Source: Sébastien Périmony

Ecolonialisme – #11

Jul 2, 2023

11ème numéro de ma série Youtube : “Voir l’Afrique avec les yeux du futur” consacrée à un sujet très polémique et pour lequel j’ai inventé ce terme d’écolonialisme … sur la zooïfication de l’Afrique par les malthusiens modernes. Merci à Fiore Longo pour son livre qui m’a inspiré cette émission.

Pour me soutenir : Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/sebas… Tipeee : https://fr.tipeee.com/voir-l-afrique-…

Pour acheter mon livre : https://www.afriquedufutur.com/boutique/ liens utiles : 1) L’invention du colonialisme vert : https://solidariteetprogres.fr/actual…

2) Décolonisons la protection de la nature : Plaidoyer pour les peuples autochtones et l’environnement https://www.double-ponctuation.com/pr…

3) Zoos humains : L’histoire oubliée du racisme scientifique en Amérique : • Human Zoos: Ameri… ( en anglais )

4) Les pratiques criminelles de ONG ( par Sébastien Périmony) : https://www.afriquedufutur.com/pratiq…

6) Esclave 2000, extrait de l’album Touche d’espoir, qui reste aujourd’hui le meilleur album de rap français : • Assassin “Esclave…

7) Article malheureusement réservé aux abonnés ! https://www.lexpress.fr/idees-et-deba…

8) Article du Monde, également réservé aux initiés : https://www.lemonde.fr/idees/article/…

9) Voir leur site : https://www.sierraclub.org/

10) Documentaire « Roosevelt in Africa » (en anglais, datant de 1909) : • Theodore Roosevel…

11) Trailer du documentaire : • Our Great Nationa…

12) L’article en version intégrale et en français ici : https://www.nationalgeographic.fr/pho…

13) Mon article de 2009 sur le sommet de Copenhague : https://solidariteetprogres.fr/actual…

14) Sur le capitalisme vert ou la finance verte. Il existe un rapport exceptionnel (et pas cher) de 150 pages intitulé « Le New Deal vert : Sortir du piège de la finance verte » et que je ne saurais trop vous conseiller, car on ne peut comprendre ce dont l’on parle ici sans comprendre ses liens avec les mafieux de la finance internationale : https://solidariteetprogres.fr/nos-ac…

