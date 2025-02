RDC: Erreur stratégique de Kagame-Pourquoi ses actions à Goma et Bukavu coûteront cher au Rwanda

Source: Africa Flashes

RDC: Erreur stratégique de Kagame-Pourquoi ses actions à Goma et Bukavu coûteront cher au Rwanda

21 Fev 2025

Les récents mouvements militaires du président rwandais, Paul Kagame, notamment l’occupation des villes de Goma et de Bukavu en République Démocratique du Congo (RDC), ont provoqué une forte réaction internationale. Bien que certains y voient une stratégie calculée, il est possible que Kagame ait commis une erreur stratégique qui pourrait avoir des répercussions graves sur l’avenir du Rwanda, tant au niveau régional que mondial. Cette vidéo analyse les implications géopolitiques de ses actions et explique pourquoi elles pourraient coûter cher au Rwanda.

Paul Kagame est souvent perçu comme un stratège habile en diplomatie et en manœuvres militaires. Cependant, son intervention en RDC, avec la capture de Goma et Bukavu, pourrait s’avérer une erreur de calcul aux conséquences lourdes pour le Rwanda et pour la stabilité de la région. Cette agressivité, qui a provoqué une condamnation internationale, pourrait sérieusement nuire à la réputation du Rwanda et déstabiliser une région déjà fragilisée en Afrique centrale.

L’engagement du Rwanda en RDC remonte à plusieurs décennies, avec des accusations de soutien à des groupes rebelles et d’intérêts dans les régions riches en ressources naturelles. L’occupation de Goma et Bukavu par Kagame a intensifié les tensions, attirant l’indignation de la communauté internationale, ainsi que des pays voisins et des organisations telles que l’Union Européenne et les États-Unis. Ces derniers ont exprimé de fortes préoccupations quant au rôle du Rwanda dans le conflit en cours.

Le gouvernement belge a pris des mesures fermes contre le Rwanda, notamment en proposant des sanctions qui pourraient limiter l’influence de Kagame. Ces sanctions incluent la suspension des dialogues de défense et des accords sur les matières premières essentielles. Cette position marque un changement significatif de la part de l’Europe et montre l’ampleur de la réaction internationale face aux actions du Rwanda, avec un appel clair à la responsabilité du pays.

L’occupation de ces villes clés par le Rwanda menace la stabilité de la RDC, un pays déjà en proie à des conflits internes. En capturant Goma et Bukavu, Kagame enfreint le droit international et exacerbe les tensions régionales. Bien que son gouvernement justifie ses actions par la nécessité de se protéger des groupes rebelles et de sécuriser les ressources, cette approche risque de nuire davantage à la région, déstabilisant la situation fragile de la RDC.

Les conséquences de l’agression du Rwanda ne se limitent pas à la RDC. La Belgique a suspendu les dialogues de sécurité avec le Rwanda, et l’isolement diplomatique qui pourrait en découler aura des effets dévastateurs pour le pays. Cette situation met en lumière les risques d’un isolement accru, tant au niveau diplomatique qu’économique, avec une perte d’influence militaire et une potentielle diminution de la coopération internationale, notamment dans le cadre des opérations au Mozambique.

