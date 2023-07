Paul Rusesabagina: Rwanda Les Injustices

Source: Africa Flashs

Rwanda: Discours puissant de Rusesabagina lors de la fête de l’indépendance | Impact considérable!

1 Juillet 2023

Dans cette vidéo, découvrez le discours puissant et touchant prononcé par Paul Rusesabagina à l’occasion de la fête de l’indépendance du Rwanda le 1er juillet 2023. Pendant moins de 7 minutes, il passe en revue son expérience difficile lors de son emprisonnement injuste de 939 jours et exprime sa profonde gratitude envers Dieu, sa famille, et tous ceux qui l’ont soutenu. M. Rusesabagina souligne également le rôle essentiel du gouvernement américain dans sa libération, tout en critiquant les violations des droits de l’homme et le manque de liberté totale au Rwanda malgré 61 ans d’indépendance. Son discours met en avant le pouvoir de la vérité, la nécessité d’agir contre les injustices et appelle à soutenir les voix qui ne peuvent pas se faire entendre. Ne manquez pas cette intervention captivante qui inspire à la résilience et à la justice.#rusesabagina #rwanda #discours

