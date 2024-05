Source: AFRO INFOS 243

Les FARDC/WAZALENDO enregistrent des succès á Sake contre les M23RDF, combats encours ce 31/5/2024

31 Mai 2024

Les FARDC/WAZALENDO enregistrent des succès á Sake contre les M23RDF, combats encours ce 31/5/2024 De nouveaux affrontements opposent depuis tôt le matin de ce vendredi 31 mai 2024, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), appelés « Wazalendo » et les rebelles du M23/RDF sur deux collines stratégiques surplombant les cités de Bweremana et de Minova. Il s’agit, selon les sources de la société civile locale, des collines Ndumba et Kashungamutwe, situées respectivement à 2 et 5 Km de Bweremana.

Selon le président de la société civile de Bweremana, Flory Musanganya, malgré les détonations d’armes lourdes et légères entendues à Bweremana depuis les lignes des combats, il n’y a pas encore l déplacement de la population qui observe l’évolution de la situation. «

Tôt ce matin vers 6h, il y a nos forces loyalistes qui ont attaqué les collines Kashungamutwe et Nduma qui ont toujours insécurisé les deux cités de Bweremana et Minova. C’est dans le souci de conquérir ces deux collines. Si ces deux collines passaient entre les mains de nos forces loyalistes et des Wazalendo, nos deux cités seraient calmes et ça ouvrirait une brèche pour l’ouverture de la route Minova-Sake. Ce sont des efforts qu’ils sont en train de fournir pour récupérer ces deux collines. La population est toujours stand-by en train d’observer les résultats qui proviendraient de ces affrontements. On est là. Nous avons confiance en nos forces loyalistes parce qu’elles se comportent très bien sur le terrain et nous pensons qu’un résultat positif pourra se produire », témoigne Flory Musanganya, président de la société civile de Bweremana.

Bweremana, est cette autre cité stratégique du territoire de Masisi, située à au moins sept kilomètres de Shasha, lieu à partir duquel le M23 coupe, depuis plusieurs mois la route Goma-Bukavu, la RN2 (sur son tronçon Sake-Minova). Des milliers de déplacés ayant fui une dizaine de localités sous l’emprise du M23 se sont concentrés sur l’axe Bweremana-Minova. La société civile locale qui alerte affirme que ces déplacés manquent de tout. « Bweremana a reçu des déplacés en provenance de Shasha, Nyamubingwa, Kituva, Buunga, Ndumba, Kabase, Renga, Kyabondo et de toutes les entités environnantes qui se sont déjà vidées de leurs habitants depuis le début des atrocités. Ils se concentrent à Bweremana, Kashenda, Bishange et Minova. Ils sont là. Pour l’assistance on ne sait plus quoi dire. On essaie d’alerter mais il y a des prétextes comme quoi la route est bloquée.

Il y a une autre possibilité de les atteindre via le lac. On ne sait pas pourquoi les aides ne parviennent pas aux déplacés qui sont ici. C’est pour autant vous dire que les déplacés ne sont pas assistés. La population attend l’intervention du gouvernement », alerte M. Musanganya. Pendant ce temps, les combats se poursuivent. Jeudi, le porte-parole du secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume a confirmé que l’armée a répliqué à une énième provocation du M23/RDF dans la région de Sake. Des combats sporadiques opposent, depuis pratiquement une semaine, la coalition M23/RDF aux FARDC, appuyées par les « Wazalendo » sur plusieurs axes, dans le territoire de Masisi.

C’est notamment les axes Bihambwe-Masisi centre, Sake-Bweremana et Ngungu-Rubaya où des localités ont été reconquises par les forces loyalistes.Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et les volontaires pour la défense de la patrie VDP ainsi que leurs partenaires ont combattu contre les éléments de la coalition M23-RDF-AFC au tour de la cité stratégique de Sake dans le Territoire de Masisi ce jeudi 30 mai 2024. Face à la panique qui a secoué les habitants des régions environnantes, dont la ville de Goma, suite aux détonations d’armes entendues, le porte-parole de l’Armée dans la zone a rassuré que les FARDC se comportent bien sur différentes lignes de front au niveau de l’axe Sake . Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume a indiqué: « Tôt le matin de ce jeudi 30 mai,les Terroristes de l’armée Rwandaise se sont mis à Bombarder à l’aveuglette dans la cité de Sake et ses environs.

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo ont répliqué efficacement. À ce stade le mouvement ennemi a été stoppé net ». Au sujet du bilan des dégâts causés par ces attaques, il est difficile d’en savoir plus pour l’instant étant donné qu’une bonne partie de Sake demeure à ce jour inoccupée par les populations civiles qui s’étaient déplacées vers Goma et ses environs. Le porte-parole des FARDC invite les habitants à donner leurs coups de pousse aux FARDC qui contrôlent toujours la cité de Sake et qui sont « déterminées à reconquérir tous les territoires sous occupation de l’ennemi ».

