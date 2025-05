RDC: Le Plan Secret de Balcanisation Révélé – Kabila, Kagame et l’Ambition du Tutsiland!

Tutsi supremacy is Africa`s Zionism

Source: Africa Flashes

RDC: Le Plan Secret de Balcanisation Révélé – Kabila, Kagame et l’Ambition du Tutsiland!

30 Mai 2025

Dans une révélation troublante, des allégations circulent sur un prétendu plan secret visant à balkaniser la République Démocratique du Congo (RDC), impliquant l’ancien président Joseph Kabila et le président rwandais Paul Kagame. Ce plan, selon certaines sources, chercherait à diviser le pays pour créer un nouvel État, souvent appelé “Tutsiland”, dans les régions orientales riches en minerais, sous contrôle des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Ces accusations surviennent dans un contexte de tensions accrues, marquées par des conflits armés dans l’est de la RDC, où les rebelles M23 ont capturé des territoires stratégiques, y compris des villes clés comme Goma.

Joseph Kabila, qui a quitté le pouvoir en 2019 après un règne controversé, est récemment revenu en RDC après un exil de deux ans, principalement en Afrique du Sud. Son arrivée à Goma, une ville sous contrôle rebelle, en mai 2025, a suscité des spéculations sur son rôle dans le conflit. Le gouvernement de Félix Tshisekedi l’accuse de collaborer avec les M23 et de soutenir une insurrection, allant jusqu’à lever son immunité pour des chefs d’accusation de crimes contre l’humanité. Kabila, quant à lui, nie ces allégations, affirmant vouloir contribuer à la paix dans l’est du pays.

Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, est au centre de ces accusations en raison de son soutien présumé aux rebelles M23. Des rapports, y compris un de l’ONU, estiment que 4000 soldats rwandais opèrent aux côtés des M23 dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Malgré les démentis officiels de Kigali, des sanctions internationales, notamment du Royaume-Uni et des États-Unis, ont été imposées au Rwanda pour son implication dans le conflit. Kagame, tout en participant à des pourparlers de paix à Doha en mars 2025, n’a pas explicitement nié son soutien aux rebelles, ce qui alimente les soupçons d’une volonté de déstabilisation régionale.

Le concept de “Tutsiland” fait référence à une supposée ambition de créer un État dominé par les Tutsis dans l’est de la RDC, une idée alimentée par des tensions ethniques historiques et des conflits transfrontaliers remontant au génocide rwandais de 1994. Les critiques affirment que ce projet, s’il existe, vise à sécuriser les intérêts économiques et stratégiques du Rwanda, notamment l’accès aux ressources minières congolaises. Cependant, ces allégations restent controversées et manquent de preuves concrètes, certains les considérant comme des théories du complot destinées à discréditer Kabila et Kagame.

Les efforts de médiation internationale, notamment par le Qatar et l’Angola, ont tenté de désamorcer la crise. En mars 2025, Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés à Doha, convenant d’un cessez-le-feu “immédiat et inconditionnel”, bien que les modalités de mise en œuvre restent floues. Ces pourparlers, facilités par l’émir du Qatar, ont été salués comme un pas vers la stabilité régionale, mais les combats persistent, alimentant le scepticisme quant à l’efficacité de ces initiatives. L’Angola a également annoncé des négociations directes entre la RDC et les M23, mais les résultats restent incertains.

Ce conflit complexe, mêlant accusations de trahison, rivalités régionales et convoitises économiques, continue de plonger l’est de la RDC dans l’instabilité. Les populations locales souffrent des violences, des déplacements massifs et de l’insécurité chronique. Alors que les spéculations sur un plan de balkanisation se multiplient, la communauté internationale appelle à des solutions durables pour rétablir la paix et préserver l’intégrité territoriale de la RDC. La question demeure : ce “plan secret” est-il une réalité ou une manipulation politique ?

