NBC News révèle l’invasion du RDF de Kagame en RDC

6 June 2025

Des images tournées en 2025 montrent une défaite militaire spectaculaire en République démocratique du Congo, où des contractants étrangers bien entraînés, engagés par le gouvernement congolais, ont été arrêtés et expulsés par le groupe rebelle M23. Ce dernier, en uniforme, prétend défendre les droits de la minorité tutsie de l’Est du Congo. Cependant, les véritables acteurs de cette avancée fulgurante sont les troupes rwandaises, qui soutiennent et dirigent le M23, selon des preuves obtenues par NBC News.

Le M23, appuyé par le Rwanda, a capturé de grandes villes de l’Est congolais en 2025, révélant une guerre clandestine menée par des milliers de soldats rwandais. Ces forces ont établi des bases militaires sur le sol congolais, à environ 65 km de la frontière, pour armer, entraîner et commander les rebelles. Des vidéos fuitées montrent l’utilisation d’armes lourdes, comme des mortiers guidés et des systèmes antiaériens, dans un réseau de tranchées fortifiées, permettant un contrôle stratégique de territoires riches en minerais rares.

Des rapports de renseignement confidentiels, des images satellites et des témoignages confirment l’implication du Rwanda, malgré les démentis du président Paul Kagame, qui nie toute présence de troupes rwandaises en RDC. En mai 2022, deux soldats rwandais capturés par les forces congolaises lors d’une attaque du M23 ont révélé des failles dans cette opération secrète. Pour brouiller les pistes, le Rwanda équipe ses soldats et le M23 d’uniformes identiques et déplace les armes chaque nuit.

Le coût humain de ce conflit est immense, avec des milliers de morts et des millions de déplacés. Un cimetière militaire rwandais s’est agrandi de plus de 900 tombes depuis 2021, particulièrement entre fin 2023 et début 2024. Une frappe de drone congolaise en janvier 2024 a détruit une base rwandaise près de Kiwanja, tuant plusieurs officiers. Les pertes rwandaises, bien que dissimulées, deviennent difficiles à cacher, malgré des efforts pour récupérer les corps et retirer les insignes.

Les civils congolais souffrent le plus, avec des millions de déplacés forcés de fuir, notamment autour de Goma, désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises. Un rapport de janvier 2024 révèle l’expulsion d’un village entier pour sécuriser une position fortifiée. Les camps de réfugiés, visibles sur des images satellites, montrent des milliers de tentes démantelées, reflétant l’ampleur de la crise humanitaire aggravée par cette guerre secrète.

Malgré les accusations de l’ONU et des gouvernements occidentaux, le Rwanda continue de recevoir de l’aide internationale et participe même à des négociations de paix parrainées par les États-Unis. Ces pourparlers proposent des investissements dans les minerais de l’Est congolais, permettant au Rwanda de bénéficier économiquement tout en se retirant du conflit, sans jamais reconnaître officiellement son rôle dans cette guerre clandestine.

