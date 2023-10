Source: Solidarité & Progrès

Européennes : notre souveraineté contre les addictions de l’oligarchie

11 Octobre 2023

Discours de Jacques Cheminade prononcé lors des Journées de mobilisation de Solidarité & Progrès le 7 octobre 2023.

Session de questions-réponses :

1:01:47 Le rôle de l’ #impérialisme américain. 1:15:05 L’union des souverainistes. Pourquoi ne se fait-elle pas et qu’est-ce qui la réalisera ? 1:19:20 Témoignage : alliance des mouvements souverainistes en Gironde. 1:24:26 Crise politique aux États-Unis. Renversement à la Chambre des représentants. Procédure de destitution contre Joe #Biden. 1:38:44 La pensée de Jean Jaurès pour les générations d’aujourd’hui. Comment définir la notion de souverainisme ? 1:46:02 Asselineau, Philippot, etc. Quel soutien de Jacques Cheminade pour l’union des souverainistes ? 1:52:46 Comment les dirigeants français ont sont arrivé là ? Est-ce à cause de corruption ? Que faire ? 2:07:22 Que se passerait-il si l’occident cesse les envois d’armes à l’ #Ukraine ? 2:15:26 Quelle souveraineté quand la dette française est possédée par des acteurs étrangers ou des banques et assurances ? 2:19:31 Les BRICS. La bataille politique de Solidarité & Progrès pour un monde multi-polaire et de développement.

