L’APARECO DENONCE L’IMPLICATION DE LA MONUSCO DANS LA FOURNITURE EVENTUELLE D’ARMES AUX OCCUPANTS DU PAYS AU SUD-KIVU

Des sources concordantes au sein du système des Nations Unies nous informent de la présence de plusieurs containers remplis d’armes appartenant à la Monusco, arrivés et actuellement bloqués au Port de Kalondo à Uvira, au Sud-Kivu.

Elles soulignent cependant que les Responsables Onusiens de la Monusco basés dans ce port refusent catégoriquement aux Agents Congolais des services douaniers et autres œuvrant à ce port de procéder au contrôle comme l’exige la règlementation en la matière.

Bien plus, une des sources, un Haut gradé dans le système de l’ONU qui, poussé par son esprit panafricaniste et ayant alerté certains Compatriotes Congolais qui ont mis l’information sur les réseaux sociaux ; affirme que ces armes sont destinées à ravitailler les occupants, notamment les Goumino et autres groupes des miliciens rwandais qui tiennent à occuper Minembwe et ses environs.

Dès lors, si par malheur le pouvoir de Kinshasa cédait à la pression faite aux Agents des douanes par la Monusco et venait à laisser passer ces containers, les conséquences seraient graves du fait que ces rebelles seront surarmés, et ni les forces des FARDC, ni des Compatriotes Résistants Mayi-Mayi ne pourraient faire face à l’offensive qu’ils projettent de mener dès réception de cette cargaison.

L’Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, APARECO en sigle, prends cette information très au sérieux au regard du complot international que la RDC fait face. Car cette information ne fera qu’allonger la liste des scandales connus sur la plus couteuse des missions de l’ONU de l’histoire du Monde.

En effet, plusieurs fois, tant au Nord-Kivu qu’au Sud-Kivu et aussi en Ituri, les Casques bleus de la Monusco ont, soit été :

Impliqués dans le trafic d’armes, avec des soi-disant rebelles, contre les minerais et des pointes d’ivoire. C’est ce que BBC avait dénoncé en avril 2008. Une enquête avait même été ouverte et avait été classée sans suite par la même ONU. Alors que les reporters de la BBC affirmaient avoir trouvé des preuves de l’implication de Casques bleus Indiens et Pakistanais dans un trafic d’armes contribuant au réarmement des rebelles Congolais, en Ituri. Arrêtés par les FARDC dans le Nord-Kivu pour avoir fourni aux occupants ADF des renseignements sur les positions et logistiques de nos troupes. Cela avait concerné 10 pilotes Ukrainiens. Outre ce fait de trahison, bon nombre des Casques de l’ONU avaient aussi été arrêtés pour détention illégale des tenues et uniformes des FARDC, lesquels matériels étaient vendus aux rebelles. Fournisseurs des logistiques aux occupants dans le Sud Kivu. En effet, des hélicoptères de la Monusco ont à répétition été utilisés pour le déplacement des Banyarwandas en déroute face aux Compatriotes Mayi-Mayi d’un point à un autre dans le Sud-Kivu, précisément aux environs de Minembwe.

Au regard de la sensibilité de cette information qui constitue ni moins une menace sérieuse sur l’intégrité et la sécurité de notre pays, l’APARECO rejoint tous les Compatriotes pour :

Dénoncer et condamner avec la dernière énergie le comportement et l’hypocrisie de la Monusco qui joue au Sapeur-pompier dans notre pays. Elle continue davantage à distraire l’opinion tant internationale que nationale avec des résolutions pour perpétuer sa présence en RDC et ainsi aider les occupants à atteindre leur objectif de balkanisation de notre pays.

Exiger du pouvoir de Kinshasa à ne pas céder à la pression des autorités de la Monusco et d’exiger aux Agents des services des douanes et autres services étatiques œuvrant au Port de Kalondo de procéder au contrôle de ces cargaisons suspectes. Céder à la pression de la Monusco ne ferait que confirmer l’une des missions confiées à Félix Tshilombo, à savoir légitimer l’occupation.

Le prétexte de la cargaison diplomatique ne doit pas servir d’excuse aux Pyromanes et Sapeurs-pompiers de la Monusco. Il est ici question de la menace de la souveraineté d’un Etat qui est en jeu. Et dans ce cas, Félix Tshilombo est mis devant ses responsabilités par rapport à son serment.

Exhorter la population congolaise dans son ensemble à redoubler de vigilance partout où elle se trouve pour barrer la route à toute velléité d’où qu’elle vienne contre l’intégrité et la sécurité de notre pays. Partout l’exemple des Patriotes Mayi-Mayi devrait nous inspirer.

Inviter enfin les vaillants militaires des FARDC à poursuivre sans relâche la défense de notre territoire national et à défendre la population et leurs biens. La patrie vous sera reconnaissante.

Fait à Paris, le 10 mai 22

Alphonse Ebama Djoko

Président National de l’APARECO.

