Grand Inga doit etre le prochain succès pour l`Afrique comme le GERD. Grand Inga must be the next African success like the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)

Source: Dan Mandemvo

10| Inga, la future plus grande centrale électrique du monde ?

23 Avril 2023

Après avoir visité la ville de Moanda, je rentre à Kinshasa. Sur mon chemin retrour je fais un arrêt à la plus grande centrale électrique du Congo, Inga. J’y visite les installations et en apprend sur le passé et le futur de cette centrale.

