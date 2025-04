France and the Western world under OCCUPATION by the City of London FINANCIAL OLIGARCHY

Source: Solidarite et Progres

Présidentielle de 1995 : Cheminade avait déjà raison

23 Avril 2025

3 ans après #Maastricht et en plein coeur de la prise en main de la France par l’#oligarchie financière, comprendre l’élection présidentielle de 1995 c’est comprendre l’impasse politique française, et la campagne de Jacques Cheminade montre dans quel cul-de-sac se trouvent la plupart des « #souverainistes » actuels, faute de remonter aux causes de l’occupation financière et culturelle infligée à notre pays. Pendant que Roland Dumas, a la tête du conseil constitutionnel et porteur de valises africaines pour Chirac, adouba les comptes frauduleux de Chirac et Balladur, la plus haute instance de la justice française tricha pour ruiner Jacques Cheminade et faire taire la véritable opposition au monde de l’argent. L’article avec plus de détails sur la campagne et les propos de Jacques Cheminade en 1995 : https://solidariteetprogres.fr/spip.p…

