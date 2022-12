Massacre de Kishishe, la porte de la Cour Pénale Internationale baille sur Kigali

Le sang humain qui a inondé la localité de Kishishe le 29 novembre 2022 crie justice contre ses bourreaux. Jusques à quand la communauté régionale et internationale continueront à aider le régime de Kigali à voiler sa tête dans le sable comme l’Autriche pendant que toute sa nudité est exposée en plein air ?

Kigali, vedette et champion en crime de guerre…

A Kishishe, L’armée rwandaise sous couvert du M23 a massacré en cette unique circonstance 227 personnes relevant des tribus Hutu, Nande et Hunde ; les victimes sont précisément reparties de la manière suivante :

30 morts au sein de la communauté Hunde ;

102 morts au sein de la communauté Hutu et

95 morts au sein de la communauté Nande.

Ce genre de crime s’étend sur toutes les zones actuellement occupées par le M23. Un autre massacre perpétré par le M23 a eu lieu à Kisharu, chef-lieu du groupement Binza, en chefferie des Bwisha, territoire de Rutshuru. Parmi les victimes, on retient entre autres les suivantes :

Purukeriya Enjili Patrice Lobilo Denis Kambale Baraka Singa Boniface Sebuhinja Désiré Bikere Bahati Kapalata Alhonse Tsongo Isaac Shukuru Matondo Bahati Rwoga Rubiru Madame Semapfa ainsi que les autres dont les noms n’ont pas été immédiatement retrouvés.

Or, le M23 en soi n’existe pas. C’est le Rwanda qui le stimule et l’entretient. C’est l’objectif que nourrit Kigali, celle de s’arracher un territoire occupé en RD Congo, qui justifie tous les crimes que commettent ses agents, les soi-disant rebelles du M23 et les éléments RDF, en œuvre au Nord-Kivu. Kigali, sous l’emprise de ses sponsors occidentaux, est déterminé à occuper le Kivu et l’Ituri pour s’emparer des ressources naturelles dont regorge cette région qu’il voudrait exploiter sans les autochtones. A cet effet, la mission du M23 consiste à exterminer les habitants autochtones locaux pour laisser le terrain libre aux occupants devant venir s’y installer. Sur ce, la communauté internationale et l’EAC jouent unanimement une complicité à la fois ouverte et tacite.

Complicité tacite !

Partant des massacres de Béni, se poursuivant en Ituri, pour rebondir aujourd’hui dans le Rutshuru, avec les mêmes acteurs (rwandais et alliés) se cachant sous diverses fausses identités (ADF, CODECO, M23 etc.) et utilisant le même mode opératoire en tout hautement terroriste, aucune voix ne s’élève ni dans la région ni dans la sphère internationale pour dénoncer le crime de génocide pourtant visible à l’œil nu, absolument aucun effort n’est consenti pour une enquête indépendante devant déboucher sur un tribunal pénal international. Bien paradoxalement, la vedette dans ces crimes, le président rwandais Paul Kagame, est davantage exalté comme modèle de bonne gouvernance au cœur de l’Afrique.

Complicité ouverte !

Le soutien matériel et diplomatique au Rwanda et au M23 pour soutenir le crime planifié contre le peuple congolais n’est plus un secret. Les « armes sophistiquées » du M23 ont été exaltées par le représentant des Nations Unies en RD Congo. Mais qui fabrique ces armes sophistiquées et a l’habilité de les fournir sinon les pays de cette même communauté internationale représentée en RD Congo par cette fameuse MONUSCO ? Par ailleurs, au niveau régional et international, une grande pression s’exerce sans cesse pour forcer le gouvernement congolais de négocier avec les terroristes du M23, pendant que nulle part ailleurs on a vu un tel comportement lorsqu’un Etat responsable et souverain se retrouve en face des groupes qualifiés de terroristes. Il y a lieu de citer à titre illustratif l’Ouganda qui n’a jamais accepté de négocier avec les rebelles de la LRA de Joseph Kony ni avec ceux des ADF/NALU ; pareillement le Rwanda non plus a toujours rejeté avec la plus grande énergie toute idée suggérant des pourparlers entre Kigali et les rebelles rwandais du FDLR.

Le peuple congolais s’est réveillé de sa naïveté et dit aujourd’hui « non »…

Le massacre de Kishishe est la conséquence de « non » radical qu’oppose le peuple congolais au complot international visant son anéantissement par des méthodes variées. En effet, se trouvant en difficulté pour prendre le contrôle de la ville de Goma à partir de l’unique front de l’axe de Nyiragongo, le M23 projette avant tout enclaver cette ville capitale de la province du Nord-Kivu en planifiant la coupure de la route qui relie Goma au grand Nord-Kivu en passant par Masisi. Ainsi, la coalition M23-RDF retira-t-elle plusieurs unités de ses troupes des environs de Kibumba pour les redéployer dans la chefferie de Bwito, dans l’ouest du territoire de Rutshuru, en vue de tenter de déborder sur Kitshanga et Kirolirwe dans le but de couper par là le trafique entre Goma et le nord de la province. Ce plan machiavélique a forcé la résistance de l’autodéfense populaire à tout faire pour stopper l’avancée de ces terroristes au niveau de Kishishe : de nombreux soldats rwandais ont perdu la vie dans les embuscades tendues par la résistance locale. Le massacre de Kishishe intervient comme une lâche action de représailles menée par les criminels et terroristes de la coalition M23-RDF.

Tout compte fait, le M3 est bien un mouvement criminel et terroriste qu’il sied d’effacer ; le mobile de sa création, c’est le crime, et la finalité de sa mission, c’est toujours le crime ; il est là pour exterminer les autochtones et préparer le terrain pour les occupants qui doivent venir exploiter la RD Congo et ses ressources sans la participation des congolais eux-mêmes, comme les occidentaux l’ont fait entre autres aux Etats-Unis et au Canada où les indigènes (les premiers occupants) sont réduits au silence.

Béni-Lubero Online présente ses condoléances aux familles des victimes de massacre de Kishishe et à tout le peuple congolais réquisitionné pour cette circonstance à un deuil de trois jours. C’est bien de constater que lorsqu’il s’agit de l’affaire M23 le gouvernement congolais mobilise à la fois la nation et des moyens. Il y a lieu d’exiger que le gouvernement fasse de même pour ce qui concerne les groupes terroristes opérant dans la région de Béni et en Ituri où aucun geste de compassion national n’est observé, malgré la gravite de cette tragédie dans l’espace et dans le temps.

Pour clore, la communauté internationale et celle régionale qui se font passer pour donneuses de leçons dans la situation sécuritaire de la sous-région des grands lacs en général et dans l’est de la RDC devraient diligenter urgenter des enquêtes indépendantes sur les événements malheureux et tragiques de Kishishe, afin que Justice soit rendu de manière équitable.

Christian Lukinga

©Beni-Lubero Online.

Source: https://benilubero.com/massacre-de-kishishe-la-porte-de-la-cour-penale-internationale-baille-sur-kigali/