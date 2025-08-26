M23-RDF are terrorists, rapists, torturers, child mutilators. They are killers. Those journalists, institutions, academics that defend them are sorely on the wrong side of history. THIS IS LAND CLEARANCE – ETHNIC Cleansing of HUTU

Source: Africa Flashes

Rutshuru Massacres en RDC: Jules Mulumba Brise le Silence

26 August 2025

La vérité finit toujours par triompher. Accusé à tort par les terroristes du M23-RDF d’avoir transmis des informations aux autorités congolaises et aux Nations Unies, Jules Mulumba – porte-parole des Volontaires pour la Défense de la Patrie (Wazalendo) et président du Collectif du Mouvement pour le Changement / Forces de Défense du Peuple (CMC-FDP) – sort enfin de son silence pour rétablir les faits. Dans ce témoignage puissant, il dénonce les mensonges orchestrés par le régime de Paul Kagame et ses relais, et rappelle son engagement inébranlable aux côtés du peuple congolais.

À travers son intervention, Jules Mulumba démonte un à un les faux récits inventés pour salir son image et fragiliser la résistance patriotique. Il revient sur son identité profondément congolaise, ses racines, et son parcours de résistant aux côtés de figures comme le général Mamadou Ndala ou le colonel Bauma, montrant que son combat ne date pas d’hier. Ses paroles sont une réponse directe aux manipulations qui visent à détourner l’opinion publique et à intimider ceux qui défendent la souveraineté de la République démocratique du Congo.

Le message est clair : les crimes commis par le M23-RDF et leurs alliés ne peuvent plus être cachés. Des massacres de Kishishe, Bambo, Rugari ou Tongo, jusqu’aux attaques contre les Nations Unies, tout est documenté. Ce sont des crimes de guerre imprescriptibles que le monde entier doit reconnaître et condamner. Les Wazalendo, quant à eux, incarnent aujourd’hui l’esprit de résistance du peuple congolais. Leur doctrine est simple : le Congo appartient aux Congolais et ne sera jamais soumis aux agendas étrangers.

Dans cette vidéo, vous découvrirez un témoignage fort, nourri d’exemples historiques et personnels, qui rappelle que le Congo a déjà traversé des périodes sombres mais a toujours su se relever grâce à la détermination de ses fils et filles. Jules Mulumba s’adresse non seulement aux Congolais mais aussi à la communauté internationale, pour que cesse la complaisance vis-à-vis des agresseurs.

Nous vous invitons à suivre ce message avec attention, à partager massivement cette vidéo, et à rejoindre la voix des patriotes qui refusent l’oubli et l’injustice. La libération totale de la RDC est une mission collective, et chaque geste compte pour amplifier la vérité et soutenir ceux qui se battent sur le terrain.

