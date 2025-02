Rwanda conscripts. Rwanda uses prisoners which is one of the reasons it is a “Giant prison full of multiple prisons”

Source: Africa Flashes

Révélation choquante: Des milliers de soldats RDF tués en RDC. Kagame dira-t-il qu’il ne savait pas?

7 Feb 2025

Un rapport d’investigation exclusif du Guardian révèle des preuves choquantes concernant l’implication militaire du Rwanda en République Démocratique du Congo (RDC). Des milliers de soldats rwandais ont été tués en soutenant les rebelles du M23, un groupe armé opérant dans l’est de la RDC. Cette révélation contredit les affirmations officielles de Kigali qui nie toute implication, mettant en lumière la pression croissante sur le gouvernement de Paul Kagame à l’approche d’un sommet crucial entre le Rwanda et la RDC.

Le conflit en RDC a fait bien plus de victimes que prévu. Des informations récentes montrent que des soldats rwandais ont perdu la vie en soutenant le M23 dans la région, une situation qui met en doute les dénégations du Rwanda concernant son rôle militaire dans le conflit. Ces nouvelles preuves, qui incluent des témoignages de sources militaires et des images satellites, dévoilent l’ampleur de l’engagement du Rwanda dans cette guerre.

L’imagerie satellite est l’une des preuves les plus marquantes, montrant un nombre anormalement élevé de nouvelles tombes au cimetière militaire de Kanombe à Kigali. Avant le début des hostilités, ce cimetière était peu fréquenté, mais depuis l’intensification du conflit, il a vu l’ajout de centaines de nouvelles parcelles. Cela suggère que le Rwanda a perdu un nombre important de soldats, bien supérieur à ce qui a été admis publiquement.

Des sources proches des Forces de Défense du Rwanda (FDR) affirment que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé, se chiffrant potentiellement en milliers. Malheureusement, de nombreux corps ont été enterrés dans des fosses communes sur le sol congolais, rendant difficile toute vérification de ces chiffres. Le gouvernement rwandais n’a pas reconnu ces pertes, et les familles des soldats sont souvent laissées dans l’ignorance sur la manière ou le lieu de la mort de leurs proches.

L’hôpital militaire de Kigali a dû aménager une nouvelle aile pour gérer l’afflux croissant de blessés, tandis que la morgue de l’établissement déborde de corps. La situation a généré une grande frustration parmi les familles des soldats, qui n’ont souvent reçu aucune information sur les circonstances du décès de leurs enfants ou époux. Certains parents ont même récupéré des cercueils vides, incapables de connaître l’état des restes de leurs proches.

Le M23, bénéficiant du soutien rwandais, a gagné du terrain en RDC, capturant des villes stratégiques comme Goma. Cette avancée a provoqué la mort de milliers de civils, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. L’ONU a confirmé que les FDR exercent une influence sur le groupe rebelle, un développement qui place encore plus Kigali au cœur de la crise en RDC.

Les pressions internationales s’intensifient, exigeant du Rwanda une reconnaissance de son rôle dans le conflit. En dépit des nouvelles preuves accablantes, Kigali continue de nier son implication, ce qui met le pays en conflit avec la communauté internationale. Le sommet prévu à Dar es Salaam entre Kagame et Tshisekedi pourrait être un moment clé pour déterminer l’avenir de la région et des relations entre les deux pays.

Le rapport du Guardian expose un secret de longue date sur l’implication du Rwanda en RDC, et la situation ne montre aucun signe de désescalade. Tandis que les pertes humaines continuent de croître, la pression monte sur Kagame, et la question demeure : le Rwanda va-t-il enfin reconnaître son rôle dans ce conflit dévastateur

