Source: Africa Flashes

RDC: Tshisekedi face à l’agression de Kagame, Trump contre Clinton et le globalisme

26 May 2025

La République Démocratique du Congo (RDC) traverse une crise majeure, marquée par une guerre alimentée par l’agression rwandaise sous Paul Kagame et des intérêts globalistes. Malgré des souffrances extrêmes, le peuple congolais, soutenu par les Forces Armées de la RDC (FARDC) et les patriotes Wazalendo, fait preuve d’une résilience remarquable sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Face à l’exploitation de ses ressources et à l’instabilité dans l’est, la RDC lutte pour sa souveraineté. Une lueur d’espoir émerge avec l’élection de Donald Trump en 2024, qui s’oppose aux élites globalistes comme Clinton, Macron, Soros et Gates, accusées de soutenir Kagame et de prolonger le conflit. Cette transition vers un ordre mondial multipolaire offre à la RDC une chance de redéfinir son avenir.

Les richesses naturelles de la RDC, comme le cobalt, le coltan, l’or et les diamants, en font une cible pour l’exploitation étrangère depuis des décennies. Les provinces de l’est, notamment le Nord et le Sud-Kivu, sont déchirées par des conflits depuis les années 1990, causant des millions de morts et de déplacés. Le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda selon des rapports de l’ONU, intensifie les atrocités, incluant massacres et viols.

Tshisekedi, en poste depuis 2019, promeut l’unité nationale et renforce les FARDC, tandis que les Wazalendo défendent courageusement leurs communautés. Ces efforts reflètent la détermination du peuple congolais à surmonter l’adversité. L’instabilité en RDC trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994, qui a déstabilisé la région des Grands Lacs. Le Rwanda, sous Kagame, est accusé d’exploiter les ressources congolaises et de soutenir des groupes armés, exacerbant la violence. Plus de 7 millions de personnes sont déplacées, et les civils, en particulier les femmes et les enfants, subissent des violences sexuelles et des recrutements forcés. Le coût humain et économique est immense, entravant le potentiel de la RDC comme puissance régionale. La communauté internationale doit agir pour tenir le Rwanda et ses alliés responsables de ces atrocités. Tshisekedi s’impose comme un leader clé, renforçant la diplomatie et les capacités militaires pour protéger la souveraineté congolaise. Les Wazalendo, malgré des ressources limitées, jouent un rôle crucial face aux groupes comme le M23. Cependant, les défis persistent : destruction d’écoles et d’hôpitaux, villages abandonnés et une crise humanitaire massive. La RDC exige non seulement une aide, mais aussi la justice contre ceux qui alimentent le conflit, notamment Kagame, dont le rôle déstabilisateur est documenté par des rapports internationaux.

L’élection de Trump en 2024 offre une opportunité unique. Son rejet du globalisme, incarné par des figures comme Clinton et Macron, s’aligne avec les aspirations de la RDC à l’autodétermination. Contrairement aux politiques interventionnistes, Trump privilégie la souveraineté nationale, ce qui pourrait conduire à des pressions contre le Rwanda et ses soutiens. Ce changement s’inscrit dans une vision multipolaire, défendue par des penseurs comme Alexandre Douguine, où la RDC pourrait émerger comme une puissance africaine ancrée dans son identité culturelle et historique. La souffrance du peuple congolais exige une action urgente. Les atrocités commises par des groupes soutenus par le Rwanda nécessitent des sanctions et des enquêtes internationales. Avec le soutien de leaders comme Trump, la RDC peut défier les réseaux globalistes exploitant ses ressources. Le courage des FARDC, des Wazalendo et de Tshisekedi, combiné à un ordre mondial en évolution, offre une chance de justice et de reconstruction. La RDC aspire à un avenir où sa souveraineté est respectée, et son peuple peut prospérer.

Like this: Like Loading...