Source: Solidarité & Progrès

Les idées de LaRouche survivront à l’oligarchie financière

8 Septembre 2022

Il y a 100 ans naissait Lyndon LaRouche, l’homme politique américain qui a inspiré le plus d’optimisme aux 20e et 21e siècles. Vous ne le connaissez pas ? C’est parce que l’oligarchie financière n’a pas aimé son travail et a tout fait pour le retirer de la circulation. Avec cette vidéo vous ferez une découverte qui va changer votre regard à la fois sur le futur et sur la crise qui s’abat actuellement sur nous. A n’importe quel moment pendant la vidéo, vous pouvez nous appeler au 01 76 69 14 50 pour vous engager avec nous.

Profitez-en pour signer l’appel de l’Institut Schiller pour un Nouveau Bretton Woods : https://www.institutschiller.org/Appe…

Si vous souhaitez en savoir plus, deux options : – La page spéciale Centenaire de LaRouche, avec tous les documents dont vous avez besoin pour comprendre son combat : https://solidariteetprogres.fr/nos-ac…

