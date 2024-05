Wazalendo, the patriot army of civilians , gaining ground against Rwanda/M23, breaking the blockade into Goma. Bravo Wazalendo! Bravo!

Source: Afro Infos

Agression Rwandaise : en direct de Nyamubingwa Masisi ce 29/4/2024, Les Wazalendo déterminés

29 Mai 2024

Agression Rwandaise : en direct de Nyamubingwa Masisi ce 29/4/2024, Les Wazalendo déterminés Afro info 243 Est en direct depuis le village de Nyamubingwa, en territoire de MASISI sur la route nationale 2 Goma – Bukavu, les jeunes résistants Wazalendo sont déterminés à réouvrir la route Sake – Minova

