The Hidden Gersony Report: RPF Massacres, US Silence, and Rwanda’s Truth

23 August 2025

Un rapport explosif, longtemps enterré, refait surface : le rapport GON, une enquête des Nations Unies de 1994 qui révélait les massacres systématiques commis par le Front Patriotique Rwandais (FPR). Contrairement à la version officielle souvent relayée, ce document montrait que ces massacres étaient politiquement motivés et non uniquement d’ordre ethnique. Des civils innocents furent pris pour cible dans une stratégie calculée, mais le monde n’a jamais entendu cette vérité, car le rapport a été étouffé, supprimé, et ses témoins réduits au silence.

Ce silence n’est pas un hasard. Des figures puissantes comme Bill Clinton et Tony Blair ont œuvré à protéger l’image de Paul Kagame, présenté comme le « sauveur » du Rwanda. Toute remise en question de ce récit dominant était perçue comme une menace pour l’ordre géopolitique en Afrique des Grands Lacs. Ceux qui ont osé parler de ces crimes ont souvent fini en exil, marginalisés ou intimidés. Pourtant, des fragments de vérité ont resurgi dans d’autres enquêtes, comme l’exercice de cartographie sur les crimes de masse en République Démocratique du Congo, rappelant au monde que la mémoire ne peut pas être effacée éternellement.

Aujourd’hui, des rumeurs circulent sur la réapparition du rapport GON sur internet. Est-ce l’original ? Est-ce un faux ? Peu importe, le débat doit reprendre. Car la question centrale reste entière : pourquoi les massacres commis par le FPR n’ont-ils jamais été jugés avec la même rigueur que d’autres crimes de guerre ? Pourquoi a-t-on préféré se perdre dans des querelles de terminologie sur le mot « génocide » plutôt que d’enquêter sur les tueries systématiques et organisées qui ont marqué cette période ?

La réponse se trouve dans les intérêts stratégiques des grandes puissances. Pour les États-Unis, le Rwanda n’est pas seulement un petit pays enclavé. C’est un pion essentiel dans leur stratégie africaine : contenir l’influence de la Chine, sécuriser l’accès aux ressources, et utiliser Kigali comme fournisseur de troupes pour des interventions militaires en Somalie, au Soudan et ailleurs. Kagame est devenu un allié précieux pour Washington, garantissant que la vérité sur les crimes du FPR reste sous verrou.

Mais cette vérité refait surface, encore et encore. Chaque fois qu’un rapport est enterré, un autre document apparaît, un témoignage s’ajoute, un chercheur exhume des preuves. Le GON n’est pas seulement un rapport disparu : c’est le symbole d’un mensonge historique entretenu pendant trois décennies. Et aujourd’hui, plus que jamais, il est urgent de rouvrir ce dossier, non seulement pour la mémoire des victimes, mais pour mettre fin à l’impunité de ceux qui ont transformé la douleur africaine en monnaie d’échange géopolitique.

Cette vidéo explore ces questions sensibles et brise le mur du silence. Elle met en lumière les responsabilités internationales, les complicités politiques, et les enjeux cachés derrière la disparition du rapport GON. Car comprendre le passé, c’est aussi se donner les moyens de bâtir un futur où la justice ne sera plus sélective, et où les vies africaines auront la même valeur que toutes les autres.

