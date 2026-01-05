Will Trump remove KAGAME next ? Capture de Maduro: le message de Trump à Kagame sur le jeu en RDC

Source: Africa Flashes

Capture de Maduro: le message de Trump à Kagame sur le jeu en RDC

4 Jan 2026

Cette vidéo analyse la situation politique au Venezuela, faisant un parallèle entre la capture de nicolas maduro et un avertissement à Paul Kagame concernant la rdc. Le narrateur souligne que le nouveau président Trump est déterminé à agir et à résoudre les problèmes, contrairement à ceux qui jouent à des jeux politiques sans conséquences, notamment en ce qui concerne le rwanda et le m23. La séquence montre des images de Nicolas Maduro entouré de militaires, ainsi que des extraits de conférences de presse impliquant Donald Trump et Marco Rubio, ce qui met en lumière les enjeux de cette politique.

Like this: Like Loading...