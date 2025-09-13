Source: AFRIKA TV NETWORK

WAZALENDO EN COLÈRE : PATRICK MUYAYA RÉPOND SUR FRANCE 24

12 September 2025

Dans cet entretien exclusif sur France 24, le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, revient sur la guerre meurtrière à l’Est de la RDC. 👉 Offensive du M23/AFC soutenu par le Rwanda 👉 Rôle des Wazalendo et débats autour de leur intégration 👉 Reconnaissance internationale des génocides congolais 👉 La question sensible du procès de Joseph Kabila 👉 Les tensions communautaires à Uvira autour du général Gasita Une émission où la parole officielle de Kinshasa se confronte aux réalités du terrain, entre diplomatie, mémoire et résistance.

