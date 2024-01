Source: Solidarité et Progrès

Voeux de Jacques Cheminade : libérer ceux qui souffrent de la guerre, de la faim et de l’abandon

“Pourvu que nous nous battions pour qu’il en soit ainsi, l’année 2024 sera meilleure que celle que nous quittons. Heureuse et bonne année de combat donc pour nous toutes et tous, pensons à ceux qui souffrent et agissons pour les libérer de la guerre, de la faim et de l’abandon.” Jacques Cheminade

