Plus de deux décennies de combat pour restituer la vérité des faits contre vents et marrées sur les massacres de 1994 au Rwanda et sur le drame de la RDC. Assassinats, crimes contre l’humanité, censure, incarcérations arbitraires et impunité des criminels de Kigali. Il semble que la coupe est désormais pleine. Les médias qui ne voulaient rien savoir se réveillent. J’attends que l’on parle enfin de Deo Mushayidi injustement condamné par Kigali.

Source: Charles ONANA

Quand les médias qui ont soutenu Paul Kagame pendant 30 ans se retournent contre lui.

7 Juin 2024

