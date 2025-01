Source: SIG Burkina

Message du Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso à l’occasion du nouvel an 2025

31 Dec 2024

Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l’indépendance réelle, C’est un immense plaisir, en ce jour 31 décembre qui marque la fin de l’année 2024, de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l’année 2024 et aussi les perspectives pour l’année 2025. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante et qui nous permet de rester debout. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu’au sacrifice suprême pour que notre Patrie reste et demeure. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés dans cette barbarie et prie Dieu pour le repos des âmes de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille.

