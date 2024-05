Source: RTBF

Rwanda Classified : un ambassadeur rwandais impliqué dans des morts suspectes ?

29 May 2024

Pourquoi, en juillet dernier, la diplomatie belge a-t-elle refusé d’accréditer, un certain Vincent Karega comme nouvel ambassadeur du Rwanda, en Belgique ? Pour trouver la réponse, il faut remonter quelques années en arrière. Vincent Karega a été, entre 2011 et 2019, ambassadeur en Afrique du Sud. Durant sa mission là-bas, trois hommes (deux Belges et un dissident rwandais) ont perdu la vie dans des conditions suspectes. Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête concernant la mort des deux Belges. Et, tant qu’elle est en cours, Vincent Karega n’est pas le bienvenu en Belgique. Ce sujet s’inscrit dans le cadre de l’enquête #Rwanda Classified, qui plonge au coeur du régime répressif de Paul Kagame. Une enquête réalisée par 50 journalistes, issus de 17 médias différents, dont la RTBF et nos confrères belges de Knack et Le Soir, le tout coordonné par le réseau international de journalistes d’investigation Forbidden Stories

