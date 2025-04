Take a Look at this Army and Ask Yourself if it is the Rwandan Defense Force or the Militia they call M23…

Yesterday Rwanda sent reinforcements to Bukavu. You can see the footage of hundreds of extremely well equipped soldiers filing through the streets of Bukavu in the first part of this video – at time 2:27. These are RDF troops that the International Community continue TO LIE about and call M23.

These reinforcements are on their way to Nyangezi to regain control of the region having incurred heavy losses of territory to the Wazelendo.

The Wazalendo ARE YOU AND I, forced to take up arms to PROTECT THEIR FAMILIES and THEIR HOME from Rwandan occupation and its terrorism

Source: AFRO INFOS 243

Fronts en tension, les M23/RDF se déploient à Bukavu, combats en cours à Masisi ce 16 avril 2025

Fronts en tension, les M23 se déploient à Bukavu, combats en cours à Masisi ce 16 avril 2025 À Bukavu, plusieurs sources alertent sur un déploiement de plusieurs éléments M23 sur l’axe Bukavu Nyangezi passant par Panzi. L’auteur de la photo capturée vers la paroisse Chai, affirme que ces éléments posent la question aux habitants de leur montrer la route vers Nyangezi.

Un important déploiement de soldats M23_ARC a été observé à Panzi et dans d’autres quartiers de la ville de Bukavu, au SudkivuGouv. Des témoins rapportent que ces militaires, sont venus du Rwanda. “Ils sont venus du côté elakate et nous demandent les renseignements sur la direction de Nyangezi. cela indique clairement qu’ils ne sont pas des habitants de la région.” a indiqué un habitant de Bukavu. Des analystes en guerre indiquent que le M23 / afcongo renforce sa sécurité en réponse aux attaques fréquentes des combattants Wazalendo, soutenus par l’armée FARDC.

Des affrontements opposent ce mercredi matin les groupes armés Wazalendo aux rebelles de l’AFC/M23 dans la localité de Kabamba, au nord d’Irhambi-Katana, dans la province du Sud-Kivu. Selon des sources locales, les combats, qui ont débuté à Irambo, se sont étendus vers le centre commercial de Kabamba, situé à la limite entre les territoires de Kabare et de Kalehe. À 11h00, des tirs étaient signalés dans plusieurs directions, rendant la situation particulièrement chaotique. En raison de l’intensité des combats, il est actuellement impossible de déterminer qui contrôle la localité de Kabamba. La version des faits des autorités locales et les forces de sécurité n’a pas encore été communiquée ni le bilan de ces affrontements. La population civile, quant à elle, est en état d’alerte face à cette escalade de violence.

De violents affrontements sont en cours entre les WAZALENDO_2023, appuyés par les FARDC_Info, et les rebelles twirwaneho alliés au M23_ARC dans le village de MI’ENGE,secteur d’Itombwe, près de Minembwe, dans le territoire de Mwenga, en province Sudkivu. Les Wazalendo, sous la houlette de William_Yakutumba, Mtetezi_Kibukila et Zelambuma, ont attaqué un centre de formation des nouveaux recrues de Twirwaneho dans le but de contrecarrer les plans d’une base arrière du M23.

Des violents affrontements opposant les Forces Armées de la RDC (FARDC) et leurs alliés Wazalendo aux rebelles du M23/AFC ont provoqué une série de déplacements massifs dans les zones de santé de Walikale et Kibua, dans le territoire de Walikale (province du Nord-Kivu). Selon les alertes humanitaires disponibles sur la plateforme Ehtools, au moins 16 628 personnes issues de plus de 3 460 ménages ont été contraintes de fuir leurs habitations entre le 30 mars et le 5 avril 2025. Le centre de Walikale est passé sous contrôle des FARDC et des milices Wazalendo depuis le mercredi 3 avril, à la suite d’affrontements intenses avec les troupes du M23/AFC.

Si le camp gouvernemental parle de reprise militaire, le M23/AFC affirme de son côté avoir opéré un retrait stratégique en faveur du dialogue. Sur le terrain, les conséquences humanitaires sont lourdes. Plus de 11 360 personnes, soit 2 272 ménages, se sont déplacées à l’intérieur même de Walikale, se réfugiant dans des zones comme la forêt environnante, l’hôpital général de référence ou encore la paroisse catholique.

Les quartiers les plus touchés incluent Nyabangi, Kimbanseke, Nyalusukula, Camp T.P, Kigoma, Kamisuku, Kangambili, et Mubalaka, où les conditions de vie restent extrêmement précaires, notamment pour les enfants non accompagnés, femmes enceintes et personnes âgées. Une forte tension règne ce mercredi 16 avril dans la localité de Kilambo, située dans le groupement Buabo, au sud du chef-lieu du territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Cette localité est le théâtre d’affrontements depuis deux jours entre les rebelles du M23/AFC et les combattants Wazalendo.

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendra à Lubumbashi ce jeudi 17 avril 2025 dans le cadre d’une tournée nationale. Cette visite sera marquée par des engagements économiques, sociaux et institutionnels. La ville de Lubumbashi sera la capitale des institutions ce week-end avec la tenue du Conseil des ministres en présence de la Première ministre, Judith Suminwa.

Like this: Like Loading...