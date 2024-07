Source: Radio Inkingi

Rwanda, 1994-2024 : Trente Ans, Déjà. Intervention de P. Rusesabagina au Congrès rwandais du Canada

22 Juin 2024

Conférence-Débat oranisé par le Congrès Rwandais du Canada. “Rwanda, 1994-2024 : Trente Ans, Déjà”. Trois décennies sont passées, sans s’effacer. C’est comme si c’était hier alors qu’en même temps ces années ont paru interminables, notamment aux exilés. En 1994, le génocide rwandais fut la nuit au moment même où la fin de l’apartheid en Afrique du Sud semblait annoncer le jour. Trente ans plus tard, le Rwanda a beaucoup changé, mais il est tout sauf libre. Et la région des Grands lacs n’a toujours pas trouvé la paix, surtout pas dans l’est de la RDC où la population civile paie le prix d’une déstabilisation et de pillages sans fin. Quant aux Nations unies, l’Occident et la « communauté internationale » en général, ces emblèmes d’espoir ont perdu tout lustre, voire tout sens — devoir compter sur eux revient à se savoir défait. Cependant, partout, des signes d’un nouveau départ se manifestent, au Rwanda lui-même, dans la région des Grands lacs, dans la diaspora rwandaise. Partout, conscients du drame qui s’est noué en 1994 et respectueux de tous les morts, des gens de bonne volonté refusent les œillères et barrières, se parlent avec franchise, cherchent à savoir comment faire mieux à l’avenir, ensemble. C’est dans ce contexte que le Congrès rwandais du Canada a organisé une conférence-débat sur le thème « Rwanda 1994-2024 : Trente ans, déjà ». L’événement vise à prendre date, pour commémorer avec dignité ce qui a été perdu, mais aussi marquer une étape vers un futur meilleur au Rwanda et dans la région des Grands lacs. Intervention de Paul Rusesabagina .

