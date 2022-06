English subtitling of the videos of this Covid symposium in French will be forthcoming, thanks to a team of bilingual viewers who have volunteered for the task.

Nombreux sont ceux qui ont écouté des professionnels de la santé et du droit américains, britanniques, européens et autres s’exprimer sur la crise sanitaire et la politique Covid-19 ainsi que sur les effets indésirables faisant suite à la vaccination. Le groupe Doctors for Covid Ethics est un collectif particulièrement bien informé et motivé dont les membres se sont exprimés publiquement en anglais sur ces sujets à de nombreuses reprises, notamment lors des séminaires Doctors for Covid Ethics organisés par le UK Column. Les interventions de ces experts médicaux, scientifiques et juridiques ont permis d’analyser et de comprendre les principales interrogations et préoccupations liées au confinement mondial contre la Covid-19 et aux politiques sanitaires qui y sont associées (en particulier pour les personnes âgées et vulnérables), de même que les politiques de vaccination nationales déployées en découlent, leurs avantages et leurs risques apparents.

Ces discussions et présentations internationales ont été réalisées en grande partie en anglais ou en allemand. C’est pourquoi le Dr Anne-Marie Yim, chercheur, chimiste experte en protéines et spécialiste des brevets médicaux, basée au Luxembourg, a contacté le UK Column pour nous proposer un panel courageux d’experts francophones qui font également de leur mieux pour s’exprimer sur ce sujet très controversé et brûlant de l’actualité.

https://www.ukcolumn.org/series/politique-covid-securite-des-vaccins-les-professionnels-sexpriment