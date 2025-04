Source: AFRO INFOS 243

URGENT 26/4/25 LES WAZALENDO REPRENNENT NYABIONDO/MASISI, M23/AFC EN DÉROUTE

26 Avril 2025

Masisi, Samedi 26 avril 2025 — Un tournant majeur dans le conflit de l’est de la République démocratique du Congo. Les combattants Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de Nyabiondo, une localité stratégique du territoire de Masisi, aux mains du M23/AFC depuis plusieurs mois.

Selon des sources sécuritaires et des témoignages de la population, le M23/AFC a été contraint de battre en retraite face à une contre-offensive massive menée par les Wazalendo. La prise de Nyabiondo représente une victoire symbolique et stratégique, car cette localité était un point névralgique pour la logistique et les opérations des rebelles dans le Masisi.

Une déroute rapide des combats intenses ont débuté dans la nuit du 25 au 26 avril et se sont soldés par la fuite désordonnée des éléments du M23/AFC vers les forêts avoisinantes, notamment en direction de Kilolirwe et d’autres zones reculées. Des équipements militaires et du matériel de communication auraient été abandonnés sur place.

Les habitants de Nyabiondo, jusque-là pris en otage entre les lignes de front, commencent à réinvestir timidement la localité, bien que la situation humanitaire reste préoccupante. Plusieurs infrastructures ont été détruites, et les besoins en aide humanitaire sont urgents.

Cette défaite du M23/AFC intervient alors que des pourparlers de paix sont en cours à Doha, sous médiation qatarie. Elle pourrait modifier l’équilibre des forces et influencer les négociations. Côté gouvernemental, cette reprise est vue comme une confirmation de la résilience des forces locales face aux tentatives de déstabilisation de l’est du pays.

Pour les Wazalendo, il s’agit d’une démonstration claire que la résistance populaire, combinée aux efforts des forces régulières, peut inverser la dynamique imposée par le M23/AFC ces derniers mois.

