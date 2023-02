Rwandan backed M23 : catalogue of civilian terrorism in DRC ongoing

re posted from BENI LUBERO

Horrible calvaire de la population dans les zones sous contrôle du M23/RDF

Depuis que les FARDC ont céder l’espace RUTSHURU-NYIRAGONGO aux terroristes RWANDAIS du M23, la population des territoires sous occupation mène une existence particulièrement difficile. Dans le but de briser le silence, les équipes de BeniLubero se sont mobilisées pour enquêté sur les cas de crimes dont les

M23/RDF se rendent coupables au quatidien, notamment des massacres, des assassinats, des enlèvements et des viols à Kishishe, Kisharo, Bambu, Tongo, Kapopi, Kazaroho, Kabindi, Kabanda, RUGARI, Biruma, Kinyandonyi…

Nous avons identifié les commandants M23 les plus actifs à partir des témoignages des rescapés. Il s’agit de :

1. BUNAGANA : CASTRO, un sanguinaire de longue date proche de MAKENGA

2. RUTSHURU Centre : Julien Mahano Baratuje, principal responsable du massacre de KISHISHE et opérant sous les ordres directs du colonel Castro.

3. KAHUNGA : Mwemezi Jean Augustin

4. KISEGURO : Colonel Justin

5. TONGO : Colonel Kisangani

6. KISHISHE : Monsieur ABDUL, un sujet Rwando-Ougandais également impliqué dans le massacre de KISHISHE et le viol des femmes à Bambo.

Quelques faits

En date du 15/12/2022,

Les terroristes du M23 ont utilisés le sexe comme arme en violant collectivement 23 filles dans les champs périphériques de Kiwanja sous prétexte qu’elles étaient femmes des FDLR. Toutes ces filles violées en masse étaient âgées de moins de 18 ans. Au cours de la même semaine, ils utilisaient des enfants comme porteurs des effets militaires sur une distance de plusieurs Kilomètres de Kiwanja jusqu’à un endroit appelé Kapopi dans la chefferie de Bwito. En ce qui concerne le recrutement forcé, plusieurs jeunes et enfants ont été recrutés par force afin de gonfler les effectifs au sein des zones sous leur contrôle. Il s’agit de la Zone de Bambo, Tongo, Bwiza, Biruma, Kalengera, Rutsiro, Kazuba, Cheya, Tchengerero, Ruvumu, Kabizo, Kanana où ils ont même attaqué les centres et postes de santé en plus du pillage des intrants pour les soins des blessés. Ils ont pris des pupitres scolaires comme bois de chauffe, et peu après ils ont posé des bombes près des écoles et hôpitaux.

Du 12 au 15/12/2022, plusieurs maisons à Katale, Biruma, Buvunga ont été pillées par les terroristes du M23 après avoir chassé la population dans la zone.

Lundi 2/01/2023 8h:00

Dans cette matinée, les terroristes du M23, qui étaient campés à Katwiguro, se sont emparés de la localité de Kisharo, chef lieu du groupement Binza, chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru. Au cours de l’opération, des viols et des pillages ont étés commis. Les biens pillés à Kiseguro et Katwiguro étaient

directement acheminés au Rwanda via l’Ouganda par Bunagana et Kitagoma. Vendredi 10/02/2023

Les terroristes du M23 se sont introduits dans le HGR RUTSHURU munis des armes et ont emporté un véhicule du centre de transfusion sanguine et 3 motos tout en proférant des menaces de mort aux infirmiers et aux malades. Le même jour, ils ont bombardé le village de KISHARO juste pour semer la terreur au sein de la population. Ils tentaient de chasser la population qui n’avait pas pu quitter la zone afin de piller ses biens.

Le 26 décembre 2022

Dans la réunion tenue à l’hôtel de la joie à Bunagana, les M23 ont annoncé la reprise des cours alors qu’ils ont déjà utilisé comme bois de chauffage la quasi- totalité des bangs et portes des écoles sur toute l’étendue du territoire de Rutshuru. Plus de 70 personnes sont incarcérés et torturées dans différents cachots que les terroristes ont secrètement érigés dans leurs positions. À cela, s’ajoutent les travaux obligatoires communément appelés Salongo. Les habitants qui s’y opposent sont tués ou emmenés vers une destination inconnue.

Dans la nuit du mardi 07/02/2023

Les M23/RDF ont fait une incursion à Kahumiro et Mozambique, champs périphériques de Kishishe et Kibirizi tuant par machette plusieurs civils et pillant leurs cultures.

Mercredi le 15 février 2023

Dans le groupement de Jomba, au village Nyaruybara, des éléments du M23 ont tiré à bout portant sur deux infirmiers dans une structure médicale, parce que ces derniers leur ont dit qu’ils n’avaient pas de médicaments pour prendre en charge leurs blessés. Plusieurs ONG et chaînes de radio ont été fermées dans les territoires sous occupation M23. Plus de 500.000 personnes sont à ce jour des déplacés de

guerre.

La situation continue de se dégrader. Nous reviendrons vers vous pour vous fournir de nouvelles informations, en espérant que les autorités font tout ce qui est à leur pouvoir pour mettre fin à cette aventure de pure barbarie que le Rwanda est en train de faire subir aux populations de la RDC.

Christian Lukinga

Source: https://benilubero.com/horrible-calvaire-de-la-population-dans-les-zones-sous-controle-du-m23-rdf/

