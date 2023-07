KATANGA : ce que les médias ne te montre pas de la RDC/ Beauty and Prosperity in DRC!

contrary to what Western media shows of Congo, this video is a travelogue of Haut Katanga Province visiting the thriving capital of Lubumbashi and on to the Parc National de Kundelunga with its extraordinary natural beauty!

Source: Jeremie be

KATANGA : ce que les médias ne te montre pas de la RDC

14 Avril 2023

Découvrez la province du Haut-Katanga, à travers la ville dynamique de Lubumbashi, dans cette vidéo où je mets en valeur les jeunes entrepreneurs et les associations locales qui travaillent dur pour améliorer la vie des habitants. À travers des paysages magnifiques, vous découvrirez les histoires fascinantes de cette région de la République Démocratique du Congo. Je suis fier de vous présenter les projets innovants des jeunes entrepreneurs et le travail important des associations locales que j’ai rencontrés pendant mon voyage. J’espère que cette vidéo vous donnera un aperçu unique de la province du Haut-Katanga et vous inspirera à explorer cette région fascinante.

