PROXY WAR IN AFRICA? France vs Russia Battle Erupts In Mali Crisis
30 April 2026
Mali’s conflict is entering a more complex and volatile phase after Niger’s Vigilance Brigades accused France of coordinating attacks aimed at destabilising Sahel states, marking a sharp escalation in regional tensions. The allegations come as Russian-linked African Corps units and Malian forces intensify military operations across Menaka, Kidal and Sevare against Islamist groups including ISIS and JNIM. France has not responded to the claims. The developments highlight growing concerns over possible foreign involvement in West Africa’s security crisis, raising fears of a broader geopolitical confrontation unfolding in the Sahel region.