There are many ethnicities in Congo, all living in harmony. The Tutsi community in the east are being used by Kagame, as a pretext for Rwandan military presence.

Source: Africa Flashes

Actualités RDC: Amb. Zénon Mukongo Ngay du RD Congo a dit la vérité au Conseil de sécurité de l’ONU

21 Fev 2024

Réplique de l’Ambassadeur de la RDC: Démasquer le Régime de Kagame au Conseil de Sécurité de l’ONU. Au cours d’une récente séance du Conseil de Sécurité des Nations Unies le 20 février 2024, le Représentant permanent de la République Démocratique du Congo (RDC) auprès de l’ONU, l’Ambassadeur Zénon Mukongo Ngay, a formulé une réponse vigoureuse à la délégation rwandaise.

L’Ambassadeur Mukongo Ngay a soulevé des questions cruciales concernant le régime de Paul Kagame :

1. Remise en cause de la logique de Kagame : Pourquoi, sous ce régime, nous retrouvons-nous dans une logique qui échappe à toutes les normes conventionnelles ?

2. Exposition des tactiques de Kigali : Kigali ne réalise-t-il pas que ses mensonges, manipulations et récits sont devenus obsolètes ? Les écouter revient à agresser les tympans de l’auditoire.

L’ambassadeur a laissé la délégation rwandaise avec beaucoup de réflexion, mettant en évidence l’absurdité de leur position et soulignant, comme le dit le dicton, que “le ridicule ne tue pas”. Cet échange au Conseil de Sécurité de l’ONU met en lumière les tensions continues et les subtilités diplomatiques entre les deux nations

