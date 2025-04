Source: Africa Flashes

Les fans d’Arsenal contre Visit Rwanda: scandale révélé!

30 March 2025

Le partenariat entre Arsenal et la campagne “Visit Rwanda”, en place depuis 2018, est aujourd’hui au cœur d’un scandale qui indigne une partie grandissante de ses supporters. Ce deal à 10 millions de livres par an devait promouvoir le tourisme rwandais, mais il est désormais perçu par beaucoup comme une opération de sportswashing orchestrée par un régime accusé de violations graves des droits humains, notamment au Congo. Face à cela, les fans d’Arsenal ont lancé une campagne ambitieuse : récolter 10 millions pour offrir au club une alternative et le pousser à rompre ses liens avec le Rwanda. La colère vient d’une prise de conscience accrue : selon l’ONU et plusieurs gouvernements, le régime de Paul Kagame soutient des groupes armés responsables du déplacement de plus de 7 millions de Congolais. Alors que le logo “Visit Rwanda” continue de s’afficher sur les maillots, une question morale brûlante émerge : un club aussi emblématique peut-il continuer à s’associer à un tel gouvernement ? En réponse, les fans organisent une levée de fonds, promettant de reverser 80 % au HCR si Arsenal coupe les ponts avant l’objectif, et 20 % à des œuvres caritatives liées au club. La pression ne vient pas que des tribunes. La ministre congolaise des Affaires étrangères a directement interpellé les propriétaires d’Arsenal, sans réponse. Elle dénonce une complicité morale, voire politique, de la part du club londonien. Dans le même temps, des médias britanniques comme The Observer s’emparent de l’affaire, tandis que la diplomatie internationale, du G7 à l’Union européenne, condamne ouvertement l’ingérence militaire du Rwanda au Congo. Pourtant, Arsenal garde le silence, malgré l’intensification des critiques. D’autres clubs européens commencent, eux, à réagir. Le Bayern Munich et le PSG, également liés à “Visit Rwanda”, réévaluent leurs partenariats. Ce contraste renforce l’impression qu’Arsenal reste figé par opportunisme commercial. Le club est en pleine ascension, avec un retour en Ligue des Champions, une image internationale florissante, et la possibilité de décrocher de nouveaux sponsors pour le double du montant actuel. Mais pour de nombreux supporters, cet argument financier ne tient plus. L’identité du club, ses valeurs, et son héritage sont en jeu. La mobilisation prend aussi une tournure artistique et émotionnelle. Des figures influentes des fans, comme le street artist @RealNorthBanksy, dénoncent publiquement l’association du club avec un régime autoritaire. Pour eux, le rouge du maillot ne doit pas être taché par les crimes de guerre du Rwanda. Cette campagne est bien plus qu’un simple boycott : c’est une demande de cohérence éthique. Et dans un monde du football de plus en plus guidé par l’argent, cette exigence devient révolutionnaire. Si cette mobilisation réussit, elle pourrait ouvrir une brèche dans l’univers du football business. Arsenal pourrait devenir le symbole d’un réveil des consciences, poussant d’autres clubs à revoir leurs propres partenariats. C’est une lutte pour l’âme d’un club, mais aussi un signal pour tout un système. Les supporters disent : “Nous avons le pouvoir de changer les choses.” Et peut-être, cette fois, ils auront raison

