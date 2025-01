Source: Africa Flashes

URGENT! Therese Kayikwamba a tout dit: Les nouvelles troupes RDFs ont franchi les bornes 12 et 13.

26 Jan 2025

Cette femme, Therese Kayikwamba Wagner, est notre héroïne !* Dans cette vidéo, découvrez l’incroyable histoire de Therese Kayikwamba Wagner, une femme extraordinaire qui a bouleversé tous les discours et changé la donne. En moins de 48 heures, elle a réussi à organiser une réunion décisive, prouvant une fois de plus que tout est possible avec courage et détermination. *Une leader inspirante :* Therese est une source d’inspiration pour tous, un exemple de persévérance et de leadership. Son parcours illustre à quel point une femme peut accomplir de grandes choses malgré les défis.

Like this: Like Loading...