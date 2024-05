young Congolese women and men who have joined the Wazalendo which are the civilian armed groups who protect their villages and communities against the occupying Rwandan military ( M23) MANAGE TO ACHIEVE MORE THAN DECADES OF MONUSCO PEACEKEEPING FORCES

Source: AFRO INFOS 243

Agression Rwandaise: Les FARDC/WAZALENDO neutralisent des terroristes M23RDF à MASISI ce 25/5/2024

25 Mai 2024

Les FARDC et les Jeunes résistants wazalendo se sont affrontés à l’armée Rwandaise ce vendredi 24 mai dans le village de Bwanga , sur la colline de Lukala, en territoire de Masisi. Au cours des ces affrontements plusieurs éléments Rwandais ont été neutralisés par les Fardc wazalendo. L’armée loyalistes poursuivent toujours l’ennemi Un calme précaire règne à Kashuga, dans la localité de Mweso, territoire de Masisi, après des affrontements signalés dans cette région entre les éléments Wazalendo du mouvement NDC/R et les rebelles du M23.

Selon nos sources à Kashuga-Ibuga, les échanges de tirs entre ces deux factions armées ont provoqué une psychose au marché central de Kashuga ce jeudi, jour de marché, pendant plusieurs heures. Les habitants, pris de panique, ont déserté les lieux, craignant pour leur sécurité.

D’autres sources indiquent qu’en dehors du centre de Kashuga, d’autres collines surplombant Misinga sont sous le contrôle des éléments Wazalendo (VDP), qui se disent déterminés à libérer la région afin de permettre le retour des déplacés sur la route Mweso-Kalembe-Pinga.

Dans la chefferie des Bashali à Bweru, la présence des éléments Wazalendo a été signalée après le retrait des rebelles du M23, qui occupaient précédemment cette région. Nos sources à Kivuye rapportent que les rebelles se sont retirés de cette zone pour se concentrer à Mpati et Kivuye centre.

Les mêmes sources, contactées Estinfo.net, renseignent que ces retraits progressifs des rebelles du M23 dans plusieurs régions de Masisi seraient le résultat des offensives des militaires FARDC et des VDP depuis la semaine dernière dans plusieurs villages de Masisi. Certains rebelles se sont rendus avec leurs armes au général Jean-Marie, tandis que d’autres ont commencé à ôter leurs tenues militaires pour se déguiser en civils

