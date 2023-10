La Détermination de la RDC et des Wazalendo à Défaire RDF de Kagame et le M23

DRC President Tshisekedi is assembling the patriotic army which is comprised of Congolese civilians who are being trained to engage militarily alongside FARDC ( Military Forces of DRC) to rid eastern Congo, once and for all, of M23 ( Rwandan military forces) and ADF ( Ugandan backed forces). The civilian army are called the Wazalendo, the Patriots.

La Détermination de la RDC et des Wazalendo à Défaire RDF de Kagame et le M23

30 October 2023

Au cœur de l’Afrique, une lutte silencieuse se déroule, une lutte rarement mise en lumière à l’échelle mondiale, mais d’une importance capitale pour la région des Grands Lacs et au-delà. La République Démocratique du Congo (RDC), sous la direction du Président Félix Tshisekedi, est déterminée à faire face aux menaces persistantes posées par le Rwanda voisin, en particulier par les Forces de Défense Rwandaises (RDF) de Kagame et le groupe rebelle M23. Lors d’un discours récent prononcé à Brazzaville, le Président Félix Tshisekedi a clairement exprimé qu’il n’était pas seul dans cette entreprise. Il dirige un front uni, impliquant divers secteurs, pour faire face aux défis multifacettes qui sévissent dans la région.

**Un Front Uni pour une Cause Commune**

La vision du Président Félix Tshisekedi repose sur l’unité, impliquant non seulement le peuple congolais, mais aussi les nations concernées de la région des Grands Lacs. Il reconnaît que les défis tels que la diplomatie, la politique, les conflits militaires, les difficultés économiques, l’instabilité financière et la dégradation de l’environnement doivent être abordés collectivement. Ces problèmes ne sont pas isolés ; ils sont interconnectés, et un effort collaboratif est nécessaire pour provoquer un changement significatif.

**Du M23 à une Vision Plus Large** La principale préoccupation concerne les RDF de Kagame et leur soutien au groupe rebelle M23, qui ont provoqué l’instabilité et la souffrance dans la région orientale de la RDC. Cependant, les efforts du Président Félix Tshisekedi vont bien au-delà de la lutte contre le M23. Ils visent à assurer un avenir plus radieux pour toute une génération et l’ensemble de la population congolaise.

**L’Arrivée des Wazalendo**

Des développements récents ont vu un soutien massif à la vision du Président Félix Tshisekedi. Plus de 2 000 jeunes individus venant de toute la RDC ont rejoint volontairement les rangs d’un mouvement connu sous le nom de “Wazalendo”. Ils ont fait une déclaration retentissante : ils ont l’intention de porter le combat au Rwanda et ne souhaitent plus s’engager dans des conflits sur le sol congolais. Leur détermination témoigne de la gravité de la situation et de l’urgence d’une résolution.

**Ériger un Mur de Défense**

La phrase “Je ne construis pas un pont, je construis un mur” utilisée par le Président Félix Tshisekedi dans son discours symbolise son engagement à défendre la RDC. Le mur représente une barrière qui empêchera toute nouvelle agression extérieure et protégera la souveraineté de la nation.

**Une Forteresse à l’Est** La partie orientale de la RDC, historiquement touchée par la violence, se transforme rapidement en forteresse. Alors que le mouvement Wazalendo et les patriotes congolais rassemblent leurs forces, l’emprise du Rwanda sur la région s’affaiblit. L’idée de Kagame selon laquelle il pourrait facilement imposer son contrôle sur la RDC avec le soutien de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) est réfutée.

**Un Mouvement en Expansion**

Les problèmes du Rwanda ne se limitent pas à la RDC. En interne, le régime de Kagame est aux prises avec ses propres problèmes. Mais son implication en RDC a révélé ses vulnérabilités. Les Kényans ont déjà commencé à perdre des citoyens dans le conflit, et d’autres pertes pourraient entraîner l’indignation publique au Kenya.

**Un Sacrifice pour la Nation**

L’engagement du mouvement Wazalendo est un véritable sacrifice patriotique. Ils ont quitté leur domicile et leur famille, renonçant au confort de leur vie quotidienne, en sachant qu’ils pourraient ne jamais revenir. Il s’agit d’individus qui ont accepté la responsabilité de se battre pour leur pays et son peuple.

**Un Espoir pour l’Avenir**

Les jeunes Congolais, symbolisés par le mouvement Wazalendo, portent l’espoir de l’avenir. Ils commencent à réaliser que le destin de leur nation repose entre leurs mains. Les immenses ressources de la RDC pourraient transformer la vie de son peuple, mais cela ne peut être réalisé que par une gouvernance honnête, juste et transparente.

**Un Effort Uni pour la Paix et la Prospérité**

Les paroles du Président Félix Tshisekedi ne sont pas de simples discours ; elles sont un cri de ralliement pour tous les Congolais et leurs voisins. Alors que la RDC fait face à ses défis, il est essentiel que toutes les nations de la région, y compris le Rwanda, collaborent pour trouver une résolution pacifique aux problèmes complexes qui sévissent dans la région des Grands Lacs depuis trop longtemps.

