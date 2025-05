WALUNGU/SUD-KIVU 25/5/25: UNE JEEP M23 ANNIHILÉ .11 M23/RDF NEUTRALISÉS, COMBAT FEROCE À LUSHEBERE

Source: Afro Infos 243

25 May 2025

WALUNGU/SUD-KIVU 25/5/25: UNE JEEP M23 ANNIHILÉ ⚠️11 M23/RDF NEUTRALISÉS, COMBAT FEROCE À LUSHEBERE Des combats opposent ce dimanche 25 mai 2025 les rebelles du M23 aux Wazalendo appuyés par quelques éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), à Lushebere, une localité située entre les groupements Mutanda et Bambo dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, (Nord-kivu).

Des sources locales rapportent que des détonations d’armes lourdes et légères sont entendues depuis le matin sur cette zone champêtre située dans le Parc national des Virunga (PNVi) et reliant les agglomérations de Bambo et Kibirizi. Les mêmes sources rapportent que parmi les belligérants figurent certains éléments FARDC qui auraient quitté la ville de Goma en janvier dernier et qui seraient jusqu’à ce mois de mai dans le Parc national des Virunga.

A Kibirizi cependant, la situation est calme ce dimanche, les habitants vaquent librement à leurs activités en dépit des tirs qu’ils attendent dans la zone. Nous y reviendrons La situation sécuritaire en territoire de walungu au sud-kivu reste caractérise par des affrontements entre les éléments M23 AFC et les résistants Wazalendo Les Wazalendo affirment avoir neutralisés sur l’axe Chagala 19 éléments M23 AFC ont été neutralisés et 6 capturés, une jeep récupère, sur l’axe Bwahungu – mulamba 11 éléments M23 ont été neutralisés dont un colonel et deux Wazalendo ont perdu la vie. Ce dimanche 25 sur l’axe mushinga, la situation reste caractérise par des affrontements, au moins 15 jeeps se sont dirigés sur cet axe pour repousser les Wazalendo qui tendent des embuscades aux M23 AFC.

Les leaders rebelles du M23_ARC et de l’ afcongo menacent de conquérir de nouvelles zones. Si le gouvernement de Kinshasa continue de nous attaquer, nous lutterons et prendrons de nouveaux territoires », déclare bisimwa, le leader du M23. À DOHA au qatar, nous avions convenu de cesser les combats, mais s’ils nous attaquent à nouveau, nous riposterons. » il ajouté

