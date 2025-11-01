Source: Africa Flashes

Tanzanie en feu: La Main des forces obscures menace la stabilité d’un des piliers de l’Afrique!

1 Nov 2025

La Tanzanie s’embrase. Depuis les élections du 29 octobre, les rues de Dar es Salaam, Arusha et Mwanza grondent de colère. Internet coupé, couvre-feu, rumeurs d’exil présidentiel — le pays traverse la pire crise politique de son histoire récente. Mais derrière les barricades et les slogans, se cache un enjeu beaucoup plus profond : la survie d’un modèle africain d’unité et de stabilité, incarné depuis plus d’un demi-siècle par le Chama Cha Mapinduzi, le parti historique du pays.

Chers auditeurs d’Africa Flashes, ce nouvel épisode plonge au cœur de la tourmente tanzanienne. Est-ce une véritable révolte populaire ou une tentative déguisée de déstabilisation orchestrée depuis l’étranger ? Qui a intérêt à faire vaciller ce géant de l’Afrique de l’Est, pivot stratégique entre l’océan Indien et les Grands Lacs ? Et surtout, comment la Tanzanie peut-elle éviter de tomber dans le même piège que la Libye ou le Soudan ?

À travers un récit captivant, nous analysons le contexte géopolitique, les racines économiques et les forces invisibles qui tirent les ficelles de cette crise. Oui, la population a le droit d’exprimer son mécontentement face à la corruption ou à la pauvreté. Mais quand les réseaux de désinformation et certaines ONG étrangères s’en mêlent, le combat légitime du peuple devient une arme dans les mains de ceux qui rêvent de diviser l’Afrique pour mieux la contrôler.

Le Chama Cha Mapinduzi, héritier du projet visionnaire de Julius Nyerere, se retrouve aujourd’hui à un carrefour historique. Doit-il se réinventer pour restaurer la confiance populaire ou risquer de tout perdre ? Samia Suluhu Hassan, première femme présidente du pays, fait face à l’épreuve du feu. Sa réaction déterminera non seulement l’avenir de la Tanzanie, mais aussi celui de toute la région. Car si la Tanzanie s’effondre, c’est tout l’équilibre des Grands Lacs et de l’Afrique de l’Est qui sera menacé — du Burundi à la RDC, du Rwanda au Kenya.

Cette analyse signée Africa Flashes refuse la lecture simpliste que les médias occidentaux imposent souvent : « démocratie contre dictature », « peuple contre régime ». La vérité est plus complexe. Oui, il faut dénoncer les abus. Oui, il faut exiger la transparence. Mais non, il ne faut pas livrer la Tanzanie aux marchands du chaos. Car derrière chaque incendie africain, il y a souvent une main invisible étrangère qui tire profit de nos divisions.

La Tanzanie a les ressources, le peuple et la fierté pour surmonter cette épreuve. Ce pays, forgé par la sagesse de Nyerere et la patience de son peuple, n’a pas besoin de tuteurs occidentaux, mais d’un sursaut moral venu de l’intérieur. C’est dans la discipline, la vérité et la solidarité que renaîtra la nation.

Like this: Like Loading...