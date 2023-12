Felix Tshisekedi a remporté l’élection avec une large majorité. L’Occident veut donner l’impression que c’est une élection confuse.

Tshisekedi is the clear winner of the election. He has won in all regions by a large majority. The international observers are obscuring the results

Source: LE CONGO EST A NOUS

URGENT LES OCCIDENTAUX DANS UNE CONFUSION TOTALE LA RDC ECHAPE À TOUT SCENARIO

26 Decembre 2023

