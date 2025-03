RDC: Pourquoi Félix Tshisekedi ne doit PAS négocier avec le M23: le véritable ennemi est Kagame

Source: Africa Flashes

RDC: Pourquoi Félix Tshisekedi ne doit PAS négocier avec le M23: le véritable ennemi est Kagame

5 March 2025

La situation actuelle en République Démocratique du Congo (RDC) met le président Félix Tshisekedi face à une pression croissante de la communauté internationale, notamment de l’Union Européenne, pour résoudre la crise dans l’est du pays. Cependant, Tshisekedi doit absolument éviter de négocier avec le groupe rebelle M23. Le véritable ennemi se trouve au Rwanda, dirigé par Paul Kagame, et c’est vers ce pays qu’il doit concentrer ses efforts diplomatiques. Cette vidéo explique pourquoi il est crucial pour la RDC de confronter directement Kigali et non de légitimer un groupe rebelle soutenu par le Rwanda.

La crise à l’est de la RDC est loin d’être un simple conflit régional. Il s’agit d’une agression calculée contre la souveraineté congolaise, orchestrée par le Rwanda à travers le M23. L’Union Européenne et d’autres acteurs internationaux préconisent des solutions diplomatiques, mais le président Tshisekedi doit rester ferme et refuser toute négociation avec le M23. Il doit concentrer ses négociations sur le Rwanda et son président, Kagame, les véritables responsables de cette déstabilisation. Tout dialogue avec le M23 serait une erreur qui renforcerait une entité illégitime.

Le M23 ne représente pas un groupe rebelle avec des revendications légitimes, mais plutôt l’instrument des ambitions géopolitiques du Rwanda en RDC. De nombreuses enquêtes, y compris des rapports des Nations Unies, ont prouvé que Kigali soutient le M23 à travers des financements, des ressources logistiques et militaires. L’objectif du Rwanda est de contrôler l’est de la RDC et d’exploiter ses ressources naturelles tout en gardant une emprise sur la région sous prétexte de préoccupations sécuritaires.

Accepter de discuter avec le M23 reviendrait à valider indirectement l’invasion du Rwanda. Tshisekedi doit éviter de rendre légitime ce groupe et au contraire, concentrer toute la pression diplomatique sur le Rwanda. Les négociations doivent absolument viser à ce que Kigali cesse son soutien au M23 et se retire des affaires congolaises. Une telle position pourrait conduire à un apaisement réel et durable dans la région.

Bien que l’Union Européenne appelle à une solution politique, ses actions manquent souvent de fermeté face au Rwanda. L’UE doit aller au-delà des déclarations et imposer des sanctions et des mesures concrètes contre Kigali. Cette position est essentielle pour forcer le Rwanda à cesser ses activités déstabilisatrices et pour soutenir la souveraineté de la RDC. Il est nécessaire que l’UE fasse pression sur le Rwanda, non seulement par la diplomatie mais aussi par des actions économiques et politiques.

En plus de la pression internationale, Tshisekedi doit également renforcer les capacités militaires de la RDC, conclure des alliances stratégiques avec des pays voisins comme l’Angola et l’Afrique du Sud, et renforcer la défense nationale. Une confrontation directe avec le Rwanda est inévitable si la situation se poursuit. Refuser de reconnaître le M23 et de négocier avec ce groupe est la seule option viable pour préserver l’intégrité de la RDC et lutter contre les politiques expansionnistes de Kagame. #RDC #Kagame #M23 #Tshisekedi #UnionEuropeenne 2 • RDC: Pourquoi Félix Tshisekedi ne do…

