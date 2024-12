Minister Muyaya`s dignified and brilliant interview in which he clearly refutes the lies coming from Rwanda

Source: Africa Flashes

RDC vs Rwanda: Les “trois mensonges” du Rwanda selon Patrick Muyaya

23 Decembre 2024

Dans cet extrait poignant de l’émission animée par Jean Kassamba, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a dénoncé les “trois grands mensonges” qu’il attribue au Rwanda pour justifier son agression contre la République Démocratique du Congo (RDC). À un moment crucial de la crise, l’intervention de Muyaya a permis de déconstruire les arguments avancés par Kigali tout en mettant en avant la stratégie de riposte multidimensionnelle menée par Kinshasa.

Patrick Muyaya a d’abord réfuté l’accusation selon laquelle la RDC entretiendrait un discours de haine dirigé contre les Rwandais. Il a souligné que le Congo, avec ses 100 millions d’habitants, est un pays où toutes les communautés sont représentées aux plus hauts niveaux de l’État. Il a donné en exemple la récente restructuration de l’armée et les nominations inclusives au sein du gouvernement pour démontrer l’inexactitude de ces allégations.

Sur la question des réfugiés, Muyaya a contredit les affirmations du Rwanda en rappelant que les faits historiques et les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) montrent une présence plus importante de réfugiés rwandais en RDC que de réfugiés congolais au Rwanda. Il a qualifié cet argument de “prétexte démonté à plusieurs reprises” lors des discussions bilatérales.

Concernant les FDLR, Muyaya a rappelé les efforts continus de la RDC pour neutraliser ce groupe armé. Il a également souligné que si le président rwandais Paul Kagame avait respecté les engagements pris lors des pourparlers de Luanda, il n’y aurait plus de justification pour cette guerre. Selon Muyaya, ces accusations ne servent qu’à masquer les véritables intentions de Kigali.

Muyaya a ensuite mis en lumière les motivations économiques derrière ce conflit, affirmant qu’il s’agit avant tout d’un pillage des ressources naturelles congolaises. Il a dénoncé un réseau illicite alimenté par cette guerre, enrichissant des acteurs soutenus par Kigali, au détriment de la stabilité régionale.

L’émission a également abordé une action judiciaire retentissante menée par la RDC contre Apple. Cette plainte accuse la multinationale de s’approvisionner en matériaux provenant de circuits illégaux alimentés par le Rwanda. Muyaya a affirmé que des preuves solides soutiennent ces accusations, tout en appelant à des mesures plus strictes pour freiner ce commerce illégal.

Patrick Muyaya a conclu en exposant la stratégie globale du président Félix Tshisekedi : une combinaison d’actions militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques. Malgré les défis, Kinshasa reste déterminée à défendre sa souveraineté et à résoudre durablement cette crise.

À travers cet échange captivant, l’émission de Jean Kassamba a mis en lumière les véritables enjeux d’un conflit complexe et a appelé à une mobilisation internationale pour soutenir la RDC face à cette agression, afin de préserver la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs

