President Putin is very well respected in MOST African countries. Macron is detested both at home and abroad.

Source: africanews ( en francais)

RDC : des dizaines de manifestants contre la venue d’Emmanuel Macron

1 Mars 2023

Quelques dizaines de jeunes Congolais ont manifesté mercredi à Kinshasa contre la venue en RDC du président français Emmanuel Macron, en l’accusant de soutenir le Rwanda aux dépens de leur pays.

