Source: Africa Flashes

Kagame: Dictateur qui déteste les églises. Son plan choquant pour finir liberté religieuse au Rwanda

17 Septembre 2024

Kagame veut remplace les églises par Itorero ry’Igihugu! Combat contre Dieu et la liberté religieuse. Les récentes actions de Paul Kagame indiquent un tournant inquiétant dans le paysage spirituel et politique du Rwanda. En promouvant *Itorero ry’Igihugu*, un programme contrôlé par l’État, Kagame semble déterminé à remplacer les églises par des institutions gérées par le gouvernement, suscitant des inquiétudes quant à la liberté religieuse dans le pays. Ce geste reflète son emprise de plus en plus ferme sur le pouvoir, alors qu’il cherche à réglementer la politique et la vie spirituelle des Rwandais. Autrefois considérées comme des havres de paix pour la communauté et la foi, les institutions religieuses font désormais face à des restrictions sans précédent. La question demeure : jusqu’où ira Kagame dans sa lutte pour contrôler l’État et l’âme du Rwanda ?

Les actions récentes de Paul Kagame suggèrent un désir croissant de contrôler tous les aspects de la vie au Rwanda, y compris le domaine du culte religieux. En tentant de transformer le pays en théocratie, Kagame semble déterminé à placer l’autorité de l’État au-dessus de l’autonomie spirituelle. Cette obsession de réglementer la manière dont les gens prient et où ils le font est déroutante, car le Rwanda est connu pour sa diversité et sa tolérance religieuses. On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Kagame est si focalisé sur la limitation de l’expression religieuse alors que cette liberté devrait être un pilier de toute société florissante. Ses récentes mesures indiquent un glissement vers l’autoritarisme, avec la religion comme l’une des nombreuses facettes sous son contrôle.

Like this: Like Loading...