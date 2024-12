BRAVO! Madame Wagner, bravo. This is how the DRC behaves and puts forward solutions in sharp contrast to Rwanda which continues to lie in the face of incontrovertable facts

M23 et le Rwanda: Vérités Révélées à l’ONU par Thérèse Kayikwamba Wagner

10 Dec 2024

Ce discours est puissant et bien structuré, mettant en avant des points clairs et argumentés concernant la situation entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Voici un résumé et une analyse : Résumé des points principaux : 1. Clarification des accusations : • La RDC ne blâme pas le Rwanda pour tous ses problèmes internes, mais spécifiquement pour des actes précis : • Présence illégale des troupes rwandaises. • Massacres et bombardements (ex. : Kichiché, Mugunga). • Pillage des ressources naturelles. • Attaques contre les soldats de la paix (Nations Unies et SADC). 2. Violations documentées : • Ces actions sont corroborées par des rapports des Nations Unies, réfutant toute spéculation. 3. Contexte sécuritaire : • Bien que la RDC ait des défis internes liés à de nombreux groupes armés, cela ne justifie pas l’ingérence ou les violations du Rwanda, ni son soutien au M23. 4. M23 et manipulation des revendications : • Le M23 n’agit pas pour défendre des minorités ou des communautés marginalisées, mais pour servir les intérêts stratégiques du Rwanda, notamment le contrôle des ressources. 5. Rejet des justifications du Rwanda : • Aucun propos ou contexte ne peut excuser les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, ou la violation de la Charte des Nations Unies. 6. Engagement pour la paix : • La RDC reste engagée dans le processus de Luanda, espérant une résolution durable du conflit malgré les obstacles. 7. Appel à l’action internationale : • La RDC demande au Conseil de Sécurité de garantir le respect des engagements pris et de protéger la souveraineté des États.

Analyse : • Structure et ton : Le discours est articulé avec un ton ferme, montrant une résolution claire de défendre les intérêts du pays tout en appelant à une solution pacifique et diplomatique. • Usage des faits documentés : En s’appuyant sur les rapports des Nations Unies, le discours gagne en crédibilité et neutralise les contre-arguments basés sur des spéculations. • Appel à la légitimité du droit international : En insistant sur le respect de la Charte des Nations Unies, le discours place le débat sur un cadre universellement accepté, renforçant sa force morale. • Proposition constructive : L’engagement envers le processus de Luanda montre une volonté de négociation et de coopération, ce qui est essentiel pour obtenir le soutien de la communauté internationale.

Recommandations (si à peaufiner) : 1. Renforcer l’appel à la communauté internationale : • Demander des mesures spécifiques (sanctions, enquêtes, pression diplomatique sur le Rwanda). 2. Humaniser davantage le discours : • Intégrer des témoignages ou des récits des victimes pour toucher davantage l’audience émotionnellement. 3. Mettre en avant des propositions concrètes : • Énoncer des actions claires que la RDC attend des Nations Unies ou d’autres parties prenantes. Ce discours est un excellent exemple de diplomatie ferme, ancrée dans le droit international et tournée vers la paix.

