La poésie d’Agostinho Neto et de Léopold Senghor Traduite en Francais

Sortie de mon nouveau livre ! Neto et Senghor.

Lors de mon voyage en Angola en 2018, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par la présidente de la Fondation Agostinho Neto, Maria Eugénia Neto, veuve d’Agostinho Neto, et de sa fille Irène Neto. Elles m’ont alors offert les recueils de poésie de Neto et une thèse comparative de son oeuvre avec celle de Léopold Sédar Senghor. Cette dernière, n’étant disponible qu’en portugais et en anglais, j’ai pris la décision de la traduire pour le public français avec l’aimable autorisation de la fondation Neto. Lors de la journée mondiale de la langue portugaise, le 5 mail 2022, j’ai pu enfin présenter ce travail à Maria Eugénia Neto et Irène Neto. Vous pouvez désormais commander ce livre.

