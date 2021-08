re posted from THE SCHILLER INSTITUTE

Libérer le potentiel de l’Afrique avec les idées d’Alexander Hamilton

Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré d’être parmi vous pour partager quelques idées sur l’avenir de l’Afrique.

J’étais loin de soupçonner qu’il existait toute une institution et un réseau pour relayer les idées d’Alexander Hamilton (1757-1804, premier secrétaire au Trésor des Etats-Unis, sous la présidence de George Washington).

En effet, suite à un article publié en 2019, en français, sur mon récent livre Libérer le potentiel de l’Afrique – Les idées d’Alexander Hamilton, M. Sébastien Périmony a tenté de me contacter

via tous les réseaux sociaux, Facebook, linkedin, etc. Interpellé par son insistance, j’étais même un peu inquiet, mais après quelques échanges, nous avons depuis entamé une collaboration fructueuse. Et avons pu nous rencontrer à Abidjan et à Paris.

Je parlerai ici simplement à titre personnel et ce sera une occasion de partager mes opinions personnelles avec vous. Pour notre sujet de cet après-midi, j’irai au-delà de 2019. Comme le dit le proverbe chinois : « Les paroles ne font pas cuire le riz. »

continuer a lire ici: Source:

https://www.institutschiller.org/Liberer-le-potentiel-de-l-Afrique-avec-les-idees-

d-Alexander-Hamilton.html

