Nord-Kivu : retour au calme après des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23

Le calme revient progressivement ce dimanche 29 mai dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo au Nord-Kivu, après des affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 dans le nyiragongo et à Rutshuru; des combats qui ont opposé la veille les rebelles du M23 et les FARDC au Sud-Ouest du groupement de Rugari.

Des sources civiles et administratives dans la zone indiquent que ces rebelles sont de moins en moins visibles sur la nationale numéro 2 dans la zone de Kibumba. C’est entre 18 heures et 19 heures de samedi 28 mai que des tirs ont été entendus dans la partie Sud du territoire de Rutshuru du côté du secteur Nyamulagira, dans le groupement de Rugari.

Des sources sécuritaires locales indiquent que des accrochages ont opposé fardc aux terroristes du M23 qui tentaient de traverser vers Masisi. Les habitants de Rwaza, et trois autres villages environnants, groupement de Rugari, qui ont fui ces affrontements, regagnent progressivement depuis ce dimanche matin, témoignent ces sources. Du côté de Kibumba, plusieurs sources locales confirment que les rebelles du M23 ont abandonné, après un combats violents, toutes les positions proches de la nationale numéro 2, et se seraient retirés depuis 2 heures du matin vers la Kasizi au pied du volcan Karisimbi, à la frontière avec le Rwanda, plus à l’Est du centre de Kibumba.

Cependant, pour ces sources, il fallut attendre l’opération de ratissage de la zone par l’armée congolaise pour rassurer la restauration de la sécurité à Kibumba et Buhumba. L’axe routier Goma-Rutshuru rouvert au trafic, annonce l’armée congolaise. Les Forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé ce dimanche 29 mai 2022, la réouverture de la route Goma-Rutshuru, récemment coupée de tout traffic suite aux affrontements d’avec les rebelles M23. Le colonel Guillaume Ndjike, porte parole des opérations Sokola 2, indique que cette réouverture intervient après deux patrouilles de combat menées par l’armée congolaise dans cette zone.

Selon les explications du colonel Ndjike, la première patrouille était partie de Goma vers la place communement appelée « 3 antennes » à Kibumba, et la seconde, de Rutshuru jusqu’à Kibumba également.

« Il s’agit de la réouverture de l’axe Goma-Rutshuru qui a été coupé il ya 4 à 5 jours, l’ennemi est venu du Rwanda pour attaquer nos positions et ils ont coupé le trafic sur cet axe d’intérêt national. Aujourd’hui les Forces armées de la République démocratique du Congo viennent de rouvrir cet axe. Cette route vient d’être rouverte par les FARDC à la grande satisfaction de notre population », a-t-il fait savoir. Cette nouvelle est objet de satisfaction pour plusieurs détenteurs des engins roulants bloqués à Rutshuru et à Goma. Des camions transportant des marchandises et des produits de première nécessité ont traversé à destination de Goma.

Le trafic a repris depuis le matin de ce dimanche 29 mai sur le tronçon routier Goma-Rutshuru après avoir été suspendu depuis le mardi dernier suite aux affrontements qui opposent les terroristes du M23 aux éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo dans le territoire de Rutshuru à Jomba et de Nyiragongo notamment dans le groupement Buhumba et Kibumba.

Cette information est confirmée par la société civile de Rutshuru qui affirme que les véhicules cantonnés à Kiwanja et à Rutshuru centre ont pris la route de Goma depuis les environs de 10 heure de ce dimanche.

À en croire son président, Claude Mbabaze contacté par la rédaction de Agoragrandslacs.net ce matin, cela fait suite au retrait des terroristes de Konombe et qui ont pris la voie du parc de Virunga mais explique ne pas savoir si ce retrait est stratégique ou une distraction du M23.

Il ajoute que l’attention doit rester démise par les éléments de l’armée loyaliste pour ne pas être surpris par ces terroristes qui ne cessent de rendre difficile le processus de paix entamé par le gouvernement de la République Démocratique du Congo avec les groupes armés dans les négociations de Nairobi.

30 Mai 2022

