations de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis par de hauts responsables politiques et militaires au Rwanda.

[1] Bien que son interprétation soit généralement colorée par la présomption d’une connotation péjorative, dans cet article, le mot “notoire” est neutre. [2] Keith Harmon Snow est Conférencier-Régent 2009 en droit et société à l’université de Californie à Santa Barbara. Il est reconnu pour son travail de plus de dix ans visant à remettre en question les récits de l’establishment sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. Chercheur pour Genocide Watch et Survivor’s Rights International en 2003-2004, il a travaillé pendant la majeure partie de la période 2000-2011 sur le terrain en Afrique centrale, dans le cadre d’enquêtes sur des génocides au Sud-Soudan et, pour l’UNICEF, en Éthiopie. Il a témoigné en tant qu’expert lors de nombreuses audiences sur l’asile et l’immigration, et a témoigné devant l’Audiencia Nacionale, Cour pénale internationale, en Espagne au sujet des crimes commis par l’APR/UPDF en Afrique centrale. Il est persona non grata au Rwanda et son nom figure sur une « Hit List » des ennemis présumés du régime Kagame qui a été divulguée à la presse. L’interview de Keith avec Paul Rusesabagina sur l’Hôtel Rwanda en 2007 a été publiée sous le titre ” « La machine à broyer : terreur et génocide au Rwanda (The Grinding Machine : Terror and Genocide in Rwanda) ». Bien qu’ils n’aient pas communiqué par la suite, Keith se considère comme un ami de Paul R. – un véritable héros de la vie et un défenseur de la vérité, de la liberté et des droits de l’homme. [3] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad, PublicAffairs, 2021, p. 77. [4] Lorsque j’ai travaillé à Kisangani (RDC) en 2004, j’ai appris d’un ancien Européen comment l’APR avait réquisitionné ses grosses machines d’excavation et d’abattage pour faire disparaître les corps de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants hutus innocents massacrés par l’APR et l’UPDF avec une cruauté froide, méchante, calculée et pathologique. Voir, par exemple Kisangani Diaries, un court métrage d’Hubert Sauper. [5] Lorsque le journaliste britannique Nik Jones a signalé l’existence des crématoires, personne n’y a cru, et ce n’est toujours pas le cas. [6] Michela Wrong, Do Not Disturb, Op. Cit, 2021, p. 57. [7] Dans une interview réalisée en 2007 avec votre correspondant étranger, Paul Rusesabagina, le véritable héros de l’histoire de l’Hôtel Rwanda, a décrit le régime de Paul Kagame comme une « machine à broyer » : « une machine qui broie les êtres humains ». [8] Communication privée, octobre 2021. [9] M. Kurtz, Living on the Brink of Disaster in Mobutu’s Congo, Harper Perennial, 2002; Cité par Michela Wrong, dans les notes de bas de pages. [10] Il s’agit d’une référence au documentaire de la BBC “Rwanda’s Untold Story”, diffusé le 1er octobre 2014, un documentaire basé sur les reportages persistants de nombreuses personnes, y compris les miens, qui vont à l’encontre de la falsification de la conscience inculquée par le récit dominant de l’establishment. [11] Le journaliste chevronné Stephen Kinzer est l’auteur de l’hagiographie pathologiquement problématique de Paul Kagame intitulée : A Thousand Hills : Rwanda’s Rebirth and the Man Who Dreamed It ( Un millier de collines: La renaissance du Rwanda et l’homme qui l’a rêvée). [12] Votre humble correspondant se compte parmi eux, bien qu’il se considère également comme un survivant en voie de guérison de la secte des camps élitistes de juges moraux de haut niveau en chef des événements et de l’histoire en Afrique centrale. [13] L’Armée patriotique rwandaise (APR) est le bras armé des forces ougandaises composées principalement de Tutsis qui ont envahi le Rwanda en octobre 1990 et ont mené la guerre civile pour prendre le pouvoir absolument en juillet 1994. Le Front patriotique rwandais (FPR) est le nom de la branche politique de l’APR. Les deux noms sont souvent interchangés sans perte de sens ou d’exactitude, à l’instar de l’hagiographie pathologiquement problématique de Paul Kagame intitulée : A Thousand Hills, Ibid. [14] Afrika s’écrit avec un “K” : Selon le poète et écrivain afro-américain Haki Madhubuti dans son ouvrage From Plan to Planet (1973), il y a essentiellement quatre raisons d’orthographier Afrika avec un “K”. Voir: Keith Harmon Snow, “Tutsi Hegemony : Genocide in Rwanda (“L’hégémonie tutsie : Le génocide au Rwanda”)” (part II), garrison : The Journal of History and Deep Politics (Le journal de l’histoire et de la politique profonde), numéro 002, juillet/août 2019 : encadré. [15] Joshua Hammer, “He Was the Hero of ‘Hotel Rwanda.’ Now He’s accused of Terrorism (Il était le héros de ‘Hotel Rwanda’. Maintenant il est accusé de terrorisme”. New York Times Magazine, 2 mars 2021. Voir, par exemple, la lettre du professeur Brian Endless – qui était l’une des nombreuses sources mal citées dans l’article – aux rédacteurs du New York Times Magazine. [16] Pour ceux qui recherchent des preuves tangibles, il est facile de démontrer l’extrême partialité de Tom Ndahiro, qui sélectionne ses sources et ses faits, et qui parsème son travail d’érudition de démagogie. Voir, par exemple, la présentation sélective et mal contextualisée par Ndahiro d’une lettre écrite le 25 janvier 1960 par l’évêque Bigirumwami dans la contribution de Ndahiro au chapitre “The Church’s Bling Eye to Genocide in Rwanda”, dans Genocide in Rwanda : Complicity of the Churches ? (Rittner, Roth & Whitworth eds., Aegis Trust, 2004, p. 229). Ndahiro présente Bigirumwami comme une voix de la raison s’élevant contre la haine, toujours attribuée aux Hutus. (L’attention que Ndahiro porte ensuite sur Bigirumwami est tellement déformée qu’il est trop insupportable de la décortiquer). La véritable position idéologique et politique de l’évêque Bigirumwami, dans son contexte historique et politique, est correctement située et détaillée dans l’important ouvrage de Ian Linden, Church and Revolution in Rwanda, que, bien entendu, Ndahiro ne mentionne jamais. En effet, l’évêque Aloys Bigirumwami, informe Linden, est né dans la lignée royale de Gisaka, et son nom signifiait “Tout appartient au roi (mwami)”, un choix prudent de la lignée royale de Gisaka. Il était en fait un adepte de la suprématie aristocratique tutsie. Au cours de la période tumultueuse de la lutte pour l’indépendance du Rwanda, l’évêque Bigirumwami a penché pour une position monarchiste conservatrice, hésitant à soutenir les nationalistes de l’Union nationale rwandaise (UNAR), l’épine dorsale politique de la guérilla terroriste Inyenzi de l’aristocratie tutsie, mais il a fini par basculer complètement dans le camp des nationalistes tutsis conservateurs (UNAR). Ian Linden, Church and Revolution in Rwanda, Manchester University Press, 1977, pages 153, 244 n. 89, 269. Il est également facile de retrouver les attaques ad hominem au vitriol de Tom Ndahiro, publiées en ligne contre les ennemis présumés du régime, y compris votre humble correspondant. Voir, par exemple, Tom Ndahiro, “Keith Harmon Snow, A Prototype Virulent Tutsi and Jews Hater who Inspired BBC’s Untold Story (Keith Harmon Snow, un prototype de haine virulente des Tutsis et des Juifs qui a inspiré l’émission Untold Story de la BBC)”, umuvugizi, 24 octobre 2014. [17]Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021. [18] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, 436. [19] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021. [20] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021. [21] Si le lecteur n’est pas familier, il s’agit d’une satire de la “phrase dévastatrice” Q. Et les bébés ? R. Et des bébés, qui est apparue en 1970, imprimée en rouge sur une photographie originale du massacre de Mai Lai en 1968, prise sur les lieux par le photographe militaire Ron Haeberle. La phrase est tirée d’une interview du soldat Paul Meadlo, qui a participé au massacre. Conçue par les artistes-activistes Irving Petlin, Jon Hendricks et Frazer Dougherty, cette affiche lithographique offset fait actuellement partie de la collection permanente du musée d’art américain Smithsonian (Smithsonian American Art Museum). [22] Le général James Kabarebe de l’APR joue un rôle central dans le pillage, l’extorsion, la traite des êtres humains, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide qui se perpétuent dans l’est du Congo. À un moment donné, Kabarebe était l’un des principaux agents chargés de superviser le tristement célèbre “bureau du Congo” de l’APR et il a été cité dans le rapport du groupe d’experts des Nations unies sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse en République démocratique du Congo, S/2001/357, 12 avril 2001. [23] Author of King Leopold’s Ghost, A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Houghton Mifflin, 1998 (Auteur de Le fantôme du roi Léopold, Une histoire de cupidité, de terreur et d’héroïsme dans l’Afrique coloniale. [24] C’est l’”esprit” élucidé par David Foster Wallace dans son ” Temps présent (Tense Present)”, Harper’s Magazine, avril 2001. [25] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021 [26] Howard W. French, “The Dark Underside of Rwanda’s Model Public Image (La face cachée de l’image publique modèle du Rwanda)”, New York Times, March 30, 2021. [27] Il faut savoir que votre humble correspondant a interviewé Howard W. French il y a de nombreuses années et qu’il n’a pas été très humble dans ses critiques vis-à-vis des reportages de M. French, qu’elles soient justes ou non. [28] Filip Reyntjens, The RPF did it. A fresh look at the 1994 plane attack that ignited genocide in Rwanda (Le FPR l’a fait. Un nouveau regard sur l’attentat de 1994 qui a déclenché le génocide au Rwanda), Working Paper, ISSN 2294-8643, May 2020. [29] Voir le chapitre sept, “Where Peacocks Roam (Là où vivent les paons)”, dans Howard W. French, A Continent for the Taking: The Tragedy and Hope of Africa (Un continent à prendre : La tragédie et l’espoir de l’Afrique), Vintage, 2005. [30] C’est une question rhétorique à laquelle je pourrais répondre, mais je ne le ferai pas ici. [31] La décolonisation de l’esprit occidental n’est pas une mince affaire : c’en est fait de nous. [32] Lawrence “Larry” Devlin était définitivement un espion. Voir, par exemple, Michela Wrong, In the Footsteps of Mr. Kurtz : Living on the Brink of Disaster in Mobutu’s Congo (Dans les pas de M. Kurtz : Vivre au bord du désastre dans le Congo de Mobutu), Harper Perennial, 2002 ; Lawrence Devlin, Chief of Station, Congo : Fighting the Cold War in a Hot Zone (Chef de poste, Congo : combattre la guerre froide dans une zone chaude), PublicAffairs, 2008 ; et, en particulier, David N. Gibbs, The Political Economy of Third World Intervention (L’économie politique de l’intervention dans le tiers monde), University of Chicago Press, 1991. [33] Howard W. French, A Continent for the Taking: The Tragedy and Hope of Africa (Un continent à prendre : La tragédie et l’espoir de l’Afrique), Vintage, 2005. [34] Howard W. French, “The Dark Underside of Rwanda’s Model Public Image (La face cachée de l’image publique modèle du Rwanda)” New York Times, March 30, 2021. [35] Paul Rusesabagina & Tom Zoellner, An Ordinary Man: An Autobiography (Un homme ordinaire : Une autobiographie), Penguin, 2007 [36] Joshua Hammer, “I’ve Lost Nearly Everyone (J’ai perdu presque tout le monde)”, Newsweek, April 24, 1994; and: Joshua Hammer, “The Killing Fields (Les champs de la mort)”, Newsweek, 22 May 1994. [37] Les italiques ont été insérés par votre humble correspondant. Veuillez noter que Joshua Hammer a mis “kidnapping” entre guillemets, ce qui est en soi un signal d’alarme sur la véracité de Hammer : il a diminué et rejeté l’enlèvement, qui a été justifié par le principe mala captus bene detentus (capturé à tort, détenu légalement), mais qui jette le discrédit sur l’administration de la justice, encourage l’anarchie, viole la souveraineté des États, méprise le droit international en matière de droits de l’homme et sape le réseau international d’extradition. [38] Joshua Hammer, “réponse au commentaire de Whitney Baldwin”, Facebook, 7 mars 2021. [39] L’un des camps les plus enracinés et les plus sectaires dans les guerres du génocide trouve sa genèse dans les reportages sur le Rwanda de Philip Gourevitch, chroniqueur régulier du New Yorker Magazine depuis 1995, et proche confident de Paul Kagame qui avait également des liens d’initié plutôt intrigants avec l’administration de William Jefferson Clinton et dont les exposés sur le Rwanda – dont le dernier a été publié le 14 avril 2014 – ont fini par faire l’objet de critiques assez vives, même de la part de certains des anciens adeptes du gourevitchisme. [40] Brian Endless poursuit : “Selon Quora et de nombreuses autres sources, le mot “hack (Pirate)” désigne une personne peu recommandable, peu fiable ou médiocre ; il peut également désigner un partisan qui ne s’intéresse qu’à son groupe ou à son parti politique. ” [41] Voir la lettre adressée au New York Times par Brian Endless, qui est l’une des nombreuses sources citées hors contexte dans l’article de Hammer : https://freerusesabagina.medium.com/an-open-letter-to-the-new-york-times-f68526ab3534 [42] Judi Rever, “An intimate, one-sided view of Paul Kagame’s Rwanda in a journal of record (Une vision intime et unilatérale du Rwanda de Paul Kagame dans un journal d’archives)”, Judi Rever website, 10 March 2021. [43] Judi Rever, “An intimate, one-sided view of Paul Kagame’s Rwanda in a journal of record (Une vision intime et unilatérale du Rwanda de Paul Kagame dans un journal d’archives)”, Judi Rever website, 10 March 2021 et David Himbara, “Kagame’s British Propagandist, Mitchell Earns US$55,802 Annually from Rwanda as Senior Advisor on African Matters (Le propagandiste britannique de Kagame, Mitchell, gagne 55 802 dollars par an au Rwanda en tant que conseiller principal pour les questions africaines)” David Himbara website, 24 February 2021. [44] Judi Rever, “An intimate, one-sided view of Paul Kagame’s Rwanda in a journal of record (Une vision intime et unilatérale du Rwanda de Paul Kagame dans un journal d’archives)”, site web de Judi Rever, 10 mars 2021 : voir les notes de bas de page 16-20. [45] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 437. [46] Joshua Hammer, “The Epic Hunt for One of the World’s Most Wanted Men (La chasse épique à l’un des hommes les plus recherchés au monde)” GQ, 19 January 2021. [47] Judi Rever, In Praise of Blood: The Crimes of the Rwandan Patriotic Front (Éloge du sang : Les crimes du Front patriotique rwandais), Random House Canada, 2018. [48] Voire Keith Harmon Snow: “Genocide in Rwanda (Génocide au Rwanda)”, (part I), garrison: The Journal of History and Deep Politics (La revue –le journal- d’histoire et de politique profonde), Issue 001, April/May 2019; “Tutsi Hegemony: Genocide in Rwanda (L’hégémonie tutsie : Le génocide au Rwanda)” (part II), garrison: The Journal of History and Deep Politics (La revue –le journal- d’histoire et de politique profonde), Issue 002, July/August 2019; and “Rwanda’s Technicians of Death: Genocide in Rwanda (Les techniciens de la mort au Rwanda Le génocide au Rwanda)” (part III), garrison: The Journal of History and Deep Politics (La revue –le journal- d’histoire et de politique profonde), Issue 003, October/November 2019. [49] Joshua Hammer, “réponse au commentaire de Whitney Baldwin”, Facebook, 7 mars 2021 ; et “communication personnelle par courriel de Joshua Hammer”, 4 avril 2021. [50] “Rwanda’s Rusesabagina is Guilty as Charged—Analyst (Le Rwandais Rusesabagina est coupable, selon un analyste)” Africanews with AFP, September 2021: https://www.africanews.com/2021/09/21/rwanda-s-rusesabagina-is-guilty-as-charged-analyst// [51] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 250. [52] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, P. 6-7. [53] Helen Epstein et Claude Gatebuke, “The Roots of Rwanda’s Genocide (Les racines du génocide rwandais)”, The New York Review of Books, 10 juin 2021. [54] A ne pas confondre avec snooty (voir fn. 63 ci-dessous). [55] Communication personnelle avec l’auteur, juillet 2021. [56] Phew! Barely escaped that one: I began writing about RPA atrocities against Hutus almost 20 years ago (Je l’ai échappé belle : J’ai commencé à écrire sur les atrocités commises par l’APR contre les Hutus il y a presque 20 ans). Helen Epstein and Claude Gatebuke, “The Roots of Rwanda’s Genocide (Les racines du génocide rwandais)” New York Review of Books, 10 June 2021: p. 37. [57] Helen Epstein and Claude Gatebuke, “The Roots of Rwanda’s Genocide (Les racines du génocide rwandais)” New York Review of Books, 10 June 2021: p. 37. [58] Phil Clark, “The Two Rwandas: Development and Dissent Under Kagame (Les deux Rwanda: Développement et dissidence sous Kagame)” Foreign Affairs, May/June 2021. [59] Les préjugés de votre humble correspondant, dus à ses rencontres personnelles avec Phil Clark, dans des tribunaux où nous avons comparu en tant que témoins experts dans des camps opposés, l’emportent sur toute prétention d’honorer la prémisse démocratique élucidée ci-dessus. [60] Edward W. Said, Orientalism, Vintage (L’orientalisme au goût du jour), 1979. [61] Voir, par exemple, le long va-et-vient entre Phil Clark et le Dr Susan Thomson, ici : http://www.erinjessee.com/?p=844 [62]Le terme snoot (dépression étroite et allongée, rainure, encoche, fente ou ouverture, en particulier une ouverture étroite pour recevoir ou admettre quelque chose, comme une pièce de monnaie ou une lettre) est le même que celui que David Foster Wallace a adopté avec fierté et suffisance comme “nudnik syntaxique de notre temps” : L’émission s’est vue attribuer un nouveau créneau horaire dans la grille de diffusion.) est le même que celui que David Foster Wallace a adopté avec fierté et effacement comme le “nudnik syntaxique de notre temps”. Voir, par exemple, Harper’s, avril 2001. [63] Dr. Amos Wilson, The Falsification of Afrikan Consciousness (La falsification de la conscience afrikanienne), Afrikan World Infosystems, July 1993. [64] See: Jacques Ellul, Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes (Propagande : La formation des attitudes des hommes), 1963. [65] A savoir : Ligne 2, Cols. Ia & IIa ; Ligne 4 ; Ligne 5 ; à l’exclusion des non-métaux diatomiques et polyatomiques, des gaz rares et de la plupart des éléments du blocs. [66] Les actinides constituent la rangée 6, colonne IIIa du tableau périodique : “toute série de quinze éléments métalliques allant de l’actinium (numéro atomique 89) au lawrencium (numéro atomique 103) dans le tableau périodique. Ils sont tous radioactifs, les éléments les plus lourds étant extrêmement instables et n’existant pas à l’état naturel. [67] Le minerai d’oxyde d’uranium (pechblende) utilisé pour fabriquer les premières bombes atomiques (dans le cadre du très secret projet Manhattan) a été extrait de la mine d’uranium de Shinkolobwe, dans ce qui s’appelait alors le Congo belge. En 1940, 1 200 tonnes de minerai ont été expédiées aux États-Unis par l’African Metals Corp. d’Edgar Sengier, une branche commerciale de l’Union minière du Haut Katanga (Belgique). Les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki (Japon) ont été baptisées respectivement Fat Man et Little Boy, car elles faisaient partie des deux armes atomiques distinctes développées sous ces noms. [68] Par exemple : Le praséodyme, le terbium, le dysprosium et la plupart des lantinoïdes de la ligne 5, colonne IIIa du tableau périodique : La série des lanthanides ou lanthanoïdes comprend les 15 éléments chimiques métalliques dont les numéros atomiques sont compris entre 57 et 71, du lanthane au lutécium. Ces éléments, ainsi que les éléments chimiquement similaires que sont le scandium et l’yttrium, sont souvent appelés collectivement les éléments de terres rares. [69] Elon Musk a eu beaucoup à dire sur le fait que les matières premières de ses lignes de production Tesla – extraites du Congo – proviennent de sources “propres”, non sanglantes et exemptes de conflits. Tout cela n’est que foutaise. [70] Crystal Ventures est le nom actuel de la holding Sogo Shosha créée et dirigée par Patrick Karegeya, Paul Kagame, James Kabarebe et d’autres commandants de l’Armée patriotique rwandaise qui dirigeaient l’organisation parallèle derrière la façade publique du gouvernement au Rwanda et le légendaire “Congo Desk” dans l’est du Congo. La société a été créée en 1995 sous le nom de Tri-Star Investments, mais a été rebaptisée en 2009 après avoir été citée pour divers crimes (racket, travail forcé, extorsion, enlèvements, etc.) dans le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse en République démocratique du Congo, S/2001/357, 12 avril 2001 : paragraphes 82 & 86. [71] Kagame a bénéficié de la confiance du commandant suprême Yoweri Museveni pendant la “guerre de brousse” en Ouganda, précisément en raison de ses talents pervers d’espionnage et de dénonciation des camarades soldats de l’Armée de résistance nationale (National Resistance Army). [72] Cour internationale de justice, Audiencia Nacionale, Madrid, Espagne. Le 6 février 2008, Andreu Merelles, juge d’instruction de l’Audiencia Nacional espagnole, a publié un acte d’accusation de 180 pages, inculpant 40 hauts responsables militaires rwandais, actuels ou anciens, des Forces de défense rwandaises (FDR) et de groupes militaires alliés, de nombreux crimes, notamment de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de terrorisme. [73] A.k.a., Jack Nicholson, the horror, the horror, in The Shining. [74]Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 389. [75] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 264 [76] Communication personelle, 21 June 2021. [77] Communication privée, juin 2021. [78] Comme pour l’APR et le FPR, les termes “Armée de résistance nationale” (ARN) et “Mouvement de résistance nationale” (MRN) – l’aile politique de l’armée – sont utilisés ici de manière interchangeable. [79] Le terme “Banyarwanda” est lui-même un terme nébuleux flottant qui dépend de la région sur laquelle il est écrit ou discuté (par exemple, l’est du Congo, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie ou le Burundi) et de la compréhension ou de la définition (et donc de l’utilisation) du terme par l’auteur ou l’orateur. Par exemple, le banyarwanda en Ouganda comprenait les anciens Rwandais qui s’identifiaient comme Hutus et ceux qui s’identifiaient comme Tutsis. [80] La décolonisation de l’esprit n’est pas un processus facile, mais plutôt un processus lent, tortueux et désorientant où deux pas en avant sont suivis de trois pas en arrière ; où une certaine progression générale n’est obtenue que par les chanceux, les persévérants, les autocritiques qui se consacrent à la vérité ; avec un taux élevé de récidive pour tous ; et d’échec pour la majorité, les conduisant à un état d’apathie, d’indifférence, de déni, et parfois à une résistance violente et active à la vérité. [81] Quel aveu public courageux et sans précédent dans les annales des grands médias. [82] Voir Keith Harmon Snow, “Special Report: Exposing U.S. Agents of Low Intensity Warfare in Africa: The ‘Policy Wonks’ behind Covert Warfare and Humanitarian Fascism (Rapport spécial: Exposing U.S. Agents of Low Intensity Warfare in Africa : The ‘Policy Wonks’ behind Covert Warfare and Humanitarian Fascism)”, Dissident Voice, 9 septembre 2012. [83] Spécialiste reconnue du Rwanda, Alison Des Forges a été consultante pour l’USAID et chercheuse pour Human Rights Watch. S’il est vrai que Des Forges est finalement tombée en disgrâce auprès du régime de Kagame, cela n’enlève rien à son rôle antérieur de propagandiste de l’APR. [84] Voir KEITH HARMON SNOW, “Special Report : Exposing U.S. Agents of Low Intensity Warfare in Africa : The ‘Policy Wonks’ behind Covert Warfare and Humanitarian Fascism(Rapport spécial: Exposing U.S. Agents of Low Intensity Warfare in Africa : The ‘Policy Wonks’ behind Covert Warfare and Humanitarian Fascism)”, Dissident Voice, 9 septembre 2012 ; et Remingius Kintu, The Truth Behind the Rwanda Tragedy (La vérité derrière la tragédie du Rwanda), document présenté dans le cadre d’un témoignage personnel au Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, Tanzanie, date inconnue. [85] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 350. [86] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 350. [87] Rebecca Washington, “Special Report: The Wonks who Sold Washington on South Sudan (Rapport spécial : Les experts qui ont vendu le Sud-Soudan à Washington)”, Reuters, 11 July 2012. [88] Voir, par exemple : Remingius Kintu, The Truth Behind the Rwanda Tragedy (La vérité derrière la tragédie du Rwanda), document présenté dans le cadre d’un témoignage personnel au Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, Tanzanie, date inconnue. [89] William Pike, Combatants : A Memoir of the Bush War and the Press in Uganda (Combatants : Un mémoire sur la guerre de Bush et la presse en Ouganda), auto-publié, 2019. [90] Helen Epstein, qui revendique une amitié avec William Pike, a écrit une brève et ambivalente critique de livre des Combatants, dans laquelle elle conteste la comptabilité de Pike sur la guerre, son blanchiment des crimes de la NRA et le fait de tout mettre sur le dos d’Obote et d’autres, fournissant une critique importante bien que modérée. Helen Epstein, “The Elephant Culture (La culture de l’éléphant)”, New York Review of Books, juin 2019. [91] William Pike, Combatants : A Memoir of the Bush War and the Press in Uganda (Combatants : Un mémoire sur la guerre de Bush et la presse en Ouganda), auto-publié, 2019. [92] Catherine Watson, Exile from Rwanda: Background to an Invasion, Issue Paper, U.S. Committee for Refugees, 1991. Sur la commission par la NRA et l’APR de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide : [1] les tactiques militaires de la NRA répondent au moins aux deux premiers critères ; [2] de novembre 1989 à juin 1990, le major Paul Kagame était à la tête de la Direction du renseignement militaire de la NRA ; [3] l’invasion du Rwanda en octobre 1990 par les troupes ougandaises – lire : “les rebelles de l’APR” – était une violation suprême de la souveraineté de l’État en contravention avec le droit international ; [4] l’invasion et l’occupation du nord du Rwanda par l’APR ont donné lieu à des atrocités visant le peuple hutu précisément parce qu’il s’agissait de Hutus. [93] Catherine Watson, Exile from Rwanda: Background to an Invasion, Issue Paper, U.S. Committee for Refugees, 1991. [94] Voir la discussion abrégée sur Inyenzi : Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 119. [95] Voir Keith Harmon Snow : “Genocide in Rwanda” (part I), garrison : The Journal of History and Deep Politics, numéro 001, avril/mai 2019 ; ” Tutsi Hegemony : Genocide in Rwanda” (partie II), garrison : The Journal of History and Deep Politics, numéro 002, juillet/août 2019 ; et “Rwanda’s Technicians of Death : Genocide in Rwanda” (partie III), garrison : The Journal of History and Deep Politics, numéro 003, octobre/novembre 2019. [96] William Pike, Combatants: A Memoir of the Bush War and the Press in Uganda (Combatants: Un mémoire sur la guerre de Bush et la presse en Ouganda), self-published, 2019. [97] Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (Quand les victimes deviennent des tueurs: Colonialisme, nativisme et génocide au Rwanda), Princeton University Press, 2001. [98] Michela Wrong raconte la transformation de l’intellectuel du Front patriotique rwandais, le Dr Theogene Rudasingwa, qui est passé du statut de soldat d’infortune à celui de « chrétien né de nouveau ». Les guillemets et l’italique appartiennent au traducteur pour protester contre une telle aberration ! [99] Même Rwanda et Burundi (1972), l’ouvrage de référence de René Lemarchand – un autre des plus grands experts mondiaux de l’Afrique centrale – souffre d’un biais hyperinflationniste excessivement déformé : les Tutsis seraient des inconsolables victimes. [100] Voir, par exemple Helen C. Epstein, Another Fine Mess: America, Uganda, and the War on Terror (Un autre beau gâchis : L’Amérique, l’Ouganda et la guerre contre le terrorisme), Columbia Global Reports, 2017. [101] Voir, par exemple WAYNE MADSEN, Genocide and Covert Relations in Africa, 1993-1999 (Génocide et relations secrètes en Afrique, 1993-1999), Edwin Mellen Press, 1999, et le reportage général sur l’Afrique centrale de Keith Harmon Snow. [102] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 29. [103] Par exemple, la journaliste canadienne Judi Rever et les journalistes américaines Ann Garrison et Jennifer Fierberg. [104] Général de brigade Frank Rusagara, Forces de défense du Rwanda (anciennement APR), cité dans Major Robert Beeland Rehder Jr, From Guerrillas to Peacekeepers : the Evolution of the Rwanda Defense Forces, Master of Military Studies, United States Marine Corps (De la guérilla au maintien de la paix : l’évolution des forces de défense du Rwanda, Maîtrise en études militaires, Corps des Marines des États-Unis), Command and Staff College, 15 avril 2008. [105] Michela Wrong, Do Not Disturb: The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad (Ne pas déranger : L’histoire d’un meurtre politique et d’un régime africain qui a mal tourné), PublicAffairs, 2021, p. 290, par. 5. [106] Communication privée avec l’auteur, 17 octobre 2021. Source: Keith Harmon Snow LE CULTE DU ROI DU CURE-DENT. L’AFRIQUE CENTRALE REVISITEE

